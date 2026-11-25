La máxima autoridad política de la popular isla brasileña le dedicó un posteo exclusivo a los argentinos que viajarán a descansar en sus playas

En la antesala de una nueva temporada estival y con las reservas turísticas en pleno movimiento, el intendente de Florianópolis, Topázio Neto, publicó un video en sus redes sociales dirigido exclusivamente al público argentino. Hablando en español y en tono cercano, el jefe comunal buscó seducir a los viajeros nacionales que año tras año eligen el sur de Brasil para vacacionar: "Carísimos hermanos, saudades. Acá habla Topázio, el intendente de su segunda casa, Florianópolis. La ciudad sigue linda y todavía más preparada para recibirlos en una gran temporada de verano".

Históricamente, la capital del estado de Santa Catarina se consolidó como uno de los destinos internacionales predilectos de las familias y jóvenes argentinos debido a su cercanía geográfica —que permite viajar tanto en vuelos directos como en auto en poco más de un día— y a la calidez de sus aguas.

A este atractivo tradicional se suma un factor económico determinante en las últimas temporadas: frente a los elevados valores de alquileres y servicios en la Costa Atlántica argentina, cada vez más veraneantes encuentran que vacacionar en las playas brasileñas resulta una opción más conveniente y competitiva para el bolsillo.

Florianopolis en verano 2027: playas, obras viales y refuerzo de seguridad para recibir al turismo

A lo largo de su mensaje, Topázio hizo especial hincapié en los balnearios preferidos por los visitantes argentinos y enumeró las mejoras de infraestructura implementadas en la isla de cara al verano:

Playas listas para el descanso: El mandatario mencionó directamente a Canasvieiras, histórico bastión argentino en el norte de la isla, destacando sus aguas cálidas, pero recordó que la ciudad ofrece otras 99 playas para disfrutar. "Siéntanse a gusto y su tereré combina con todas", bromeó.

Mejoras en los accesos y el tránsito: Más allá de su oferta de senderos, shoppings, museos y gastronomía —y de ponderar su terminal aérea como "el mejor aeropuerto de Brasil"—, el intendente anunció una novedad clave para quienes viajan hacia el norte: la ruta SC-401 cuenta con pista nueva, lo que permitió agilizar considerablemente la circulación vehicular.

Operativo de seguridad: Topázio subrayó que Florianópolis se posiciona como "la capital más segura de Brasil" y confirmó que se reforzó el despliegue preventivo con mayor presencia policial y la incorporación de más cámaras con tecnología de reconocimiento facial.

Un guiño directo al impacto económico del visitante argentino en Florianopolis

Consciente del peso fundamental que tiene el turismo receptivo argentino en la economía local, el intendente cerró su intervención con un toque de humor sobre el movimiento comercial que generan los viajeros en la isla y una invitación abierta para las próximas semanas.

"Todo organizado para que vos solo disfrutes y dejes unos pesos para nuestros hoteles, restaurantes y servicios en general, ¿no es cierto?", expresó entre risas, antes de despedirse asegurando que en la ciudad ya esperan con ansiedad el arribo de los turistas "como buenos amigos que se ven año tras año".