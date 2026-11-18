Herramientas digitales y datos de búsqueda revelan cómo cambian las preferencias de viaje y crecen alternativas menos tradicionales en turismo

Argentina y Brasil lideran las consultas, destacando el auge de escapadas locales.

Google refleja las intenciones de viaje: el 51% busca sin destino fijo.

Las búsquedas en Google funcionan como un termómetro preciso de las intenciones de viaje de los argentinos. Con la temporada alta de vacaciones en pleno desarrollo, la compañía reveló los destinos y términos más consultados en los últimos tres meses.

El dato sobresaliente: el 51% de las búsquedas se realizan sin un destino predeterminado. Esto significa que más de la mitad de los usuarios recurren al buscador desde la etapa inicial, cuando todavía están descubriendo opciones.

Los destinos nacionales dominan el ranking. Buenos Aires, Mendoza y Córdoba lideran las consultas turísticas a nivel país, mientras que Brasil encabeza el interés internacional.

Pablo Charnas, gerente comercial para la Industria de Turismo y Finanzas de Google Argentina, explicó el fenómeno: "El Buscador es un termómetro de la intención de viaje de los argentinos y de cómo se van transformando sus prioridades al organizar una escapada o sus vacaciones".

"En este nuevo escenario, las herramientas de Google son aliadas clave para acompañar a los viajeros en cada decisión, transformando la inspiración inicial en un viaje real", sumó el ejecutivo.

La tecnología ya no acompaña solo la reserva final. Ahora interviene desde el primer momento, cuando el usuario todavía no sabe a dónde ir.

Qué destinos dominan las búsquedas de los argentinos

El interés por turismo nacional creció de forma sostenida en los últimos meses. Argentina, Buenos Aires y Brasil ocupan los tres primeros puestos en la categoría "Turismo en...".

Detrás aparecen Mendoza, Córdoba y Salta. Las provincias del norte argentino ganan terreno: Jujuy, Catamarca y Tucumán completan el top 10, junto con Mar del Plata.

Cuando los usuarios buscan "Viajes a...", el orden cambia levemente. Brasil salta al primer lugar, seguido por Buenos Aires y Mendoza.

Córdoba y Bariloche se mantienen entre los más consultados, junto con Rosario, Salta, Europa, Cataratas y Mar del Plata.

La lista completa de destinos generales ("Turismo en...") incluye:

Turismo en Argentina

Turismo en Buenos Aires

Turismo en Brasil

Turismo en Mendoza

Turismo en Córdoba

Turismo en Salta

Turismo en Jujuy

Turismo en Mar del Plata

Turismo en Catamarca

Turismo en Tucumán

En la categoría "Viajes a...", el ranking completo muestra:

Viajes a Brasil

Viajes a Buenos Aires

Viajes a Mendoza

Viajes a Córdoba

Viajes a Bariloche

Viajes a Rosario

Viajes a Salta

Viajes a Europa

Viajes a Cataratas

Viajes a Mar del Plata

Los destinos sorpresa que crecieron hasta 900% en tres meses

Más allá de los clásicos, algunos destinos registraron crecimientos explosivos en las consultas sobre "qué hacer en...".

Mar de las Pampas lidera con un salto del 900% en comparación con el período anterior. Este balneario bonaerense, conocido por su perfil tranquilo y boscoso, pegó un salto gigante en el interés de los viajeros.

Maceió, en Brasil, creció 190%. Chascomús subió 150% y Lobos aumentó 140%. Todos estos destinos comparten un perfil similar: escapadas cercanas, accesibles y alejadas del turismo masivo.

Las búsquedas sobre planes específicos también se multiplicaron. "Qué hacer en Calafate 3 días", "qué hacer en Florianópolis" y "qué hacer en Barra de Tijuca" registraron aumentos puntuales.

Entre los destinos nacionales menos conocidos, Paraná (Entre Ríos), Sierra de los Padres y Capilla del Señor también mostraron crecimientos significativos.

Rutas y aeropuertos: cómo se mueven los argentinos

El deseo de viajar por Argentina se refleja también en las consultas sobre transporte. La Ruta Nacional 40 es tendencia entre quienes buscan recorrer el país en auto.

Esta ruta icónica, que atraviesa el país de sur a norte por más de 5.000 kilómetros, encabeza el ranking de rutas más buscadas. Le siguen la Ruta Nacional 9 (que conecta Buenos Aires con el norte) y la Ruta Nacional 14 (litoral argentino).

El top 10 de rutas nacionales consultadas incluye:

Ruta Nacional 40

Ruta Nacional 9

Ruta Nacional 14

Ruta Nacional 3

Ruta Nacional 7

Ruta Nacional 34

Ruta Nacional 11

Ruta Nacional 151

Ruta Nacional 12

Ruta Nacional 8

En el transporte aéreo, Aeroparque Jorge Newbery (AEP) lidera las búsquedas aeroportuarias. El aeropuerto porteño concentra la mayor cantidad de consultas, seguido por Ezeiza (EZE).

Córdoba, Bariloche y Mendoza completan el podio de aeropuertos más buscados del país. La lista completa muestra:

Aeroparque Jorge Newbery (AEP)

Aeropuerto Internacional Ezeiza (EZE)

Aeropuerto Internacional Córdoba (COR)

Aeropuerto Internacional Bariloche (BRC)

Aeropuerto Internacional Mendoza (MDZ)

Aeropuerto Internacional Rosario (ROS)

Aeropuerto Internacional Neuquén (NQN)

Aeropuerto Internacional El Calafate (FTE)

Aeropuerto Internacional Salta (SLA)

Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú (IGR)

Planificación digital: seguros, presupuestos y equipaje

Los argentinos recurren cada vez más a herramientas digitales para organizar sus viajes. En los últimos cinco años, las búsquedas de "seguro médico para viajar" subieron 130%.

El término "seguro de viaje" creció más de 90% en el mismo período. El interés por "pasaporte" aumentó 50%, reflejando la intención de viajar al exterior.

Las consultas relacionadas con presupuesto se dispararon en los últimos tres meses. "Cuánto está un viaje a Disney" creció 460%, marcando el retorno del interés por destinos internacionales de alta gama.

"Dónde viajar barato" subió 130%, mientras que "dónde viajar en verano" aumentó 60%. La búsqueda "cuánto demora un viaje a Caribe desde Argentina" creció 30%.

El equipaje también genera consultas crecientes. En los últimos 12 meses, "mochilas para viaje en avión" y "cuellera para viaje" registraron aumentos puntuales extraordinarios.

"Bolsas al vacío para viaje" creció 80% y "secador de pelo para viaje" subió 60%. Un dato curioso: el término "medias de compresión" trepó 100% en cinco años, reflejando mayor conciencia sobre salud en vuelos largos.

Cómo la inteligencia artificial de Google revoluciona la planificación de viajes

Google desarrolló herramientas impulsadas por IA que permiten buscar, comparar precios y reservar en un solo lugar, transformando la experiencia de planificación desde la primera búsqueda hasta la confirmación final.

El seguimiento de precios de vuelos funciona ahora con Modo IA en el Buscador. Los usuarios pueden configurar alertas para vuelos específicos y recibir notificaciones por correo electrónico cuando cambien los precios.

El sistema rastrea información actualizada de más de 300 aerolíneas y sitios de viajes asociados. Esto elimina la necesidad de revisar manualmente múltiples páginas.

La IA también muestra cuántos puntos o millas se necesitan para reservar vuelos y hoteles. Esta función permite a los viajeros frecuentes evaluar si conviene usar sus beneficios o pagar en efectivo.

Google Vuelos incorporó una función de IA que encuentra opciones adaptadas a las necesidades de cada persona. Los usuarios solo deben describir el viaje deseado en lenguaje cotidiano.

Pueden escribir fechas y destinos específicos, o ideas generales como "escapada de fin de semana a la playa". La IA identifica automáticamente las mejores alternativas disponibles.

Gemini, el asistente de IA de Google, ofrece ayuda práctica en la previa al viaje. Por ejemplo, puede armar una checklist de equipaje considerando clima y actividades.

El prompt sugerido es: "Me voy a [CIUDAD, PAÍS], del [FECHAS]. Armame un documento en mi Drive con una checklist de equipaje considerando el clima, además de actividades al aire libre de día y de noche. Aclará qué llevar en la mochila y en una carry-on de 8 kg. Un día antes del viaje mandame este documento por mail a modo de recordatorio".

Otra función permite crear playlists temáticas en YouTube Music para escuchar durante el viaje, capturando la vibra del destino elegido y preparando el estado de ánimo incluso antes de llegar.

Estas herramientas marcan un cambio de paradigma. La tecnología ya no solo facilita la reserva final, sino que interviene activamente en cada etapa del proceso, desde la inspiración hasta el regreso a casa.