Se suma un nuevo descanso de 4 días al calendario de feriados en diciembre y miles buscan destinos turísticos antes de la llegada de las fiestas

Diciembre de 2026 arrancará con un fin de semana largo de cuatro días que permitirá a los argentinos descansar o viajar antes de las fiestas. El Gobierno confirmó que el lunes 7 será día no laborable y el martes 8, feriado nacional.

La noticia fue oficializada en el calendario de feriados publicado en la página del Gobierno nacional. Se trata de una combinación estratégica que busca fomentar el turismo interno en la previa navideña.

El último mes del año traerá dos descansos extendidos. El primero, de cuatro jornadas consecutivas. El segundo, de tres días por Navidad.

La decisión de declarar no laborable el lunes 7 responde a la necesidad de armar un puente largo, ya que el martes 8 es feriado inamovible por la Inmaculada Concepción de María. Así, quienes trabajen de lunes a viernes tendrán desde el sábado 6 hasta el martes 8 para aprovechar.

El esquema replica la estrategia que el Gobierno viene aplicando en otros meses del año. Crear puentes turísticos mediante días no laborables permite extender feriados religiosos o históricos sin modificar el calendario oficial.

La Resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete formalizó la medida en el marco de la Ley 27.399. Esta normativa faculta al Ejecutivo a establecer días no laborables con fines turísticos.

Más adelante en el mes, el viernes 25 será feriado por Navidad. Al caer en día de semana, formará un fin de semana de tres días que cerrará el año calendario.

Qué días serán festivos en diciembre y cómo queda el calendario

El calendario de diciembre de 2026 quedará conformado de la siguiente manera en cuanto a días de descanso:

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos (Resolución 164/2025)

día no laborable con fines turísticos (Resolución 164/2025) Martes 8 de diciembre: feriado nacional inamovible por la Inmaculada Concepción de María

feriado nacional inamovible por la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: feriado nacional inamovible por Navidad

La primera fecha festiva cae exactamente dos semanas antes de Navidad. Esto permite a quienes quieran viajar aprovechar tarifas más accesibles que las de las fiestas propiamente dichas.

El sector turístico ya comenzó a preparar ofertas especiales para ese fin de semana largo. Destinos de playa, montaña y ciudades del interior apuntan a captar visitantes en esas jornadas.

La distancia entre ambos descansos extendidos es de apenas 17 días, lo que convierte a diciembre en uno de los meses más livianos del año en términos laborales.

Diferencias entre feriado nacional y día no laborable: qué implica cada uno

Aunque ambos tipos de días festivos ofrecen descanso, las implicancias legales y salariales son diferentes. Es clave entender estas distinciones, especialmente para empleadores y trabajadores.

Un feriado nacional alcanza a todos los trabajadores sin excepción. Se aplica el régimen de descanso dominical establecido en la Ley de Contrato de Trabajo. Nadie está obligado a trabajar, salvo actividades esenciales.

En cambio, un día no laborable no garantiza automáticamente el día libre. La decisión de abrir o cerrar corresponde al empleador. Si decide que se trabaje, debe abonar la jornada normalmente.

La diferencia salarial es sustancial: si se trabaja en feriado nacional, el trabajador debe cobrar su sueldo habitual más un adicional del 100%. En un día no laborable, solo corresponde el pago simple de la jornada.

Para el caso del lunes 7 de diciembre, al ser día no laborable, muchas empresas podrían optar por mantener la actividad. Sin embargo, la mayoría del sector privado suele otorgar el descanso para aprovechar el puente turístico completo.

El martes 8, en cambio, es feriado inamovible. Esto significa que la inmensa mayoría de los trabajadores tendrá ese día libre. Solo actividades esenciales como salud, seguridad y servicios críticos mantendrán personal de guardia.

El viernes 25 por Navidad también es feriado inamovible. Será el último del año 2026 y marcará el cierre del calendario de días festivos nacionales.