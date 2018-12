El secreto de elaborar vinos con artistas, según Marcelo Pelleriti

Uno de los enólogos más renombrados del país dialogó con Vinos & Bodegas sobre los desafíos de elaborar los vinos de grandes músicos argentinos

Marcelo Pelleriti es, sin dudas, uno de los grandes enólogos de la Argentina. Además de llevar las riendas de una bodega prestigiosa como Monteviejo –emplazado en el complejo Clos de los Siete-, también comanda su propio proyecto, bautizado Marcelo Pelleriti Wines.

Allí, bajo el concepto "co-creaciones", el enólogo viene alumbrando vinos de la mano de un cada vez más amplio abanico de artistas, principalmente músicos.

Gillespi, Coti Sorokin, Jaime Torres, Juanchi Baleirón, Fernando Ruiz Díaz y "Rano" Sarbach son algunos de los nombres que forman parte de este universo.

Un párrafo especial merece el trabajo que viene realizando junto a Pedro Aznar que, además de ser uno de los músicos más reconocidos del rock nacional, también es sommelier. Y juntos le dieron vida no ya a una marca sino a una bodega: Abremundos.

Claro que la pasión de Pelleriti con el mundo de la música no se limita a hacer vinos: este enólogo también es el creador del Monteviejo Wine Rock –ahora rebautizado como Wine Rock-, un evento clave del calendario mendocino. Allí, en un megaescenario entre los viñedos, sube a tocar con su banda, The Cellars.

Marcelo Pelleriti, en acción

-¿Cómo es ponerse a trabajar con un músico cuando quiere hacer un vino? ¿Cuánto hay de enología y cuánto tiene que haber de sensibilidad para captar todas sus ideas y plasmarlas en un vino?

-Te soy honesto... no pienso que estoy trabajando con artistas, estoy haciendo lo que me gusta con amigos. En ese momento, creo que lo que nos moviliza es el respeto de los anhelos personales y la creatividad de cada uno.

-Para vos, ¿qué es lo mejor de trabajar con artistas?

-Lo que más valoro es que me permite pasar tiempo con mis amigos, soñar en conjunto, y proyectar caminos compartidos. Me gusta disfrutar en conjunto estas dos pasiones, música y vino, con gente que amo, aprecio y admiro.

-Si tuvieras que trazar un paralelismo entre la música y el vino. O, mejor dicho, entre componer un tema y elaborar un vino, ¿cuáles serían esas similitudes?

-Primero, que ambas pasiones requieren sensibilidad. Hay también en ambos casos una escucha interna y externa muy profunda; el vino te conecta fuertemente con el terroir, y la música tiene su marco en la cultura. Para mí, el vino y la música son una fuerte pulsión interna. Son disciplinas que forjan el alma. Cuando un vino excelso pasa por tu vida, te marca. Y lo mismo pasa con una canción.

-¿Qué es lo más lindo que te pasó con un artista cuando estaban creando un vino?

-Sería injusto mencionar sólo a uno, pero sí recuerdo cuando Jaime (Torres) hizo sus cortes y estaba tocando su charango. Con muchísima sensibilidad pudo sintetizar lo que le gustaba en ese momento. Mucha humildad y simpleza tuvo en la búsqueda, y fue magia lo que generó, sintió el momento, lo hizo conectado con su corazón.

-¿Tenés una colección de discos grande o no sos tan coleccionista?

-No he sido coleccionista, pero obviamente tengo discos. Sí tengo obras completas de Led Zeppelin, Radiohead, The Beatles, Jimi Hendrix. Hoy con Internet escucho mucha música variada, allí tenemos todo.

-Una larga noche en soledad, ¿qué disco de qué banda y qué vino te gustaría disfrutar?

-Estas preferencias cambian día a día; hoy estoy escuchando mucho a Jimmy Page, Led Zeppelin, Jimmi Hendrix y Gustavo Cerati. Creo que comenzaría con un rosado en la pileta y seguramente terminaría por la noche con un vino francés de buena estiba.

