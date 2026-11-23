El sector hotelero y gastronómico registró bajas en reservas y consumo durante el fin de semana largo por la disminución del poder adquisitivo

El turismo durante el feriado del Día de la Soberanía Nacional no fue el que se esperaba. Más de 1,4 millones de personas recorrieron el país, pero tanto la cantidad de viajeros como el gasto cayeron con fuerza respecto del año anterior.

El fin de semana largo movilizó a 1.410.000 turistas en todo el país. La cifra representó una caída del 17,4% frente al mismo período de 2025, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El golpe más duro estuvo en el consumo. El gasto total alcanzó los $332.557 millones, una caída real del 30,3% interanual. La diferencia entre ambas bajas (17,4% en turistas vs 30,3% en gasto) dejó en evidencia que quienes viajaron gastaron mucho menos que en 2025.

El relevamiento de la entidad empresaria señaló que el movimiento turístico estuvo impulsado por escapadas de cercanía, destinos tradicionales y una agenda de fiestas populares, acontecimientos deportivos y propuestas culturales. Sin embargo, la actividad presentó diferencias importantes entre las distintas localidades del país.

La comparación con 2025 estuvo condicionada por un factor clave: el año pasado el feriado tuvo cuatro días, mientras que en 2026 fueron tres. Esa diferencia explica parte de la caída, pero no toda.

El informe también mencionó la cercanía de los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV como otro elemento que influyó sobre las decisiones de viaje. Muchos argentinos prefirieron guardar presupuesto para esos días.

Por qué el gasto en turismo se desplomó tanto

El gasto promedio diario por turista fue de $118.770, con una disminución real del 3,1% frente al mismo feriado del año anterior. A simple vista, esa caída parece menor.

Pero la combinación fue letal: menos viajeros, estadías más breves y gasto diario apenas sostenido provocaron una contracción del impacto económico total. Los números del consumo agregado cayeron con fuerza.

La estadía promedio fue de dos días, por debajo de los 2,3 registrados durante el mismo período de 2025, aunque ligeramente superior a los 1,8 días del feriado del 12 de octubre. Las restricciones de ingresos y la menor duración del descanso favorecieron los desplazamientos hacia destinos cercanos a los lugares de residencia.

Según explicó CAME, la caída del consumo respondió a una combinación de factores vinculados con el contexto económico. La entidad sostuvo que la reducción se produjo en una economía recesiva, donde las propuestas gratuitas y las actividades al aire libre ofrecieron alternativas para distintos presupuestos.

Esa realidad condicionó fuertemente las decisiones de viaje. Los argentinos buscaron opciones accesibles, priorizaron destinos cercanos y redujeron al mínimo los gastos durante la estadía.

Destinos con ocupación dispar y el rol de los excursionistas

El comportamiento del turismo durante el Día de la Soberanía Nacional fue más heterogéneo que el registrado en octubre. Algunos destinos alcanzaron niveles elevados de ocupación gracias a acontecimientos específicos, mientras que otros tuvieron una demanda moderada.

En numerosas localidades, los excursionistas tuvieron un papel importante para sostener la actividad económica. Las visitas por el día contribuyeron al movimiento gastronómico, comercial y recreativo.

Pero su impacto fue diferente al de los turistas que permanecieron durante la noche y contrataron alojamiento. Los excursionistas mueven comercio, pero no hoteles ni hostales.

El informe de CAME advirtió que las decisiones de viaje estuvieron condicionadas por la búsqueda de alternativas accesibles y la posibilidad de reducir gastos durante la estadía. Muchos optaron por no pernoctar para ahorrar.

En ese contexto, uno de los principales desafíos para los destinos turísticos fue conseguir que los visitantes permanecieran más tiempo y aumentaran su consumo en comercios y servicios locales. No todos lo lograron.

El balance acumulado de 2026 y el peso de los feriados

En lo que va de 2026, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa contabilizó diez fines de semana largos, sin incluir los feriados extraordinarios vinculados con la visita del papa León XIV.

Si se excluye también el feriado del 9 de julio, que coincidió con las vacaciones de invierno, el total se reduce a nueve. Durante esos períodos se movilizaron 14.339.094 turistas, con una estadía promedio de 2,3 días y un gasto diario por persona de $111.537.

El impacto económico acumulado superó los $3,7 billones, de acuerdo con las cifras difundidas por la entidad. Los feriados largos siguieron siendo un motor importante para el sector, aunque el contexto recesivo limitó su alcance.

El balance del último fin de semana largo dejó en evidencia las dificultades que enfrenta el sector turístico para sostener los niveles de consumo. Aunque las escapadas y las actividades culturales continuaron como alternativas de descanso, la menor cantidad de viajeros y la reducción de las estadías condicionaron el movimiento económico en los destinos del país.

El desafío para los próximos feriados será claro: conseguir que los argentinos viajen más lejos, se queden más tiempo y gasten más en los destinos. Con la economía recesiva, no será tarea fácil.