Un grupo familiar había hecho una reserva confirmada para sus vacaciones pero sufrió la interrupción del servicio y la Justicia falló a su favor

Gol Linhas Aéreas fue condenada a pagar $5 millones y más de u$s7.000 de multa por cancelar un viaje familiar a Punta Cana apenas 12 horas antes del vuelo. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó la sanción contra la aerolínea por una conducta que consideró gravísima: cobrar los pasajes, confirmar la reserva durante meses y cancelar todo a último momento sin devolver el dinero.

La historia comenzó casi un año antes del viaje. Ricardo Alberto Raumindi compró cuatro pasajes a Punta Cana en octubre de 2015, pagando el precio total en las oficinas de Gol en la Ciudad de Buenos Aires. La empresa emitió un recibo y envió un mail confirmando la reserva, con saldo pendiente en cero.

La familia organizó todo en función de ese viaje. Contrataron el alojamiento, pidieron licencias en sus trabajos y planificaron la actividad escolar de los chicos. Las vacaciones estaban programadas para septiembre de 2016.

En agosto de 2016, Gol volvió a confirmar la reserva por correo electrónico. Todo parecía en orden. Pero el 1 de septiembre, apenas 36 horas antes del vuelo, llegó un mensaje inesperado: la aerolínea exigía regularizar la operación con millas adicionales y dinero extra.

El requisito era imposible de cumplir: Gol pedía 228.000 millas, pero el sistema solo permitía comprar un máximo de 40.000 millas por cuenta. La familia no tenía forma de conseguir la diferencia.

Menos de 12 horas antes de la partida, la empresa canceló la reserva. No ofreció soluciones alternativas. No devolvió el dinero. Simplemente dejó sin efecto el viaje que la familia había planificado durante casi un año.

Qué pasó cuando la familia llegó al aeropuerto de Ezeiza

Esa misma noche, Raumindi se presentó en Ezeiza buscando resolver el problema. El personal de Gol en el mostrador no pudo acceder al sistema ni comunicarse con Brasil para encontrar una solución.

La única alternativa que le ofrecieron fue comprar nuevos pasajes por $26.118 cada uno, aunque no había disponibilidad para la fecha de regreso original. Era imposible coordinar todo en ese momento.

El 3 de septiembre, la reserva ya figuraba oficialmente como cancelada. Sin embargo, el pago seguía registrado como confirmado en el sistema. Una semana después, la empresa pidió los datos bancarios para hacer el reintegro, pero la familia nunca recuperó el dinero.

La frustración no fue solo económica. Las vacaciones familiares quedaron completamente arruinadas, las licencias laborales se desperdiciaron y los chicos perdieron días de escuela sin poder disfrutar el viaje que tanto esperaban.

Por qué la Justicia consideró gravísima la conducta de Gol

El caso llegó a la Justicia. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala F, analizó la conducta de Gol Linhas Aéreas desde la perspectiva de los derechos del consumidor. Los jueces Alejandra N. Tevez y Ernesto Lucchelli firmaron la sentencia el 13 de noviembre de 2026.

El tribunal consideró que esto no fue un simple incumplimiento contractual: Gol emitió comunicaciones confirmando la compra y el pago, sin advertir que la emisión de los pasajes dependía de millas adicionales, y canceló la reserva a último momento sin ofrecer soluciones. Esta conducta excedió cualquier margen de error admisible.

Uno de los puntos centrales del análisis fue que la aerolínea no podía cambiar su versión de los hechos durante la apelación. Las comunicaciones de confirmación y el recibo de pago habían sido emitidos por la propia empresa.

Además, el tribunal entendió que la intervención del programa Smiles (con el que se compraron los pasajes usando millas) no excluía la responsabilidad de Gol. La empresa era quien operaba el vuelo y quien confirmó la reserva.

El reclamo no se relacionaba con un problema técnico del transporte, sino con la comercialización de los pasajes, su cancelación sorpresiva y la falta de restitución del dinero.

Qué es el daño punitivo y por qué la multa fue tan alta

La Cámara mantuvo la multa de $5 millones por daño punitivo. Este concepto no busca reparar un daño económico específico, sino sancionar una conducta empresarial que se considera grave y disuadir a la empresa de repetirla en el futuro.

Los jueces sostuvieron que la multa debía cumplir una función sancionatoria y disuasoria, y confirmaron el monto establecido en primera instancia por considerarlo proporcional a la gravedad de los hechos. No era solo cuestión de devolver el dinero: había que penalizar el modo en que Gol trató al consumidor.

La conducta de la aerolínea incluyó varios agravantes. Primero, confirmó una operación que supuestamente no estaba completa. Segundo, exigió requisitos imposibles de cumplir a último momento. Tercero, canceló el viaje cuando la familia ya no tenía tiempo de organizar alternativas.

Y cuarto, no devolvió el dinero pese a haber pedido los datos bancarios para hacerlo. Esta secuencia de incumplimientos justificó una sanción ejemplar.

Cuánto deberá pagar Gol Linhas Aéreas en total

La condena final quedó integrada por tres conceptos diferenciados, cada uno con su fundamento legal:

u$s7.740 por daño material: incluye el valor de los cuatro pasajes y el costo del alojamiento contratado en Punta Cana

incluye el valor de los cuatro pasajes y el costo del alojamiento contratado en Punta Cana $200.000 por daño moral: compensa la frustración del viaje familiar, la alteración de planes laborales y escolares, y el impacto emocional

compensa la frustración del viaje familiar, la alteración de planes laborales y escolares, y el impacto emocional $5.000.000 por daño punitivo: sanción ejemplar por la conducta empresarial considerada gravísima

La Cámara estableció que la deuda en dólares devengará intereses al 7% anual. Las sumas en pesos generarán intereses según la tasa activa del Banco Nación. Ambos se calculan desde el 2 de septiembre de 2016 hasta el pago efectivo.

Para la multa de $5 millones, el tribunal decidió que no se devengarán intereses moratorios salvo que Gol incumpla el plazo de pago establecido en la sentencia. Esta excepción busca que la empresa cumpla rápidamente.

La Sala F rechazó todos los cuestionamientos presentados por Gol durante la apelación y le impuso también las costas de esa instancia. La condena quedó firme en todos sus aspectos.

Este fallo sienta un precedente importante para casos similares. Establece que las aerolíneas no pueden confirmar operaciones y cancelarlas a último momento sin consecuencias graves, especialmente cuando exigen requisitos imposibles de cumplir y no devuelven el dinero a los pasajeros afectados.