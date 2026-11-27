La aerolínea low cost habilitó tarifas promocionales hasta el 30 de noviembre para viajar por el país y a destinos de Sudamérica hasta junio de 2027

La aerolínea low cost JetSMART lanzó una nueva edición de su campaña promocional "Black SMART", con rebajas de hasta el 63% en pasajes para rutas dentro de Argentina y descuentos de hasta el 36% en vuelos internacionales. La promoción estará disponible únicamente hasta el lunes 30 de noviembre a la mañana y permite comprar tickets para viajar desde el 10 de diciembre hasta el 30 de junio de 2027.

La iniciativa apunta tanto a quienes todavía no cerraron sus vacaciones de verano como a los viajeros que buscan planificar escapadas durante los fines de semana largos del primer semestre del próximo año con tarifas congeladas.

Según detalló la compañía aérea, las rebajas aplican sobre el valor base del tramo (sin incluir tasas ni impuestos) y cuentan con cupos limitados por vuelo, por lo que los precios más bajos se agotan rápido en las fechas de mayor demanda.

Pasajes baratos: qué destinos incluye la promoción de JetSMART

La campaña alcanza a toda la red doméstica de la aerolínea en el país, conectando Buenos Aires (Aeroparque y Ezeiza) con plazas clave como Bariloche, Iguazú, Mendoza, Salta, Córdoba, Neuquén, El Calafate y Ushuaia, además de rutas interprovinciales directas.

En el plano regional, el esquema promocional ofrece rebajas de hasta el 36% en tramos seleccionados hacia los siguientes destinos internacionales:

Santiago de Chile: vuelos directos desde Buenos Aires y Mendoza.

Lima (Perú): conexión directa desde Aeroparque y Ezeiza.

Medellín (Colombia): rutas con conexión rápida y tarifas promocionales.

Asunción (Paraguay): vuelos directos desde Buenos Aires.

Río de Janeiro y Florianópolis (Brasil): opciones con disponibilidad sujeta a fechas seleccionadas fuera de los picos de enero.

JetSMART lanzó su campaña para vender pasajes para el verano y la primera mitad de 2027

Black SMART: condiciones clave y cómo aprovechar el descuento

Para acceder a las tarifas más bajas del Black SMART no es necesario ingresar un código promocional especial, ya que los valores con descuento figuran señalizados directamente en el buscador oficial de la aerolínea (jetsmart.com).

Antes de emitir el ticket, conviene tener en cuenta tres puntos centrales para no llevarse sorpresas en el precio final: