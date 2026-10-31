Cómo usar la inteligencia artificial de Google para planificar un viaje y ahorrar

Gemini y el Buscador permiten buscar vuelos, comparar hoteles y organizar itinerarios. Qué herramientas sirven para preparar las próximas vacaciones

Organizar unas vacaciones puede llevar varias horas entre comparar vuelos, revisar alojamientos, calcular distancias y elegir actividades. Para agilizar el proceso, Google incorporó funciones de inteligencia artificial (IA) que permiten resolver parte de esas tareas a partir de instrucciones en lenguaje natural, con búsquedas de vuelos y hoteles, sugerencias para el itinerario y alertas de precios.

La principal ventaja es que el usuario puede explicar qué necesita en lugar de revisar cada alternativa por separado. Por ejemplo, puede pedir opciones de vuelos para determinadas fechas, buscar alojamiento dentro de un presupuesto o solicitar ideas para recorrer una ciudad en pocos días.

Es importante mencionar que, si bien algunas funciones tienen disponibilidad internacional, otras todavía están limitadas a determinados países.

Cómo usar Gemini para buscar vuelos y hoteles

Una de las opciones más directas es utilizar Gemini para consultar información de vuelos y alojamientos. La herramienta se nutre de los datos públicos de Google Flights y Google Hoteles para encontrar alternativas según el destino, las fechas y las preferencias que indique el viajero.

Para empezar, simplemente se debe ingresar a Gemini e iniciar sesión. Después, se puede escribir una instrucción con los datos principales del viaje, como el lugar de salida, el destino, las fechas, la cantidad de pasajeros y el presupuesto disponible.

Cuanto más precisos sean los requisitos, más fácil será comparar opciones que se ajusten a lo que busca el usuario. Por ejemplo, se puede pedir que encuentre vuelos a un destino durante una semana determinada y que recomiende hoteles cercanos al centro, con desayuno incluido y dentro de un presupuesto por noche.

La respuesta permite orientar la búsqueda sin tener que abrir desde el comienzo distintas páginas y completar los mismos datos en cada una. En paralelo, gracias al Modo IA de Google, el usuario puede detallar el tipo de vacaciones deseadas y agregar especificaciones a través de la herramienta Canvas.

Por ejemplo, se le puede solicitar una determinada ruta que incluya ciertas actividades o gastronomía. Con estas indicaciones, en un mismo espacio puede reunir opciones de vuelos, lugares de interés, recorridos, entre otras cuestiones.

A diferencia de la típica búsqueda tradicional, la IA puede aplicar modificaciones a medida que se le detallan nuevas instrucciones. Por ejemplo, si se le indica que se busca un mayor grado de excursiones o se desea más tiempo libre, aplicará en consecuencia los ajustes necesarios. No obstante, el modelo Canvas, de momento, no está disponible en Argentina.

Cómo encontrar vuelos más baratos con la IA de Google

Google también incorporó funciones de inteligencia artificial a Flight Deals, su herramienta para encontrar ofertas aéreas. El usuario puede describir el viaje que quiere hacer con sus propias palabras, indicar desde dónde saldría y señalar qué tan flexible es con el destino o las fechas. El sistema utiliza esos datos para mostrar alternativas que se ajusten a sus preferencias.

Esta modalidad resulta útil para quienes todavía no eligieron un destino definitivo. En lugar de buscar una ruta específica, pueden explorar alternativas económicas para un período determinado y decidir a partir de los precios disponibles. Google informó que Flight Deals se expandió a más de 200 países y territorios, con soporte para más de 60 idiomas.

Además, el Buscador sumó opciones para seguir los precios de los vuelos desde el Modo IA. De esa manera, los usuarios pueden configurar alertas durante la conversación y recibir avisos sobre cambios en las tarifas de las rutas que les interesan, sin tener que iniciar una búsqueda desde cero cada vez.

Cómo recibir alertas cuando baja el precio de un hotel

Otra función permite seguir la tarifa de un alojamiento específico y recibir notificaciones por correo electrónico cuando cambia el precio para las fechas elegidas. Está pensada para quienes ya identificaron un hotel, pero prefieren observar la evolución de la tarifa antes de reservar.

Para activarla, hay que entrar en Google Hoteles, buscar el destino, elegir las fechas y abrir la ficha del establecimiento. Desde las secciones de información general o precios se puede activar el seguimiento del alojamiento.

En celulares, la opción aparece dentro de la pestaña de precios. La función está disponible para usuarios que navegan en inglés o español y tienen iniciada la sesión en Google.

Una vez activada la alerta, el usuario puede recibir un correo cuando se detectan cambios en la tarifa. Esto evita tener que revisar manualmente el mismo alojamiento todos los días, aunque no garantiza que el precio más bajo siga disponible al momento de reservar. Antes de confirmar, se debe chequear el importe final, los impuestos y las condiciones de cancelación.