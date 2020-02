Nuevos vinos por poca plata: un tinto y un blanco que no fallan

Bodegas López acaba de presentar dos vinos de su línea Traful: un Malbec y un blend blanco En esta nota, precios y características

La suba de precios no perdona al bolsillo. Tanto bienes como servicios se ven alcanzados por un índice inflacionario que, por ahora, no afloja.



Esto genera que encontrar vinos con una relación calidad-precio verdaderamente positiva se vuelva una tarea muy compleja.



Y si bien en las góndolas proliferan nuevas etiquetas "low cost", la realidad es que estos vinos, en especial los tintos, suelen caer en un lugar común: les falta espíritu, son demasiado ligeros y en cuanto a su paleta aromática, no es posible descifrar muchos matices.



No es nuevo. Cíticos como Michael Schachner, editor para Sudamérica de Wine Enthusiast, viene hablando sobre los riesgos de los "critter wines". Se trata básicamente de etiquetas con colores y nombres rimbombantes pero que fallan en el punto más importante: la calidad. Así, los consumidores pasan de la emoción a la decepción en lo que dura descorchar o desenroscar un vino.



En este contexto difícil para el bolsillo, es positivo cuando una bodega lanza un producto a precio amigable y que respeta el lema de la buena relación calidad-precio.



Se trata de Bodega López, que tras haberle dado un refresh a su clásico vino joven Traful (ver crítica en este link), ahora la está ampliando, de la mano de un Malbec y un blend blanco que están llegando a las góndolas a un precio sugerido de $140 y $115, respectivamente.

Traful Chardonnay – Semillón

Nuevos vinos con buena relación precio-calidad

Interesante blend que conjuga uvas de Tupungato (para asegurar frescura) y de Maipú y cuya cosecha se realiza íntegramente de forma manual. ¿Qué nos gusta de este blanco? Primero. Su aroma sutil, agradable y limpio, que habla de futas blancas, que tiene una pizca de tropicalidad, y que no habla ni de sobremadurez ni de oxidación. En boca ofrece recorrido corto pero amplio, de buen peso y con esa misma aromática, siempre limpia, que en el paladar gana en expresividad. La acidez es un plus que sorprende.

Traful Malbec

Nuevos vinos con buena relación precio-calidad

Seguro probaste muchos Malbec en góndola a precios "low cost". Y seguro que encontraste con muchos vinos que en nariz cuentan poco y que en boca tienen ese perfil lavado y olvidable. Lo interesante de esta etiqueta, que se elabora a partir de viñedos ubicados en Maipú, es que, antes que nada, tiene una fruta roja pura y sin interferencias; luego, surge un toque lejanamente especiado. En boca es amplio, con buen peso y taninos algo rugosos, sin dejar de ser amables. Su mayor mérito es la personalidad: no es previsible y pasatista.

Nuevos vinos, nueva estética

En diálogo con iProfesional, Eduardo López, presidente del directorio de la empresa familiar, brindó un dato que tal vez pocos conocen: Traful es una marca muy antigua, que data del año 1928. "Todavía tenemos botellas de esa época", relata.

Con estos dos lanzamientos y el refresh que le imprimieron al blend tinto y al blend de blancas "buscamos renovar la imagen y mostrar un concepto mucho más fresco", explica.

La idea, incluso, va más allá de ampliar el porftolio: "Con Traful queremos lograr una marca paraguas que tenga cierta independencia de la bodega. De hecho, Traful tiene redes sociales propias y en la etiqueta no destacamos que es de Bodegas López, sino que esto lo consignamos en la contraetiqueta", agrega el directivo.

Y López promete, en breve, más novedades: en marzo viene la lata de Traful con un vino blanco dulce.

