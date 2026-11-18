Reparito combina información meteorológica con la geografía de la costa para elegir el mejor balneario sin viento, y si llevar o no abrigo

Elegir a qué playa ir puede convertirse en una decisión difícil, especialmente cuando el viento modifica las condiciones de la costa. Para resolver ese problema, dos emprendedores de Mar del Plata crearon Reparito, una aplicación gratuita que recomienda qué playa conviene visitar según las condiciones meteorológicas de cada jornada.

La iniciativa fue desarrollada por Ariel y Luis, quienes combinaron tecnología, información sobre el viento y las características geográficas de las playas marplatenses para ofrecer una herramienta práctica tanto a turistas como a residentes para el verano 2027.

La propuesta busca responder una pregunta habitual durante el verano: ¿cuál es la mejor playa para disfrutar del día?

Cómo funciona Reparito, la aplicación que recomienda playas en Mar del Plata

Reparito utiliza información sobre la dirección y la intensidad del viento y la cruza con la orientación geográfica de los distintos sectores de la costa de Mar del Plata.

De esta manera, permite identificar qué playas presentan mejores condiciones para pasar el día y cuáles pueden resultar menos convenientes según el clima.

Así funciona Reparito, la aplicación gratuita que crearon dos marplatenses

Entre las consultas que pueden realizar los usuarios se encuentran:

Qué playa elegir: recomienda sectores de la costa según las condiciones del viento.

Si conviene llevar sombrilla: permite anticipar si las condiciones serán favorables para instalarse en la arena.

Si se podrá tomar mate tranquilo: brinda información para saber si el viento puede convertirse en un inconveniente.

Si hace falta llevar abrigo: ayuda a prepararse para las condiciones que se esperan en la playa.

Así, la aplicación busca simplificar la organización de una jornada al aire libre y evitar que una mala elección termine condicionando el descanso.

Cómo descargar Reparito y consultar las condiciones de cada playa

Una de las características de la herramienta es que no requiere instalar un programa específico para utilizarla. Reparito funciona desde cualquier teléfono celular, tanto con Android como con iOS, y también puede consultarse desde una computadora.

Para acceder, hay que ingresar a su sitio web oficial: www.reparito.ar.

Además, la plataforma incorpora la participación de los usuarios. Quienes visitan las distintas playas pueden informar cuánto reparito encontraron en cada lugar, un dato que contribuye a mejorar la precisión de las recomendaciones.

Con esta propuesta, los creadores buscan aprovechar la tecnología para resolver una situación cotidiana de la temporada de verano: encontrar el rincón de la costa donde las condiciones permitan disfrutar mejor del día.