Diez grandes vinos para comprar online directo a la bodega

La cuarentena cambió la forma en que consumimos. Y las bodegas vieron una oportunidad clave. ¿Qué comprar? Diez vinos para todos los bolsillos

La cuarentena alteró drásticamente el negocio de la venta de vinos y el canal online no paró de ganar terreno

Sucede que desde fines de marzo las vinotecas permanecen cerradas u operando únicamente a través de la modalidad online; algo similar ocurre con los restaurantes, que debieron bajar sus persianas y operar únicamente bajo el sistema delivery o pick up.

Para agravar el panorama, hubo cerca de 50 municipios que decretaron la "ley seca", a lo que se sumó la crisis económica, con bolsillos más flacos.

Todo esto obligó a las bodegas a buscar alternativas para que no se les desplome la venta. Y el canal online para que los consumidores compren de manera directa fue una de las principales acciones que encaró la industria.

Esto no solo en la Argentina, también a nivel mundial. Según un reporte del Observatorio Vitivinícola, "desde el momento que varios países dispusieron cuarentenas o normas de distanciamiento social con el fin de abordar el COVID-19, el comercio minorista online experimentó un aumento en los negocios".

Según datos de Nielsen, el comercio minorista online ha crecido rápidamente y traccionó a más de 600.000 nuevos compradores en el Reino Unido.

"En EEUU, según esta misma consultora, las ventas de alcohol online experimentaron una suba de tres dígitos en marzo y abril, mientras que el vino fue mucho más modesto, con un incremento del 32% en la semana que finalizó el 4 de abril de 2020", detalla el Observatorio Vitivinícola, para luego agregar que "por el lado de la oferta muchos productores de vino han podido ampliar su enfoque al comercio electrónico asegurándose previamente de que sus estructuras y estrategias eran las adecuadas para satisfacer la creciente demanda".

En el caso de la Argentina, no hay datos específicos sobre el mercado del vino. Pero es un hecho que el ecommerce llegó para quedarse.

De hecho, hubo bodegas que reportaron incrementos de las ventas de hasta 300% en estas semanas de pandemia. Descuentos, envíos sin cargo y productos exclusivos son algunos de los imanes que encontraron las marcas para tentar a más consumidores para que compren vino de manera online.

Entrevistado por la agencia Télam, el titular de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace), Alberto Calvo, afirmó que el comercio electrónico avanzó en los últimos dos meses lo que en situaciones normales, sin aislamiento social, le hubiera llevado dos años.

Calvo señaló que, de cara a los próximos meses, así como hay empresas que se preparan para un consumidor que tiene descuentos en su salario, también es esperable que el aislamiento genere la necesidad de "darse un gusto".

"El comercio electrónico viene creciendo a pasos acelerados, pero en tres o cuatro semanas avanzó lo que no hubiera podido hacer en un par de años. El aislamiento hizo despertar a la demanda de una manera forzosa y eso acelera todos los procesos. Hay que adaptarse mucho a eso desde el lado del oferta", sostuvo el directivo.

En esta producción, diez vinos de cinco bodegas que podés comprar desde tu celular o notebook.

Chandon – Terrazas de los Andes

Los vinos de Chandon y Terrazas de los Andes ya tienen ecommerce exclusivo

Moët Hennessy Argentina acaba de lanzar su tienda oficial en Mercado Libre.

El objetivo, según explicaron desde la compañía, es acompañar la tendencia mundial del comercio electrónico y que los amantes de las burbujas y los vinos "puedan recibir sus productos sin moverse de sus casas".

Además, explicaron que "a través de Marcado Pago, los consumidores podrán abonar sus productos con tarjeta de débito o crédito, en hasta seis cuotas sin interés. Los envíos se realizarán a todo el país sin costo adicional por Mercado Envíos".

¿Qué vinos comprar?

Vino Terrazas De Los Andes Apelación Paraje Altamira – Precio: $4.320 las 6 botellas

La bodega presentó el año pasado este blend que forma parte de una nueva línea que busca resaltar las particularidades de tres terroirs bien diferenciados: Las Compuertas, en Luján de Cuyo, y Los Chacayes y Altamira, en el Valle de Uco. Justamente de esta última indicación geográfica proviene este corte de Malbec y Cabernet Sauvignon. Definitivamente, se percibe como el más complejo de los tres a nivel aromático. Toques de especias, frutas negras y dejos balsámicos le dan vida a su paleta, que es bastante profunda. En boca se muestra firme, largo, con buena estructura pero sin dejar de ser súper amable, gracias a sus taninos perfectamente pulidos. Leve sensación oleosa pero no cae en el terreno de los vinos maduros y dulzones y excesivamente jugosos. En ese sentido, es un blend muy elegante.

Chandon Apéritif – Precio: $2.820 las 6 botellas

Este espumante fue uno de los grandes lanzamientos del 2019 y te va a permitir divertirte en casa preparando tragos o dándole tu toque. Apéritif toma la esencia del vermouth francés, con un toque argentino (naranjas de Entre Ríos) y un mix de especias y hierbas de diferentes partes del mundo. Al probarlo, se pueden notar varias cosas: está presente en nariz el toque ligeramente complejo de un espumante clásico, junto con una punta cítrica y un fondo especiado; se siente en el paladar la sensación dulce, pero se las arregla de maravillas para compensarlo con una acidez equilibrada y un agradable amargor. Final del formulario

Trivento - Finca La Chamiza

Trivento ofrece sus vinos a través de su propio canal online

El canal online de Finca La Chamiza comenzó a operar en 2018, con un portfolio de 8 etiquetas. Se trata de vinos de alta gama elaborados a partir de viñedos seleccionados de Tupungato, en el Valle de Uco, y también de antiguos viñedos emplazados en Luján de Cuyo.

Lo interesante es que en la plataforma de ecommerce ahora también es posible encontrar sus principales marcas: Trivento y Casillero del Diablo.

Andrés Povedano, brand manager de Bodega Trivento, explicó que "decidimos incorporar nuestras marcas porque luego de la cuarentena surgieron barreras para acceder al vino en canales tradicionales. De ésta forma tomamos la rápida decisión de poner a disposición nuestros portfolio para no perder el vínculo con el consumidor".

Antes del inicio de la cuarentena, la bodega tomó medidas preventivas en toda la organización, certificaron las normas de "Food Defense’ y su operador logístico adoptó protocolos específicos ante el Covid-19.

¿Qué vinos comprar?

Trivento White Malbec – Precio: $1.870 las 6 botellas

Nos gustan mucho los vinos originales, que tienen algo para proponer. Y esta etiqueta sale de lo común, con su color traslúcido piel de cebolla hiper tenue. En nariz, la fruta roja brillante, que recuerda a las ciruelas y cerezas, aparece en primer plano, sumando algo e frutas de pepita. La energía ácida que propone se percibe de punta a punta, con levísimos taninos que le dan algo de presencia. Súper bebible. Un hit para disfrutar todo el año.

Trivento Golden Reserve Malbec – Precio: $3.477 las 6 botellas

Qué gratificante es cuando un Malbec de Luján entrega esa fruta expresiva y voluptuosa, suavemente madura. Completan la paleta unos toques de especias y una madera que ganó delicadeza vendimia tras vendimia. En boca es jugoso pero no denso. Revela un agradable paso suelto sin dejar de ser sucroso, con fruta confitada y taninos de pulso dulce. Este Malbec no renuncia al ADN de Cuyo, pero no empalaga y la acidez está muy bien equilibrada. El resultado es un clásico actualizado.

Bodegas Bianchi

Bodegas Bianchi con sus vinos se hizo fuerte con su propio canal online

Bianchi puso en funcionamiento su tienda online en 2018 y si bien -explican- siempre tuvo una buena performance, "el salto se presentó en las últimas semanas con la cuarentena".

"La tienda online está abierta los 365 días del año para todas las personas y éstas pueden comprar desde donde quieran y cuando quieran. Posee toda la información que un consumidor puede necesitar de nuestros productos, como también comparar precios con otras plataformas y conversar con nosotros de 9hs a 18hs todos los días hábiles, para sacarse dudas y hacernos comentarios", explicó Josefina Artemisi, digital Manager de Bodegas Bianchi. Sobre el funcionamiento de la plataforma.

Cabe destacar que en la Tienda de Bodegas Bianchi, el 70% de sus ventas son de etiquetas de alta gama, con preferencia de vinos tintos. Además, señalaron que hay promociones especiales, como hasta un 40% de descuento en algunos productos especiales y envío gratis a todo el país.

¿Qué vinos comprar?

Famiglia Malbec – Precio: $2.327 las 6 botellas, 30% off incluido

Un Malbec interesante porque, por un precio competitivo, se accede a un estilo de Malbec sumamente elegante y de buena complejidad. Está lejos, entonces, de los Malbec previsibles, simples o sin alma. Acá hay notas de ciruelas maduras, equilibradas especias, toques de tabaco y recuerdos ahumados. En boca es pura fluidez, tiene un paso ligeramente graso, pero no es sucroso. Está pulido y bien balanceado, gracias a sus taninos muy bien definidos. Lejos de los Malbec chispeantes y sexys, pero también de los ácidos, mordientes y modernos.

Famiglia Bianchi White Blend – Precio: $1.556 las 6 botellas, 35% off incluido

Es un blanco que conjuga Viognier, Chardonnay Moscato Bianco, una variedad que antes la utilizaban para producir un espumante. Se trata de un blanco que entrega notas de frutas blancas de carozo, toques de frutas de pepita y una atmósfera algo floral. En boca es amplio, con buen volumen y una aromática de alto impacto, que recuerda a la fruta tropical y a los cítricos dulces. Pero es un vino bien balanceado que, cuando amaga con volverse un poquito goloso, es atravesado por una acidez que le imprime un final realmente vibrante.

Bodega Luigi Bosca

Bodega Luigi Bosca acaba de estrenar su plataforma de ecommerce

La bodega presentó hace muy poquito su propio sitio de ecommerce. En su tienda de vinos ofrecen como beneficio un 20% off para la línea Luigi Bosca y 15% en La Linda. Además, cuentan con envío gratis.

¿Qué vinos comprar?

Luigi Bosca Gala 1 – Precio: $6.480 la caja de 6 botellas, 20% off incluido

El gran enólogo Pablo Cúneo alumbra un blend que habla de aromas profundos, que van del rojo al negro. Lo interesante es que se pueden ver las capas: aparece el trazo clásico del Malbec, junto a una aromática un poco más salvaje del Petit Verdot y la intensidad del Tannat. Es decir, vas a encontrar la fruta clásica, pero también especias exóticas, toques florales y algo de regaliz. En boca tiene varios méritos: es largo, muy bebible y de espíritu fresco, de la mano de una oleosidad suave y unos taninos maduros, bien pulidos, pero que tienen una hermosa textura. Frescura acorde, sin sobreactuaciones. En resumen, un blend profundo, exótico y un poco salvaje en nariz y que es pura sofisticación en boca.

Finca Los Nobles Malbec – Petit Verdot – Precio: $8.448, 20% off incluido

Las Compuertas, en Luján de Cuyo, es un hotspot indispensable a la hora de alumbrar vinos elegantes. Y este exponente de Luigi Bosca resume un poco las claves de ese terroir. En nariz atrapa con una paleta a la que hay que darle unos minutos en la copa hasta que se exprese. Cuando lo hace, entregará notas de frutas rojas y negras y otras más intrigantes, como especias exóticas y dejos balsámicos. La madera en tanto, suma toques de moca y canela. En el paladar se expresa como un vino full bodied y con un muy largo recorrido. Es un vino que impone presencia, pero eso no implica que no sea amable y elegante. Allí radica su gran virtud: podrá hacerle frente a platos muy consistentes, pero también se lucirá si se lo quiere beber solo, acompañado -por qué no- por una simple tabla de quesos duros.

Bodega Casa Boher

Casa Boher también cuenta con una plataforma propia de ecommerce

Es una de las productoras más importantes de burbujas del país y, además, cuenta con un reconocido lodge en Agrelo, el cual está conformado por un guest house de tres habitaciones y once "casas de viñas" (detalle: tienen sus propias cavas subterráneas, además de jacuzzi y fogón individual en cada terraza).

Si bien ahora está cerrado por la pandemia, la bodega sortea dos noches con pensión completa en el lodge para todos los que compren en la página de ecommerce, premio que se podrá disfrutar post cuarentena. Además, en su página web la bodega ofrece entre 15% y 25% de descuento y envío a domicilio.

¿Qué vinos comprar?

Casa Boher Gran Corte – Precio: $1.530 por botella, con 15% off

Un blend de estilo clásico y de muy buena madurez, pero con el toque de frescura que le imprime Uco. En nariz se luce con notas profundas a frutas rojas y negras y especias, como pimienta negra. Pero también están las dulces, aportadas por su paso por madera, que suma notas de canela, cardamomo, cacao y vainilla. Y anticipa mucho de lo que va a venir: es un vino full bodied y de paladar pleno, untuoso y de taninos dulzones. Pero tiene el mérito de no ser excesivamente goloso. De hecho, justo ahí cuando parece que se vuelve muy sucroso, aparece una acidez que le quita algo de solemnidad y le suma una cuota vibrante. Su final es largo, muy largo, y deja una impactante aromática en el paladar.

Rosell Boher Encarnación – Precio $1.035, 25% off incluido

En la categoría de la alta gama, esta bodega ofrece espumantes que entregan ese plus de elegancia y complejidad. Y esto se palpa en la copa, donde confluyen notas de frutas de carozo, dejos a pomelo, toques a brioche y algo de frutos secos. En el paladar se luce con la untuosidad de su mousse, el peso que exhibe en su recorrido y una fruta de perfil más rojo. La acidez es delicada y nunca incomodará, pero siempre estará ahí para darle vida y frescura.