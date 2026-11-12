Cuánto cuesta comer en Manolo y Chichilo, dos emblemas de Mar del Plata

Son dos restaurantes icónicos de la ciudad Feliz y de los más elegidos por los turistas. Los precios de muchos de sus platos más pedidos

Chichilo, en el puerto, se especializa en mariscos para compartir. El costo para una pareja con pesca del día ronda los $75.000.

Manolo, con tres locales, tiene una carta amplia, desde churros a milanesas. Una comida para una pareja se estima en $68.500.

Llega el verano 2027 y Mar del Plata suele ser uno de los destinos elegidos por miles de argentinos para pasar sus vacaciones. Pero, además de sus playas y paseos, la Feliz es reconocida por su gastronomía. Y hay dos restaurantes que son emblemas y una parada casi obligada para los visitantes.

Se trata de Manolo y Chichilo, dos nombres íntimamente ligados a la ciudad balnearia, que se caracterizan por sus platos abundantes y largas filas durante la temporada de verano.

Además de ser íconos de la gastronomía marplatense, los dos cuentan con historias similares: fueron fundados por inmigrantes a mediados del siglo XX.

Cuánto cuesta comer en Manolo, un emblema de Mar del Plata

Con tres restaurantes en Mar del Plata, Manolo se convirtió en un clásico. De hecho, es común ver largas filas en el frente de sus locales durante la temporada de verano e incluso los fines de semana.

A la hora de programar una visita a este clásico gastronómico marplatense, es importante conocer los precios.

A continuación, los valores de algunos platos de la carta de Manolo, de acuerdo a un relevamiento realizado por iProfesional en noviembre del 2026:

Entradas

Picada marinera: $54.600

Bastoncitos de muzarella (6 unidades): $17.900

Porción individual de rabas: $19.400

Empanadas: $3.100

Platos principales

Milanesa napolitana completa (para compartir): $35.200

Tacos: $45.600

Planchita de mariscos: $54.400

Tallarines con langostinos: $29.800

Bondiola con papas rústicas y salsa criolla: $32.900

Tortilla a la española: $17.700

Sandwich de milanesa: $12.400

Entraña con papas fritas: $44.700

Bife de chorizo con papas fritas y berenjenas: $39.000

Ñoquis o tallarines artesanales con salsas clásicas: $21.400

Ravioles con salsas clásicas: $23.000

Sorrentinos con salsas clásicas: $28.100

Ensalada Cesar: $19.900

Tostado de miga jamón y queso: $13.000

Guarniciones

Papas fritas, puré de papas o papas rústicas: $11.000

Puré mixto: $11.100

Papas fritas con cheddar y panceta: $23.000

Postres

Volcán de chocolate o dulce de leche: $15.300

Ensalada de frutas: $8.800

Flan casero con crema o dulce de leche: $7.700

Almendrado: $9.900

Copa helada: $12.300

Bebidas

Gaseosas: $5.000

Agua minera: $4.900

Agua saborizada: $5.300

Vino (750cc): desde $18.600

Cerveza Amstel de litro: $8.500

Cerveza Heineken de litro: $13.900

Pinta Imperial: $6.700

De esta manera, a modo de ejemplo, una pareja que pida una porción de rabas de entrada, más una milanesa a la napolitana para compartir con una cerveza de litro, gastará unos $68.500. Si le suma un flan y un almendrado de postre, la cifra asciende a $86.100.

Cuánto cuesta comer en Chichilo, un clásico del Puerto

Otro emblema de la gastronomía de Mar del Plata es Chichilo, ubicado en el histórico puerto de la ciudad, cerca de donde los turistas aprovechan para ver los barcos pesqueros y los lobos marinos descansar al sol.

En la carta del lugar aclara que todos los platos son para compartir y no se cobra cubierto o servicio de mesa. A continuación, algunos precios de la carta de Chichilo, según un relevamiento de iProfesional realizado en noviembre de 2026:

Entradas frías

Mejillones pelados a la provenzal: $36.000

Calamares a la provenzal: $33.000

Langostinos con salsa golf (15 unidades): $38.500

Ensalada de mariscos: $43.000

Frituras

Calamarettes: $39.900

Cornalitos: $26.000

Rabas: $34.000

Empanada de atún: $3.800

Langostinos apanados: $41.500

Grillé

Pesca del día: $30.500

Pescado de estación a la pizza: $41.500

Pescados y mariscos

Cazuela de calamar: $44.500

Cazuela de mariscos: $49.500

Paella: $49.500

Gambas al ajillo (15 unidades): $ 41.500

Spaghetti con mariscos: $38.000

Guarniciones

Ensaladas: $12.000

Papas fritas: $12.000

Puré de papas: $12.000

Postres

Tiramisú: $11.000

Mousse de chocolate: $11.000

Flan casero con crema y dulce de leche: $11.000

Bebidas

Agua minera, gaseosas o aguas saborizadas: $4.900

Cerveza de litro Quilmes: $10.500

Cerveza de litro Stella Artois: $13.500

Vinos (750cc): desde $12.000

En este caso, siempre a modo de ejemplo, una pareja que consuma una porción de rabas, más una pesca del día para compartir y una cerveza de litro, gastará unos $75.000. A eso se le podrían agregar dos postres, por lo que la suma ascendería a $97.000.

En ambos escenarios, son ejemplos meramente ilustrativos ya que la suma final dependerá de los gustos y las cantidades que se pidan, así como también de las bebidas elegidas.

La historia de Manolo, un emblemático restaurante de Mar del Plata

La historia de Manolo es la de un emprendimiento familiar que atravesó fronteras y terminó convertido en uno de los clásicos gastronómicos de Mar del Plata. Aunque hoy está asociado a los churros, los platos abundantes y las largas filas de turistas durante el verano, sus orígenes se remontan a España y a una tradición familiar que comenzó varias décadas antes de su llegada a la Argentina.

El emprendimiento nació en Burgos, España, donde Manuel Benito y su esposa, Claudia Ortiz, comenzaron a vender churros y buñuelos en la calle alrededor de 1935. La Guerra Civil Española marcó un punto de inflexión para la familia, que terminó emigrando a Montevideo, Uruguay, en 1950. Allí retomaron la actividad con un puesto en el Parque Rodó y luego ampliaron el negocio con un local en la capital uruguaya y otro en Punta del Este, además de un puesto móvil en Piriápolis.

El desembarco en Mar del Plata se produjo en 1980, cuando Manuela, una de las hijas de Manuel Benito, y su marido, Pablo Santurián, decidieron instalarse en la ciudad. Primero abrieron un establecimiento en la esquina de Independencia y 9 de Julio y, tres años después, inauguraron el local de Rivadavia y Santa Fe, que con el tiempo se convertiría en uno de los puntos de referencia de la gastronomía marplatense. En sus comienzos tenía apenas 14 mesas, pero la respuesta del público impulsó una rápida expansión.

Con el correr de los años, Manolo dejó de ser solamente una churrería para convertirse en un restaurante de carta amplia. A sus tradicionales churros se sumaron pizzas, pastas, rabas, milanesas, sándwiches, hamburguesas y distintos platos de cocina, con una característica que terminó definiendo su identidad: las porciones abundantes. Las meriendas con chocolate caliente y churros, especialmente durante la temporada de verano, también se transformaron en una costumbre para varias generaciones de turistas y residentes.

El crecimiento no quedó limitado a la ciudad balnearia. Distintas ramas de la familia impulsaron la expansión de la marca hacia otros mercados de América Latina, con presencia en países como Perú, Costa Rica y Panamá. También llegó a Estados Unidos: en 2004 abrió un local en Miami, un proyecto que tuvo entre sus impulsores a Juan Manuel Santurián, nieto del fundador, quien apostó por llevar la propuesta gastronómica a esa ciudad.

En Mar del Plata, la marca consolidó su presencia con distintos establecimientos y se convirtió en una de las paradas habituales para quienes visitan la ciudad. Su local del centro, sobre Rivadavia, y los de la zona de Alem y la costa forman parte de un circuito gastronómico muy asociado al turismo.

La historia del inmigrante italiano que creó Chichilo, otro emblema de La Feliz

La historia de Chichilo, otro de los restaurantes más tradicionales del Puerto de Mar del Plata, comenzó con la llegada de un inmigrante italiano que encontró en la pesca una oportunidad para construir su propio negocio.

Su fundador fue Antonino Di Leva, nacido en Sorrento en 1929, quien llegó a la Argentina en junio de 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, a bordo del buque Campana. Lo que empezó como una actividad comercial modesta terminó convirtiéndose en una de las cantinas de pescados y mariscos más conocidas de la ciudad.

En sus primeros años en el país, Di Leva se instaló en el barrio porteño de Once y comenzó a vender pescado de manera ambulante. Para conseguir mercadería viajaba con frecuencia a Mar del Plata, donde encontró una actividad que lo llevó a cambiar de rumbo.

A mediados de la década de 1950 decidió radicarse definitivamente en la ciudad y abrir una pescadería en la zona del puerto. Con el tiempo, el comercio fue incorporando mesas y platos preparados hasta transformarse en una cantina y, finalmente, en un restaurante.

El nombre también tiene una historia familiar. Según contó la propia familia, "Chichilo" era una forma cariñosa de llamar a Francisco en el dialecto italiano. El apodo surgió porque tanto el abuelo como el primer nieto de la familia llevaban ese nombre. Así, una denominación íntima terminó identificando a un establecimiento que con los años se convirtió en una referencia gastronómica del puerto marplatense.

La propuesta culinaria se construyó alrededor de los productos del mar y de una modalidad de cocina abundante, característica de las tradicionales cantinas portuarias. Las picadas de pescados fritos, las rabas, las cazuelas y los distintos platos con mariscos se convirtieron en algunas de sus preparaciones más reconocidas.

Esa combinación de recetas vinculadas a la tradición italiana, materia prima de la zona y porciones generosas contribuyó a consolidar su clientela entre vecinos, turistas y visitantes que llegan al puerto.

A lo largo de su trayectoria, Chichilo también construyó vínculos personales que trascendieron la gastronomía. Uno de los más recordados fue el que mantuvo Antonino Di Leva con la familia del médico René Favaloro, con quien existía una relación de amistad. Ese costado familiar forma parte de la historia que el restaurante reivindica junto con sus orígenes inmigrantes y su desarrollo en el puerto.

Antonino Di Leva murió en agosto de 2016, a los 87 años, pero el emprendimiento continuó en manos de sus hijos y nietos. De esa manera, Chichilo mantuvo su carácter de negocio familiar y su lugar dentro del circuito gastronómico de Mar del Plata.

Casi siete décadas después de aquella primera pescadería, el restaurante sigue asociado a la cocina de mar y a una tradición que comenzó con un inmigrante italiano que llegó al país con la intención de construir una nueva vida.