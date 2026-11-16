Más allá de los tradicionales destinos como Río de Janeiro, Buzios o Florianópolis, otras ciudades comienzan a ganar terreno para esta temporada

De cara a la próxima temporada estival, Brasil vuelve a consolidarse como el destino internacional predilecto de los turistas argentinos, registrando un incremento interanual del 30% en el volumen de búsquedas y reservas anticipadas. Sin embargo, si bien clásicos indiscutidos como Río de Janeiro o Florianópolis continúan liderando los rankings generales, el mapa de preferencias de los viajeros muestra un marcado viraje hacia playas alternativas que combinan paisajes paradisíacos, menor saturación turística y propuestas de infraestructura renovadas.

Según datos del sector turístico aportados por Paula Cristi, country manager de Despegar para Argentina y Uruguay —quien también destacó el rol clave de la financiación en cuotas para viajes al exterior—, el interés dentro del territorio brasileño exhibe un salto exponencial en dos plazas no tradicionales: Cabo Frío, que logró duplicar sus búsquedas respecto de temporadas previas, y Maragogi, que sorprendió con un crecimiento del 170% en la demanda de los usuarios argentinos.

Qué hay en Cabo Frío: aguas turquesas en Brasil y dunas blancas en la Región de los Lagos

Situada en el estado de Río de Janeiro, a poco más de 150 kilómetros de la capital carioca y a escasos minutos de vecinos célebres como Búzios y Arraial do Cabo, Cabo Frío se posiciona como la gran revelación de la Región de los Lagos. La ciudad ofrece una amplia oferta hotelera, comercial y gastronómica sin resignar la tranquilidad de los pueblos costeros, destacándose por sus extensas franjas de arena blanca y fina bañadas por un mar de intenso color turquesa.

Entre los puntos imprescindibles para aprovechar este destino se destacan:

Praia do Forte: Su balneario insignia, con kilómetros de arena suave, oleaje moderado y vistas al histórico Fuerte de San Mateo, una fortaleza colonial construida en el siglo XVII.

Deportes náuticos y calas naturales: Playas como Praia das Conchas y Praia do Peró ofrecen condiciones óptimas para la práctica de buceo, snorkel, surf y windsurf.

Paseo nocturno y gastronomía: El Boulevard Canal, emplazado a lo largo del canal Itajuru, concentra restaurantes de mariscos frescos, bares y paseos de compras junto al agua.

Vacaciones en Maragogi: el "Caribe brasileño" de piscinas naturales en Alagoas

Ubicada en pleno nordeste brasileño, en el estado de Alagoas y a mitad de camino entre las ciudades de Maceió y Recife, Maragogi se ganó a pulso el apodo del "Caribe brasileño". Con un clima cálido durante todo el año, extensos palmerales de cocoteros y un mar calmo casi sin olas, la localidad se convirtió en una opción cada vez más buscada tanto por parejas como por familias que priorizan el descanso y el contacto directo con la naturaleza.

Quienes elijan esta joya del nordeste cuentan con una variada agenda de actividades: