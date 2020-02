Para cortar con la dulzura: 10 vinos tintos para disfrutar en San Valentín

¿A vos y a tu pareja les gusta el vino? En esta producción, 10 vinos diferentes festejar San Valentín y no caer en lugares comunes

Si buscás salir de los clichés y a vos y a tu pareja les gusta el vino, entonces chequeá esta producción en la que te recomendamos 10 blends diferentes para descorchar en San Valentín.

Tomá nota de estas etiquetas ideales para (como dice la publicidad) cortar con tanta dulzura:

Luigi Bosca Gala 1 2017 – Bodega Luigi Bosca – Precio sugerido: $1.250

El gran enólogo Pablo Cúneo alumbra un blend que habla de aromas profundos, que van del rojo al negro. Lo interesante es que se pueden ver las capas: aparece el trazo clásico del Malbec, junto a una aromática un poco más salvaje del Petit Verdot y la intensidad del Tannat. Es decir, vas a encontrar la fruta clásica, pero también especias exóticas, toques florales y algo de regaliz. En boca tiene varios méritos: es largo, muy bebible y de espíritu fresco, de la mano de una oleosidad suave y unos taninos maduros, bien pulidos, pero que tienen una hermosa textura. Frescura acorde, sin sobreactuaciones. En resumen, un blend profundo, exótico y un poco salvaje en nariz y que es pura sofisticación en boca.

Lejanamente Juntos 2015 – Bodega Trivento - Precio sugerido: $1.280

Este proyecto nació con la idea de vincular dos grandes regiones muy disímiles entre sí, pero muy complementarias: Valle de Uco y Luján de Cuyo. Cuando lo sirvas en la copa, este blend de Malbec, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc te va a entregar una aromática profunda y compleja, intensa, cargada de frutas rojas y negras, especias y toques balsámicos, con dejos a tostados y cacao. En boca ofrece excelente volumen, con taninos redondos, de delicada textura, y un centro ácido que le imprime un sello vibrante a este ejemplar. Para beber y beber, de una complejidad muy disfrutable.

Gran Famiglia Corte 2017 – Bodegas Bianchi – Precio sugerido: $890

Este vino, que va por su segunda añada, muestra un poco la nueva cara de Bodegas Bianchi, que hace un tiempo puso un pie en Valle de Uco con una bodega propia, sin dejar de lado la historia y el enorme potencial que todavía tiene por delante un terroir clásico como San Rafael. De esa aventura nació esta etiqueta, que conjuga una mayor proporción de Malbec y luego suma Petit Verdot, Merlot, Cabernet Sauvignon y Tannat. Cuando lo lleves a la nariz vas a notar el perfil más fresco que le imprime el Merlot y el Cabernet Sauvignon de Uco, con un dejo mentolado, que se complementan con las frutas crujientes rojas y negras y con las especias. En boca, a olvidarse de los vinos golosos y grandilocuentes. Es un vino bebible pero con un buen centro ácido y taninos algo rugosos, que le dan personalidad.

Doña Paula 1350 Blend de Altura 2017 – Bodega Doña Paula – Precio sugerido: $847

Este corte es realmente singular: hay Cabernet Franc, Malbec y un toquecito de Casavecchia, una exótica variedad de origen italiano que fue introducida y desarrollada en el país por el ingeniero agrónomo de la bodega. Es interesante en nariz, porque ofrece un buen juego de aromas entre la fruta roja y la negra, con especias y algo balsámico y fresco. En boca es un vino con carácter: es hiper texturado, de espíritu seco pero muy aromático y con buen peso en el paladar y una energía ácida que lo define, cerrando además con esa sensación "polvorienta" tan clásica de Gualtallary.

Rompecabezas Blend 2017 – Bodega Finca Beth – Precio sugerido: $1.200

El enólogo Felipe Stahlschmidt es uno de los referentes de Altamira. Conoce al detalle los particularidades de este terroir –con áreas muy diversas, por cierto- y tras alumbrar varietales para la línea Rompecabezas, se le encomendó la tarea de crear un blend. Así nació este corte de Malbec y Cabernet Franc de partida limitada, del cual se elaboran muy pocas botellas durante cada vendima. Todo en este vino es profundidad y elegancia. La fruta roja apenas madura, las especias, los toques herbales y la madera usada con sensibilidad crean una paleta bien completa y exhuberante. En boca muestra todo lo bueno de Altamira. Tiene esa intensidad delicada. No es una contradicción: es un vino con presencia, full bodied, pero sin sobreactuaciones y sin taninos rústicos. En su lugar hay mucha textura.

Domaine Bousquet Virgen Red Blend 2018 – Bodega Domaine Bousquet – Precio sugerido: $569

Este blend conjuga Malbec, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. Y el resultado es un vino con una paleta profunda y cargada de frutas rojas y negras. Se percibe un toque mentolado muy sutil pero que le alcanza para darle un pulso fresco. En boca mantiene ese carácter, dominado por la frescura, pero sin estridencias. Es un vino largo, larguísimo, que gana algo de amplitud hacia el final. Pero jamás cansa. Por el contrario, es un vino que fluye, que corre con soltura, pero apoyado en taninos rugosos de agradable textura.

Tordos Blend 2019 – Bodega Tordos Wines – Precio sugerido: $580

Se trata de una de las etiquetas que forman parte del proyecto personal de Francisco "Paco" Puga, que actualmente comanda el departamento de enologí­a en El Porvenir de Cafayate. Este blend, que conjuga Malbec, Petit Verdot, Cabernet Franc y Tannat sorprende: en nariz es aromático, con un colchón de hierbas y mucha fruta roja brillante, en altísima definición, que habla de sanidad de las uvas, de altura y de sol, pero no entendido esto como sinónimo de sobremadurez. En boca es amplio, de paso suelto, apenitas sucroso, con taninos que ofrecen una leve rugosidad en la lengua. Aromáticamente intenso y perdurable. Muy disfrutable hoy y con un enorme futuro de aquí a dos, tres años.

Petit BoBó Tinto Blend 2016 – Bodega Trapezio – Precio sugerido: $650

No es un vino de esos que se consiguen en el chino o en el súper, pero está en varias vinotecas y, si lo encontrás, dale una chance. Nos gusta porque (aunque suene a cliché) tiene un bouquet sumamente elegante, con frutas tipo mermeladas, de la mano del Malbec y especias dulces, sobre un colchón ligeramente mentolado, aportado seguramente por el Cabernet Franc, que también suma especias junto al Merlot. En boca impacta con una buena estructura y músculo, junto a una aromática intensa. Sus taninos son firmes pero no incomodan. Se siente un toque el alcohol al comienzo, pero eso no le quita la elegancia y le suma carácter. Permanece larguísimo rato, dejando un recuerdo a bayas negras y especias tipo pimienta. Un vino ideal para paladares no tímidos.

Antonio Mas Historia Blend 2015 – Bodega Antonio Mas Wines – Precio sugerido: $1.700

Este blend conformado por Malbec y Cabernet Sauvignon procedentes de viñedos de Tupungato, en el Valle de Uco, es toda una declaración de principios: va por el camino de esos vinos que no necesitan fuegos de artificio ni recetas clásicas (léase: concentración y mucha madera) para posicionarse en la alta gama. Este ejemplar, por el contrario, se luce en nariz con notas de frutas rojas y negras, toques florales y una barrica perfectamente integrada. En boca es de avance compacto, preciso, fluido, súper redondo, con una frescura que se siente pero que nunca se desacomoda. Un vino de alta gama bajo el prisma actual.

Sarapura Hijo de las Montañas Blend – Bodega Sarapura – Precio sugerido: $650

El proyecto nació con el objetivo de alumbrar partidas ultra limitadas y con las mejores uvas de diferentes zonas. Suena a un ideal que persiguen muchos otros proyectos. Pero aquí hay tres ingenieros agrónomos a cargo, así que la selección de terroirs está más que garantizada. Así Pablo Ceverino (de bodega Casarena), Manuel Pérez Caffe y Juan Pablo Mestre, le dan vida a este intrigante blend del cual se elaboraron apenas 2.000 botellas. Tiene una particularidad: está elaborado con un 85% de Tempranillo de Gualtallary que es cosecha 2018 y con un 15% de Malbec de Vistalba que es de una añada más vieja (2015). Este juego enológico muestra que hay una búsqueda. ¿Y cómo impacta en el vino? Vas a encontrar fruta roja madura, flores y algo terroso de fondo. En boca entrega una jugosidad realmente envidiable, con taninos redondos, pulidos, y un avance ligeramente sucroso, que premia con una delicada textura hacia el final. Se consigue en vinotecas EnoGarage y en MrWines, una vinoteca mítica de Ciudad de Buenos Aires.