La línea aérea de bandera confirmó que la conexión a Curazao dejará de ser solo una apuesta de verano y pasará a operar de manera permanente

Aerolíneas Argentinas confirmó que mantendrá de forma permanente durante todo 2027 su nueva ruta entre Buenos Aires y Curazao. La operación, que originalmente había sido diseñada como un refuerzo exclusivo para la temporada alta de verano, registró un alto nivel de demanda y quedará incorporada al cronograma anual de la compañía.

De esta manera, la isla caribeña se suma de manera definitiva a la oferta internacional de la aerolínea de bandera, consolidándose como una alternativa directa para los viajeros argentinos que buscan playas sin necesidad de hacer escalas en otros países de la región.

Curazao se convertirá en un destino fijo de Aerolíneas Argentinas desde enero

Cómo serán los vuelos de Aerolíneas Argentinas a Curazao

Según el esquema confirmado por la empresa, la operación comenzará el próximo 2 de enero de 2027 y continuará sin interrupciones a partir de abril, una vez finalizada la temporada estival. Los vuelos se realizarán con aeronaves Boeing 737 MAX 8 bajo el siguiente cronograma:

Frecuencias semanales: Habrá 4 vuelos por semana desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Habrá 4 vuelos por semana desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Vuelos directos: Dos de esas frecuencias operarán de manera directa entre Buenos Aires y Curazao (ida y vuelta).

Dos de esas frecuencias operarán de manera directa entre Buenos Aires y Curazao (ida y vuelta). Vuelos combinados: Las otras dos frecuencias funcionarán en triangulación con Aruba, permitiendo combinar ambos destinos del Caribe sur.

Qué otros destinos del Caribe opera Aerolíneas Argentinas

Con la confirmación de Curazao como destino anual, Aerolíneas Argentinas amplía su red en el Caribe y Centroamérica, donde ya mantiene operaciones regulares a Punta Cana (República Dominicana) y Cancún (México), además de sus rutas estacionales hacia Cartagena (Colombia).

Para quienes estén planificando vacaciones fuera de la temporada alta, los pasajes para las fechas posteriores a abril de 2027 ya comienzan a cargarse en los canales de venta oficiales de la aerolínea y en agencias de viajes, donde se pueden consultar tarifas y disponibilidad por tramo.