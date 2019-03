Vinos: el candidato argentino quedó en el top 15 del Mundial de Sommeliers

El sommelier Martín Bruno compitió contra 64 participantes. Escaló 14 posiciones respecto de su performance en el certamen anterior

El argentino Martín Bruno cerró una excelente participación en el Concurso Mejor Sommelier del Mundo Bélgica 2019.

Bruno se terminó ubicando en el puesto 15, lo que representa un ascenso de 14 puestos desde su edición anterior, realizada en Mendoza en el año 2016.

Luego de alcanzar el título de Mejor Sommelier de Argentina 2017 y el segundo puesto en el ConcursoMejor Sommelier de las Américas, el participante argentino, de 36 años de edad, pudo presentarse en la décimo sexta edición del Mundial de Sommeliers para medirse con los mejores.

Para lograrlo y llegar muy preparado, Bruno tuvo que pasar por un intenso entrenamiento con importantes profesionales, durante varios meses, proceso en el cual contó con un fuerte apoyo institucional de la Asociación Argentina de Sommeliers (AAS), que puso a disposición recursos para los viajes y la importación de vinos internacionales.

Así, el argentino pudo desplegar una importante performance durante los cinco días en que se desarrolló la competencia, llegando primero a ubicarse como semifinalista, siendo el único representante de Latinoamérica, y alcanzando luego el décimo quinto puesto en la clasificación general y escalando 14 posiciones desde el mundial anterior. En aquella ocasión, su colega y también candidata argentina, Paz Levinson, logró conseguir un histórico cuarto puesto.

Quién es Bruno

Este profesional nacido en la Ciudad de Buenos Aires se desempeñó como brand ambassador de Pernod Ricard en la Argentina y, además, es docente de CAVE, una de las escuelas más reconocidas del paí­s. En su extenso currí­culum figura su paso por prestigiosos restaurantes, que van desde Michel Bras, en Francia, hasta Tegui.

"Llegué a Bélgica luego de un intenso entrenamiento y con una gran expectativa. Fue una gran competencia donde disfruté cada prueba, estoy muy contento con el logro alcanzado y me llevo otra gran experiencia. Quiero agradecer a la AAS por todo el apoyo y por estar acompañándome. Sin dudas, mi mejor performance", expresó el sommelier Martín Bruno.



Cuando iProfesional le preguntó en una entrevista reciente qué significa ser un buen profesional en este rubro, Bruno no dudó: "El buen sommelier, antes que nada, es un buen comunicador. No confunde a la gente, no la engaña, no trata de convencer a nadie para que compre la botella más cara. Trata de que el consumidor viva la mejor experiencia".

Matías Prezioso, presidente de la AAS, señaló que: "En nombre de nuestra Asociación y de todo el colectivo de sommeliers argentinos, quiero felicitar a Martín Bruno por este gran logro alcanzado, quedaron demostradas en esta competencia sus habilidades y su gran esfuerzo como profesional al representar en excelentes condiciones a nuestro país. Es un gran logro para la sommellerie argentina. Nos sigue confirmando que vamos por un buen camino, trabajando de una manera sólida y creciendo".

Una prueba exigente

El concurso Mejor Sommelier del Mundo se celebra cada tres años y es organizado por la Association de la Sommellerie Internationale (ASI). Es un conjunto de eventos extremadamente exigentes que requieren conocimientos, habilidades y un profundo manejo de la profesión por parte de los candidatos. El vino está en el centro de la competencia: a lo largo de esta semana, se abrieron 5.900 botellas de vino y se vertieron en unas 14.000 copas. Pero los requisitos van mucho más allá de eso, ya que los participantes deben conocer también acerca de gastronomía, cócteles, licores, té y café.

Los competidores a través de todos estos días debieron atravesar diferentes pruebas para demostrar sus conocimientos y habilidades en temas relacionados al servicio, cata, vitivinicultura, gastronomía, geografía vitivinícola y procesos de elaboración, producción y consumo de los más diversos productos y bebidas del mundo.

Hubo exámenes escritos de gran complejidad; degustaciones de vinos tintos, blancos y fortificados, catas a ciegas de bebidas alcohólicas como destilados, licores, sake, aperitivos y cervezas; maridaje con platos; identificación de tipos de suelo mediante piedras representativas; servicio a comensales teniendo que sortear distintos obstáculos; pruebas comerciales donde los participantes tuvieron que poner a prueba su conocimiento no sólo de vinos sino comercial y de marketing.



En la final hubo pruebas de servicio (un vino dulce, una cerveza belga y un famoso vino español de Ribera del Duero), degustación a ciegas de varios vinos y espirituosas y recomendación de maridajes con jurados reconocidos como la Master of Wine británica Jancis Robinson. Se destacaron también algunas pruebas novedosas como la de unir productores del mundo con variedades de uva, donde incluso apareció un Pinot Noir argentino de Río Negro.

La final se llevó a cabo en la ciudad de Amberes, ante un auditorio de más de 1.100 espectadores, quienes pudieron presenciar en directo los exámenes por los que pasaron los semifinalistas y luego los finalistas. Además, el evento se transmitió en vivo por streaming a miles de seguidores de todo el mundo.

Los finalistas de esta edición fueron finalmente Marc Almert, de Alemania (1er puesto); Nina H. Jensen, de Dinamarca (2do puesto) y Raimond Tomsons, de Letonia (3er puesto).