Vinos para el verano: 8 Pinot Noir desde $150 que no fallan

iProfesional presenta una selección de ocho vinos elaborados a partir de esta cepa elegante y que se adaptan a diferentes presupuestos

En la Argentina, más allá del boom del Malbec, poco a poco y en silencio, se va ampliando el pequeño universo de amantes del Pinot Noir.

Se trata de una cepa originaria de Francia, donde encontró su lugar en el mundo en la zona de Borgoña. En la Argentina, en tanto, el enólogo Marcelo Mira cuenta que se comenzó a cultivar a principios del siglo XX. Y agrega que en la Patagonia hay registros de que esta variedad ya estaba plantada en el año 1910, encontrándose actualmente viñedos de 1930 en producción en la zona de Río Negro.

Sin embargo, es una cepa que no sólo es sinónimo de Patagonia: la mayor concentración de viñedos, de hecho, está en Mendoza (más precisamente en Tunuyán y Tupungato), pero también se la puede encontrar en provincias como La Pampa, Salta y Córdoba.

En esta producción, ocho etiquetas desde los $150 a más de $1.000, para conocer más sobre esta elegante variedad.

Portillo Pinot Noir 2018 – Bodega El Portillo – Precio sugerido: $169

En el selecto mundo de los Pinot Noir, esta etiqueta es un verdadero best value: ofrece más que lo que se paga por él. Y esto es gracias a su paleta simple, nada compleja, pero bien definida y sin interferencias, dominada por una fruta roja fresca. Al paladar se presenta ágil y muy bebible, con una acidez natural, propia de la zona del Valle de Uco de la que proviene, pero que no es para nada estridente. En eso, es un vino pensado para paladares que buscan un vino bebible, poco concentrado y sin grandes estridencias.

Te puede interesar Cinco ricos vinos Malbec del Valle de Uco que son verdaderos best value

Padrillos Pinot Noir 2017 – Bodega Finca Los Padrillos – Precio sugerido: $300

Fiel al estilo de esta línea de vinos, el Pinot Noir mantiene la impronta dada por la fruta y la madera. Se luce con sus notas de guindas bien maduras, su leve toque terroso y un dejo a especias de repostería. En boca entra sucroso, con un andar oleoso, sin ser denso, gracias a sus taninos dóciles y su recorrido corto. Sin embargo, deja un recuerdo largo y perdurable, que mezcla más de esas frutas y esa barrica percibida al comienzo. Gran ejemplar por poco dinero, pensado para quienes gustan de los tintos con barrica.

Manos Negras Pinot Noir 2017 – Bodega Manos Negras – Precio sugerido: $335

Desde Río Negro, más precisamente en la zona de Añelo, el enólogo Alejandro Sejanovich alumbra un Pinot bien Pinot, con el que buscó lograr un estilo un tanto despojado, sin sobrecargarlo demasiado. El resultado es un tinto con esa aromática exótica propia de la variedad, pero sin apabullar, gracias a sus notas de frutas frescas y un dejo terroso. En boca es amable: cuerpo medio, soberbiamente fluido y ligero, pero con una carga aromática un poco más intensa, donde aparece un perfil de fruta un poco más negra y se potencia además ese toque terroso percibido al comienzo.

Domaine Bousquet Pinot Noir Reserve 2017 – Bodega Domaine Busquet – Precio sugerido: $389

Te puede interesar El precio de una hectárea en Gualtallary ya triplica al de otras zonas de Mendoza

Si hubiese una línea divisoria que separe a los vinos chispeantes y filosos del resto, este ejemplar claramente estaría en la vereda de enfrente. Su fruta roja y bien madura, casi confitada y las notas propias de la barrica anticipan lo que viene: es un vino para paladares más golosos, que busquen un poco ese rastro a vainilla y caramelo y esos taninos perfectamente pulidos, junto a una acidez que nunca jamás se lleva el papel protagónico. Muy buena relación calidad-precio.

Primogénito Pinot Noir 2016 – Bodega Patritti – Precio sugerido: $390

San Patricio del Chañar tiene una particularidad: está al sur pero tiene el sol suficiente como para alumbrar vinos con una fruta entre fresca y levemente madura. La paleta se completa con un toque floral y especias dulces exóticas. En boca muestra un buen graso, con taninos redondos y maduros, de pulso dulzón. Rico, de esos que cargan el paladar, sin perder el carácter sutil propio de la variedad.

Costa & Pampa Pinot Noir 2016 – Bodega Costa & Pampa – Precio sugerido: $600

Te puede interesar Las mujeres del mundo del vino: un libro repasa sus historias

Este ejemplar tiene la particularidad de provenir de Chapadmalal, muy cerca de la playa, en una zona bastante nueva pero que viene alumbrando ejemplares muy frescos y diferentes, enmarcados en un estilo definido como "vinos oceánicos". Interesante en copa, donde se percibe un espíritu bien terroso, con una fruta roja fresca y toques de especias dulces. En boca ofrece taninos súper pulidos, un paso seco y una refrescante acidez. Si algo lo destaca es su perfecto equilibrio, convirtiéndolo en un ejemplar para beber y beber, especialmente en días cálidos.

Salentein Single Vineyard Finca San Pablo Pinot Noir 2016 – Bodega Salentein – Precio sugerido: $1.000

Los enólogos tomaron dos decisiones cuando elaboraron este Pinot Noir: lo fermentaron en barricas y se evitó el uso de anhídrido sulfuroso, para que se revele un poco más a nivel aromático. Lo que nos gusta de este Pinot Noir elaborado a partir de viñedos ubicados a 1.400 msnm es que en nariz muestra un perfil complejo, pero no estridente: se perciben toques de fruta roja madura, algo de tabaco, un poco de hojas secas y una punta especiada. Al paladar ingresa con cierta intensidad y buen cuerpo y volumen, pero luego su desarrollo responde al ADN clásico del Pinot Noir: tiene un pulso más delicado, con una linda acidez que estira su final y le da un toque de brío.

Trapiche Gran Medalla Pinot Noir 2015 – Bodega Trapiche – Precio sugerido: $1.165

Un Pinot Noir definitivamente elegante. Para empezar, no es estridente. Por el contrario, es bien sutil, pero de aromática compleja, por lo que requiere de darle un tiempo en la copa. El tiempo de guarda amalgamó muy bien sus notas de frutas maduras y sus dejos a hongos con la madera. En el paladar se presenta bien Pinot Noir, con un cuerpo que llena el paladar pero con absoluta delicadeza. En su medio de boca cobra expresividad con dejos ahumados, fruta roja y negra y un estilo más terroso. Largo y persistente.

¡Seguinos en Instagram, Twitter, o Facebook!