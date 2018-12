Estos son los mejores vinos argentinos del 2018, según el voto de más de 30 enólogos

iProfesional convocó a un grupo de reconocidos profesionales para que elijan sus etiquetas predilectas. Descubrí cuáles son los vinos votados

Por cuarto año consecutivo, iProfesional presenta el ciclo "Los enólogos eligen", para la cual reunió a 34 reconocidos profesionales de la industria vitivinícola, quienes se embarcaron en la difícil tarea de votar, entre miles de etiquetas, sus vinos blancos, tintos y espumantes favoritos de este 2017, tanto propios como de otros colegas.

Además, debieron votar por el enólogo que más se destacó a lo largo del 2018 por su aporte a la gran bebida nacional.

A continuación, destacados enólogos (ordenados alfabéticamente) cuentan qué fue lo que más les gustó de este año que está por concluir:

Silvio Alberto - chief winemaker de Bodegas Bianchi

-Mi vino favorito del 2018

Elijo Enzo Bianchi 2015. Lo selecciono porque, como siempre me gusta decir, cuando hablás de un vino, ese vino tiene que tener una historia, una tradición, tiene que despertar una emoción y esto es lo que me provoca este vino. Es un ejemplar que me produce un sin número de sensaciones por lo cual no puedo dejar de destacarlo.

-El enólogo destacado del 2018

Sergio Pomar. Lo elijo por varias cosas, pero lo más importante para mí es que se trata de una gran persona, un gran profesional y un excelente coequiper, ¡como nunca tuve en mis años de profesión!

Federico Bizzotto - Bodega Budeguer

-Mi vino favorito del 2018

Roca Volcánica Malbec 2018, de Casa Petrini. Creo que es un fiel ejemplar que muestra versatilidad. Un vino que no pasa por madera y muestra el carácter varietal, respetando su condición en el terreno de plantación. Jugoso, fresco y elegante.

-El enólogo destacado del 2018

Para mí es Ricardo Galante, de Bodega Del Fin del Mundo, por su arduo trabajo en todo este tiempo. Dejó su provincia en busca de sus desafíos y lo está logrando. Este profesional además viaja todos los viernes de cada semana y de cada mes para estudiar en San Rafael. Es un gran profesional, una excelente persona, sencillo y humilde. ¡Brindo por él!

Sebastián Bisole - Casa de Uco

-Mi vino favorito del 2018

Elijo "Tapiz: Las Notas de Jean Claude & Scores", elaborado con un 91% de Merlot, además de Petit Verdot y Cabernet Sauvignon. Son de esos ejemplares que cuando los querés describir no existen palabras: sólo lo tenés que disfrutar.

-El enólogo destacado del 2018

Elijo a Mauricio Vegetti. Es una excelentísima persona, que respeta al vino y a sus colegas. Su trabajo es excelente y su dedicación es altísima. Lo que más destaco es su consistencia en la alta calidad, año a año, de los vinos que elabora. No puedo dejar de mencionar a Pablo Navarrete, ya que en los últimos años ha adquirido una gran experiencia tanto acá como en el exterior y sus vinos lo reflejan.

Paula Borgo – Bodega Séptima

-Mi vino favorito del 2018

¡Es difícil elegir uno! Pero dentro de tantos que podría mencionar, resaltaría un vino de Bodega Séptima: Confiado Negre, un blend de Ancellota y Tannat. Confiado es una línea que lanzamos en el año 2016 con muchísimo éxito, armada en base a versiones de vinos diferentes: es nuestra línea de innovación, y puedo decir que a todo el equipo de Bodega Séptima nos enamora y apasiona el proyecto.

-El enólogo destacado del 2018

Elijo a Valeria Antolin, de Bodega Piatelli. La elijo por su profesionalismo, seriedad y porque me gusta mucho su impronta en los vinos que hace.

Bernardo Bossi Bonilla – Bodega Vinos de Potrero - Alba en los Andes

-Mi vino favorito del 2018

Imán Malbec 2016, de Casa Petrini. Lo probé en la bodega antes que se lance al mercado. Tal cual lo remite el nombre, es un vino cargado de energía, de nervio.

-El enólogo destacado del 2018

Ariel Angelini, porque está haciendo un trabajo increíble en toda la zona del Río Las Tunas, el límite natural entre Tupungato y Tunuyán, donde los suelos son súper heterogéneos, experimentando diferencias abismales en cuestión de metros. Lo elijo por ser un incansable buscador, por respetar la naturaleza y reflejar todo esto en sus vinos y, por sobre todas las cosas, por ser una excelente persona.

Gonzalo Carrasco – Bodega Terrazas de los Andes

-Mi vino favorito del 2018

Trapiche Chardonnay Gran Medalla. Es un vino nítido con expresión varietal, que respeta refleja perfectamente el carácter del lugar de origen. Con un uso de madera muy preciso.

-El enólogo destacado del 2018

Germán Buk, de Bodegas Trapiche. Gran capacidad técnica y respeto por el estilo de los vinos.

Luis Díaz - Bodega Altos La Ciénaga

-Mi vino favorito del 2018

Vinos para destacar hay varios, pero tengo que decir que me inclino por Cola de Zorro 2018, de Bodega Tacuil. Es un Malbec con un color impresionante, con intensos aromas a frutas y flores, característico de la zona. Es un vino de taninos suaves y redondos. Pero lo que más me gustó es que está elaborado sin contacto con madera, algo a lo muchos no nos animamos.

-El enólogo destacado del 2018

Son tantos y buenos colegas que resulta difícil esta elección. Pero sin temor a equivocarme elijo a "Paco" Puga, porque es un gran profesional y muy buena persona. Su sencillez y humildad para compartir sus conocimientos son dignos de destacar.

Rafael Domingo – Bodega Domingo Molina

-Mi vino favorito del 2018

Miraluna Merlot 2016, de Daniel Heffner. Le encontró la vuelta a un Merlot diferente de el Alto Valle Calchaquí, en Cachi, mostrando potencia y concentración típica de la región, pero también frescura y complejidad en aromas. Creo que es uno de los vinos que está apuntalando el redescubrimiento y crecimiento de esta variedad en los valles de altura.

-El enólogo destacado del 2018

Elijo a Alejandro Pepa, de Bodega El Esteco, por ser un gran técnico que lidera un equipo que busca calidad en forma constante de los vinos del Valle Calchaquí. Es una persona que está siempre dispuesta a compartir sus conocimientos entre los técnicos y que en los últimos años se convirtió en un gran embajador de los vinos del NOA por el mundo.

Marcos Fernández - Bodega Doña Paula

-Mi vino favorito del 2018

-El enólogo destacado del 2018

Alejandro Vigil, porque es sin dudas el enólogo del año que puso a Argentina, Mendoza y Gualtallary, más precisamente, bien arriba, logrando entre otras cosas dos puntajes perfectos con Wine Advocate. Salud y felicitaciones.

José Galante – Bodegas Salentein

-Mi vino favorito del 2018

Primus Cabernet Sauvignon 2018. Realmente sorprendente la expresión y tipicidad varietal de este vino, sin lugar a dudas la cosecha 2018 será memorable.

-El enólogo destacado del 2018

Marcelo Pelleriti. En primer lugar porque mantiene su perfil de buena persona, humilde y trabajadora. Además, profesionalmente, tiene ideas y conceptos muy claros y es consecuente con los mismos.

Juan Manuel González – Bodega Viña 1924

-Mi vino favorito del 2018

Voy a hacer algo que es un poco raro para mí y es hablar de un vino propio: Semillón 2017, de De Ángeles. Se trata de una partida de 300 botellas, obtenido de uvas de un viñedo de 1950 que iba a ser erradicado de Altamira y que pudimos cosechar antes. Luego, pudimos llevar 600 plantas a nuestra finca. El vino fermentó en un pequeño tanque y terminó los últimos gramos en barrica, donde estuvo posteriormente unos 10 meses y se puso en botella. Lo que destaco es la intención de Guillermo Barbier de rescatar esas plantas, idea que para muchos puede ser una locura, pero que para mí es una muestra de su compromiso con la historia de nuestra viticultura.

-El enólogo destacado del 2018

Es difícil elegir a uno solo. Creo que hay muchos y excelente colegas, pero elijo a Jorge Correa, enólogo de bodega Otaviano, gran persona y excelente enólogo que está haciendo un importante trabajo.

Manuel González – Bodega Andeluna

-Mi vino favorito del 2018

Gaudeo Malbec San Pablo 2015, de Trivento. San Pablo es una zona muy interesante y con sus claras particularidades. En esta obra, el enólogo supo leer la zona para hacerla vino. Tiene identidad de principio a fin. Es de esos vinos para beberlo de a poco y meditar, que inspira al arte en cualquiera de sus facetas.

-El enólogo destacado del 2018

Germán Di Cesare, que viene trabajando desde hace mucho tiempo de manera responsable y comprometida. Su pasión es digna de admirar para aprender. Está enfocado en encontrar esos lindos detalles que hacen de un vino un “gran vino”. Hoy lidera a una de las bodegas más importantes de Argentina y lo hace con altura. Es un tipo carismático y sensible, cualidades indispensables para hacer vino. Me gusta su sentido de creatividad, donde lo veo volar ampliamente, más allá de lo convencional, y trascendiendo fronteras. Mi compadre es músico y cantor, lo que hace que sus vinos deambulen por el hermoso universo armónico de una manera totalmente natural.

Julia Halupczok - Bodega Sophenia

-Mi vino favorito del 2018

Nunca elijo vinos míos, pero este año voy a optar por Synthesis Malbec 2015, por varias razones: fue el primer corte de alta gama que hice en Sophenia, nos dio la gran alegría de sacar 97 puntos en Decanter y además es un vino que me enseñó a entender Gualtallary. Antes había vinificado uva de Gualtallary y no me gustaban los resultados, porque le exigía a la uva algo que no era. Pero cuando probé Synthesis Malbec hice el clic.

-El enólogo destacado del 2018

Mauricio Vegetti. Soy fans de sus vinos, me gusta mucho la consistencia con la que trabaja y además es una excelente persona, algo que considero esencial.

Fernando Losilla – Bodega Viña Las Perdices

-Mi vino favorito del 2018

Voy a elegir un vino de nuestra bodega, porque todo aquel que lo prueba le parece fantástico: Exploración La Consulta Malbec 2017. Claramente, expresa la identidad de la zona y el potencial de un gran año, destacando notas florales y fruta madura en nariz; mientras que en boca ofrece gran estructura, siendo sedoso y largo.

-El enólogo destacado del 2018

Entre los tantos enólogos jóvenes que se pueden destacar por su profesionalismo, voy a elegir a Mauricio Vegetti. En primer lugar es buena gente, honesto y sincero. Profesionalmente es muy trabajador, apasionado, arriesgado, tremendamente exigente y, junto con su equipo, elabora grandes vinos y espumantes.

José Lovaglio Balbo - Susana Balbo Wines

-Mi vino favorito del 2018

Elijo Bastardo 2018, de Matías a Riccitelli, por la originalidad de la propuesta, la calidad y frecuencia con la que saca novedades. Algo difícil de hacer en esta industria.

-El enólogo destacado del 2018

El enólogo del año es Alejandro Vigil, por poner a la Argentina en lo más alto con los 100 puntos Advocate con un Cabernet Franc. Es lograr un mensaje definitivo ante el mundo: “No somos sólo Malbec”. ¡Chapeau!

Antonio Mas – Bodega Antonio Mas Wines

-Mi vino favorito del 2018

Un vino que me llamó poderosamente la atención este año fue Abrojo Malbec 2017, oriundo de la zona de Altamira, con un 30% de madera de origen francés que hace que la misma esté perfectamente integrada. Lo que siempre admiro al beber un vino es justamente eso: el equilibrio de todos y cada uno de sus componentes.

-El enólogo destacado del 2018

Hay varios enólogos que este año han demostrado su capacidad en el desarrollo de buenos productos, pero deseo destacar a dos que silenciosamente vienen trabajando con inmenso tesón: Anibal Catania y Santiago Sari.

Santiago Mayorga – Cadus Wines

-Mi vino favorito del 2018

Cadus Single Vineyard Finca Viña Vida. Sin dudas elijo este vino porque es el resumen de un gran trabajo en equipo desde el viñedo hasta la botella. Además fue el primer single vineyard que me identifica al 100% en mi carrera profesional.

-El enólogo destacado del 2018

Es súper difícil elegir a un sólo enólogo del año porque creo que todos los colegas son excelentes profesionales y amigos. Pero este año elijo a Matías Riccitelli porque disfruto muchos de sus vinos, su concepto, su diversidad en estilos y sus lindas etiquetas

Claudio Maza - Bodega El Esteco

-Mi vino favorito del 2018

Unos de los vinos que me ha impactado este año es Pachamama 2014 estimo que la impronta de Rafael Domingo y Roberto Cipresso hacen de este vino un buen reflejo de lo que es un vino con características del NOA, conjugando potencia y concentración pero sin perder la elegancia.

-El enólogo destacado del 2018

Me siento identificado cuando los vinos pueden reflejar lugares y es lo que ha realizado Francisco Paco Puga con sus vinos. Su capacidad técnica sumada al conocimiento de la región hacen de sus vinos una buena combinación de carácter y frescura, acompañando fielmente la expresión del Valle Calchaquí.

Rafael Miranda – Bodega TRIBU

-Mi vino favorito del 2018

Elijo un blanco: Felino Chardonnay, de Viña Cobos. Lo elijo porque lo he probado en varias ocasiones y siempre me sorprende. Es concentrado y fresco a la vez, para paladares variados.

-El enólogo destacado del 2018

El enólogo que destaco este 2018 es Mauricio Vegetti, de Gauchezco. Desde hace tiempo está haciendo vinos de calidad en una zona no tan famosa y ponderada como Barrancas.

José Morales – Pyros Wines

-Mi vino favorito del 2018

Salentein Single Vineyard Chardonnay 2016. Lo elijo porque muestra una expresión distinta de Chardonnay con mucha complejidad, elegancia y frescura.

-El enólogo destacado del 2018

Paul Hobbs. Lo elijo por la vigencia y por el aporte cosmopolita que le ha dado a la vitivinicultura argentina por más de 25 años, ayudando enormemente al crecimiento de la calidad de gran parte de los vinos de nuestro país.

Mauro Nosenzo – Bodega Algodon Fine Wines

-Mi vino favorito del 2018

Blend Temporada de Argana. Lo elijo por ser un tinto elegante de gran complejidad y muy equilibrado. Me hace acordar a mis vinos. Felicito a Rubén Arroyo por este proyecto.

-El enólogo destacado del 2018

Considero que Fabricio Orlando es el enólogo del momento. Sigo paso a paso sus presentaciones, posicionando a San Rafael. Tiene proyectos muy interesantes y permanentemente está buscando novedades de diferentes mezclas para sorprender al consumidor.

Maximiliano Ortiz – Bodega Trivento

-Mi vino favorito del 2018

Torrontés White Orchid. Lo elijo porque se logró un vino muy atractivo y comercial, sumado a que se ha logrado el repunte de una variedad tradicional argentina como es el Torrontés, sumado a un porcentaje de Pinot Gris.

-El enólogo destacado del 2018

Tomás Starhinger, enólogo de bodega Polo y con proyecto propio: Vinyes Ocults

Mariana Páez – Bodega Finca Quara

-Mi vino favorito del 2018

Hay más de un vino que me ha sorprendido de 2018. Pero elijo los Cabernet Sauvignon de los Valles Calchaquíes: mucha potencia de aromas, textura y estructura en boca. Quara Single Vineyard Cabernet Sauvignon, de parrales antiguos de Cafayate, es un buen ejemplo de esto.

-El enólogo destacado del 2018

Admiro a más de un colega y grupos de trabajo que están haciendo vinos espectaculares. Pero si tengo que elegir a uno, me inclino por Gonzalo Tamagnini, de Desquiciado Wines, por su pasión que contagia y su dedicación incansable. Está siempre en movimiento, enchufado, trabajando y haciendo vinos geniales y creativos.

Marcelo Pelleriti – Bodega Monteviejo / Marcelo Pelleriti Wines

-Mi vino favorito del 2018

El vino del 2018 que destaco es Mendel Finca Remota Malbec 2015, no sólo por el vino en sí, que es excelente, ya que conjuga toda la complejidad y expresividad que espero de un vino, sino que a su vez porque Roberto de la Mota es una persona que merece mi máximo respeto. Lo admiro y valoro muchísimo su trabajo.

-El enólogo destacado del 2018

Destaco a Adrián Manchón porque es un excelente profesional, serio, honrado y, por sobre todas las cosas, es una colega humilde y que contribuye con la industria día a día de una manera sin igual. Además, hace unos vinos increíbles, que serán un legado para la historia de la viticultura argentina.

Francisco Paco Puga – El Porvenir de Cafayate

-Mi vino favorito del 2018

Laborum de Parcela Finca Alto Los Cuises Malbec 2017. Es un vino con el que se ha puesto en valor el trabajo geológico y agronómico de un viñedo exótico, al sur de Cafayate. Por su estructura de suelo de piedras en terrazas ancestrales, su sistema de plantación en vaso, el único que su topografía permite, da como resultado un vino de aromas extravagantes, mineral y salvaje. Un perfil muy moderno y único para el Valle.

-El enólogo destacado del 2018

Como enólogo del 2018 resalto el trabajo de Claudio Maza, enólogo de Grupo Peñaflor, en la Bodega Chañar Punco. Ha sabido interpretar este terroir tan agreste y ha logrado posicionar en el mapa vitivinícola a una zona desconocida para muchos, obteniendo vinos de alta complejidad aromática y logrando domesticar los taninos de ese terroir que son tan difíciles de trabajar.

Rogelio Rabino – Bodega Kaiken Wines

-Mi vino favorito del 2018

Fin del Mundo Single Vineyard Syrah 2015. Lo probé en una degustación y me pareció fantástico el trabajo de la bodega para resaltar esta variedad tan difícil. También quiero destacar la gran calidad de los vinos de la Patagonia y, especialmente, el trabajo de Ricardo Galante y Lucas Quiroga.

-El enólogo destacado del 2018

Matias Ciciani Soler, de Bodega Escorihuela Gascón. Está al frente de una bodega de gran proyección internacional, haciendo vinos consistentes en el tiempo.

Héctor Renna – Goyenechea

-Mi vino favorito del 2018

Colección Rutini Sauvignon blanc. Me gusta el carácter vegetal, la intensidad y el perfil salvaje. A su vez, es un vino con gran frescura, equilibrio y excelente final.

-El enólogo destacado del 2018

Tomás Stahringer, de Vinyes Ocults. Lo elijo por su dedicación y esfuerzo, tanto en lo profesional como en lo personal. Y, además de ser un excelente enólogo, es muy buena persona.

Gustavo Sanchez – enólogo senior de Chandon

-Mi vino favorito del 2018

El vino es Corte Baron B Brut Nature 2018. Es de un aroma y sabor único. La expresión del Chardonnay, obtenido a 1.500 metros en el Alto Peral, es cítrica, combinado con notas de tiol. Mientras que en boca es tenso y largo. El Pinot Noir compuesto por dos viñedos, uno ubicado en alto Peral y el otro obtenido del viñedo más alto de la zona de Gualtallary, a 1.625 metros, generan una unión de frutos rojos frescos en nariz y tensión, estructura y largo especial. El assemblage de las dos variedades tiene una expresión única, combinando la frescura, elegancia e intensidad.

-El enólogo destacado del 2018

El Enólogo del 2018 es Onofre Arcos, quien ha llevado en sus 44 vendimias en Chandon al reconocimiento mundial de los vinos Espumosos de Argentina.

Alejandro Sejanovich – Bodegas Teho, Estancia los Cardones, Anko y Manos Negras

-Mi vino favorito del 2018

TigerStone Garnacha 2016 de Estancia Los Cardones. Fue un desafío para nosotros elaborar un vino con esa expresión de frescura en un lugar tan cálido, con suelos extremos de piedra laja y exposición al poniente.

-El enólogo destacado del 2018

Aunque no es enólogo (muchas personas que hacen vino hoy día tampoco lo son) quiero distinguir el trabajo de Fernando Saavedra en Estancia Los Cardones. Invirtió durante estos años mucha pasión y energía en los viñedos y en la puesta en marcha de su bodega. Esas ganas de aprender y crear, de esforzarse es lo que nos lleva a seguir mejorando, renovándonos; nutre nuestra vena creativa y nos hace sentir vivos. Fernando entendió que para tener una bodega y vender vinos primero tenía que aprender a hacerlos. Cada cosecha durante estos años que hemos trabajo juntos en Estancia Los Cardones, Fernando aprendió a hacer sus propios vinos y está involucrado en el día a día de su bodega.

Rodrigo Serrano Arau – Bodega Domaine Bousquet

-Mi vino favorito del 2018

Ameri 2015. Al margen de ser mi primer corte de vino que realizamos con mi equipo en Domaine Bousquet, este recibió muy buenas críticas de 57 colegas en The Winemakers, lo cual lo ubicó en primera posición, representando lo que la bodega puede dar como orgánico.

-El enólogo destacado del 2018

El enólogo del año para mí es Silvio Alberto. Desde que ingresó a Bodegas Bianchi se puede notar lo que busca para representar esta empresa familiar de la manera que todos estamos viendo.

Felipe Stahlschmidt - Bodega Finca Beth

-Mi vino favorito del 2018

La Primera Revancha Malbec, de Roberto de la Mota. Todas las veces que lo he tomado, me sorprende y encuentro un gran vino con expresión frutal, concentración media, un excelente balance, intenso y persistente.

-El enólogo destacado del 2018

El "loco" Alejandro Vigil, porque con dos vinos logró 100 puntos y se transforman en hitos para la industria. Es un excelente reconocimiento luego de tanto trabajo y dedicación.

Noelia Torres – Bodega Ruca Malen

-Mi vino favorito del 2018

Ruca Malen Terroir Series Petit Verdot 2015. Es un vino complejo y con muy buenas características varietales. Este vino nos dio muchos reconocimientos y en los últimos días fue elegido entre los mejores 100 vinos del 2018 por Wine Enthusiast.

-El enólogo destacado del 2018

En el 2018 me es muy difícil elegir un solo colega por eso nombro dos colegas: Santiago Mayorga y Mauricio Vegetti. Los dos tienen un estilo muy marcado y tienen grandes logros basados en el esfuerzo, logrando muy buenos exponentes argentinos.

Mauricio Vegetti – Bodega Gauchezo Wines – Lui Wines

-Mi vino favorito del 2018

Trivento Gaudeo, de San Pablo Tunuyán, de Germán Di Césare. Probé este vino por primera vez en Vinexpo Bordeaux el año pasado como muestra. Y, cuando lo volví a probar a ciegas, realmente fue mi favorito por ser distinto, complejo, de color profundo, con muy buena acidez pero equilibrada… simplemente sublime.

-El enólogo destacado del 2018

Tengo dos: Noelia Torres, de Ruca Malen. Tomar la decisión de cambiar de una bodega en la cual llevás muchos años, con muchos reconocimientos, y moverte a un estilo totalmente distinto de bodega para empezar de cero, creo que es algo que requiere de mucho profesionalismo ¡y coraje! En paralelo, destaco el trabajo de Francisco Manuel Llorente, gran enólogo y amigo que vuelve al ruedo del vino con su proyecto personal: Satrapa.

Magdalena Viani - Finca La Chamiza

-Mi vino favorito del 2018

Trivento Malbec Reserva. Porque me parece maravilloso que se elabore un vino de un volumen de producción altísimo, con una excelente calidad. Me parece muy importante además la relación calidad-precio, y considero que es un vino que se adapta al paladar y gusto de cualquier consumidor.

-El enólogo destacado del 2018

Elijo a Manuel Gonzalez, de Andeluna, porque me parece un excelente enólogo, dedicado en su profesión. Cada producto que elabora lo hace con el enfoque y la intención de expresar la identidad y el placer de disfrutar el vino.

