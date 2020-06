Vinos clásicos y modernos para el día del padre: 12 blends tintos que no fallan

En esta producción te recomendamos diferentes cortes, tanto para paladares clásicos como para quienes busquen etiquetas innovadoras

¿Estás buscando vinos para celebrar el Día del Padre? ¿Es para regalar o premiarte a vos mismo? ¿Buscás un vino para paladares clásicos o algo más innovador? En esta producción de Vinos & Bodegas te recomendamos 12 etiquetas de diferentes estilos y que no fallan.

¡A tomar nota!

Vino | Gran Famiglia Corte 2017 - Bodegas Bianchi - Precio sugerido: $975

Vinos para el Día del Padre: Gran Famiglia Corte

Un gran exponente que entrega aromas profundos. Con base de Malbec, este corte ofrece una abundante paleta de frutas rojas y negras. Hay complejidad, con toques mentolados y un gran mix de especias, aportados por el Petit Verdot y el Merlot. La madera, en tanto, suma toques leves de nuez moscada y clavo de olor. En boca, si una palabra lo define es textura: sus taninos dejan un rastro que muchos definirían como "polvoriento". Eso, en un vino flaco y ultra ácido puede ser complicado para algunos paladares. Aquí, en cambio, la textura está acompañada por un buen graso y un buen volumen. El resultado es un vino bebile, fresco y elegante. Ideal para conocer qué está haciendo la tradicional bodega Bianchi en el Valle de Uco, donde desde hace unos años cuenta con bodega y viñedos propios.

Vino | Nieto Senetiner Blend Collection 2018 - Bodega Nieto Senetiner - Precio sugerido: $370

Vinos para el Día del Padre: Nieto Senetiner Blend Collection

Este corte de Malbec, Cabernet Franc y Petit Verdot funciona muy bien. Se amalgama con precisión la fruta roja y negra, con las especias. La madera es sutil, entregando algo de especias dulces. Hay una tercera capa, un poco más vegetal y balsámica. Este tinto resultará perfecto si buscás un vino de cuerpo medio, con taninos amables y redondos, que aporten buena fluidez. También, es perfecto si a quien se lo vas a obsequiar le gustan los vinos con acidez equilibrada y sin mucha estridencia. En resumen, un blend híper prolijo y absolutamente bebible.

Vino | Luigi Bosca De Sangre 2017 - Bodega Luigi Bosca - Precio sugerido: $1.100

Vinos para el Día del Padre: Luigi Bosca de Sangre

No abundan los blends que mixeen Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. Aquí, el gran enólogo Pablo Cúneo le pone el sello a un corte complejo que sale de los lugares comunes. Su nombre tal vez nos haga pensar en un primer momento en un vino voluptuoso y súper maduro. Pero no: en este ejemplar hay sutileza, profundidad y madurez en su punto justo. En nariz ofrece frutas rojas, especias y toques baslámicos suaves. La madera no quiere ocupar la cartelera principal. Se destaca, en boca, por su paso amplio y largo, con un andar fluido. Deja una sensación fresca, sin ser nunca chispeante. Puro equilibrio. Es de esos vinos que se quedan en tu recuerdo largo rato, con más de esas frutas negras y especias.

Vino | Terrazas De Los Andes Apelación Paraje Altamira – Precio sugerido: $3.456 x 6 botellas

Vinos para el Día del Padre: Terrazas de los Andes Apelación Paraje Altamira

La bodega presentó el año pasado este blend que forma parte de una nueva línea que busca resaltar las particularidades de tres terroirs bien diferenciados: Las Compuertas, en Luján de Cuyo, y Los Chacayes y Altamira, en el Valle de Uco. Justamente de esta última indicación geográfica proviene este corte de Malbec y Cabernet Sauvignon. Definitivamente, se percibe como el más complejo de los tres a nivel aromático. Toques de especias, frutas negras y dejos balsámicos le dan vida a su paleta, que es bastante profunda. En boca se muestra firme, largo, con buena estructura pero sin dejar de ser súper amable, gracias a sus taninos perfectamente pulidos. Leve sensación oleosa pero no cae en el terreno de los vinos maduros y dulzones y excesivamente jugosos. En ese sentido, es un blend muy elegante. Se consigue en la tienda oficial que Moët Hennessy Argentina acaba de lanzar en Mercado Libre.

Vino | Lejanamente Juntos 2015 – Bodega Trivento - Precio sugerido: $1.060

Vinos para el Día del Padre: Trivento Lejanamente Juntos

Este proyecto nació con la idea de vincular dos grandes regiones muy disímiles entre sí, pero muy complementarias: Valle de Uco y Luján de Cuyo. Cuando lo sirvas en la copa, este blend de Malbec, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc te va a entregar una aromática profunda y compleja, intensa, cargada de frutas rojas y negras, especias y toques balsámicos, con dejos a tostados y cacao. En boca ofrece excelente volumen, con taninos redondos, de delicada textura, y un centro ácido que le imprime un sello vibrante al vino. Complejo pero de esos para beber y beber.

Vino | Sinergy Vineyard Blend Lauren 2018 - Casarena Bodega y Viñedos - Precio sugerido: $899

Vinos para el Día del Padre: Sinergy Vineyard Blend Lauren

La bodega viene levantando bien en alto la bandera de Luján de Cuyo y acaba de lanzar esta nueva línea de vinos que busca mostrar la faceta más fresca, bebible y actual de esa gran región. Son tres etiquetas y nosotros elegimos este corte de Agrelo, que suma una base de Cabernet Franc, junto con Merlot y un toque de Malbec. Al catarlo, nos encontramos con un vino fresco en nariz, con toques de frutas rojas y negras, dejos balsámicos y un trazo apenas perceptible que recuerda al eucalipto. En boca muestra linda jugosidad. No es masticable pero tiene sustancia y es muy redondo. Un vino híper fluido, con desarrollo más largo que amplio. Un verdadero "comfort wine".

Vino | Casa Boher Gran Corte – Bodega Rosell Boher - Precio sugerido: $1.530

Vinos para el Día del Padre: Casa Boher Gran Corte

Un blend de estilo clásico y de muy buena madurez, pero con el toque de frescura que le imprime Uco. En nariz se luce con notas profundas a frutas rojas y negras y especias, como pimienta negra. Pero también están las dulces, aportadas por su paso por madera, que suma notas de canela, cardamomo, cacao y vainilla. Y anticipa mucho de lo que va a venir: es un vino full bodied y de paladar pleno, untuoso y de taninos dulzones. Pero tiene el mérito de no ser excesivamente goloso. De hecho, justo ahí cuando parece que se vuelve muy sucroso, aparece una acidez que le quita algo de solemnidad y le suma una cuota vibrante. Su final es largo, muy largo, y deja una impactante aromática en el paladar.

Vino | Bobó Gran Corte 2015 - Bodega Trapezio - Precio sugerido: $1.250

Vinos para el Día del Padre: Bobó Gran Corte

La bodega entrega un corte de Malbec y Cabernet Franc de aormática clasica. Será una zona de confort si a quien reciba este vino le gustan las frutas rojas confitadas, con una madera que entrega especias dulces. Además, se perciben toques mentolados y especias tipo pimienta. En boca es largo y amplio, con buena sucrosidad y una buena estructura, dada por sus taninos de pulso dulce y bien maduros. El tiempo en botella le ha venido muy bien, tornándolo elegante. La acidez es sutil pero constante. No es potente, pero sí tiene carácter.

Vino | Smoked Red Blend 2018 - Bodega Doña Paula - Precio sugerido: $646

Vinos para el Día del Padre: Smoked Red Blend

Este vino es diferente y fue diseñado desde cero para acompañar asados. El equipo de enólogos estuvo meses probando diferentes tostados de barricas y finalmente dieron con la fórmula que buscaban. Y si bien su nombre hace pensar en un vino híper maderoso, no es tan así. Sí, hay una aromática profunda, que remite a las especias, a las frutas rojas y negras y sí, está el esperado humo, pero no están demasiado exacerbadas las notas de caramelo o vainilla. En el paladar es súper amable, bien sucroso, con taninos maduros de pulso dulce y una barrica que acompaña, sumado a un toque de azúcar residual.

Vino | Montchenot Gran Reserva 10 Años - Bodegas López - Precio sugerido: $780

Vinos para el Día del Padre: Montchenot Gran Reserva 10 años

Cuando se habla sobre "el estilo López", es que hay una razón. Este vino pasó buena parte de su vida en grandes toneles y el tiempo y la oxigenación dejaron su huella. Es un vino con historia y que cuenta una historia. Habla de una forma de hacer vinos y habla mucho también de quien disfruta de estos vinos. Al descorchar este blend de Cabernet Sauvignon, Merlot y Malbec es importante que lo pases por un decanter o lo dejes un rato descansar en la copa. Ahí empezará a bajar el tono licoroso y vas a poder percibir la fruta y las especias, junto con aromas más complejos, como los que recuerdan a las viejas cajas de habanos (un descriptor que tomamos de Elisabeth Checa y nos encanta). En boca es un vino super elegante, de pulso seco, pero con buen graso y una acidez suave, apenas perceptible, pero que está latente. Regaláselo junto con un chocolate de alta pureza y buena calidad y no se lo olvidará más.

2 Km Malbec - Cabernet Franc 2017 - Bodega Finca Beth - Precio sugerido: $1.200

Vinos para el Día del Padre: 2Km Malbec Cabernet Franc

Con la sensibilidad y la pericia del gran enólogo Matías Michelini, esta pequeña y creativa bodega entrega uno de esos vinos que bien podrían entrar en la categoría de "austeros", donde menos es más. Su paleta es perfumada, con fruta roja brillante en alta definición, toques florales y un sutil especiado. En boca, este ejemplar se propone mostrar las cualidades del terruño de esa zona particular de Paraje Altamira. El resultado es un vino con taninos de grano fino, que entregan una soberbia textura, junto a una linda energía ácida que lo hace más brioso.

Vino | Old Routes 2017 - Proyecto Oberto Longo Durigutti - Precio sugerido: $1.500

Vinos para el Día del Padre: Old Routes 2017

Uno de los responsables detrás de esta etiqueta es el ex basquetbolista Fabricio Oberto. Pero no se trata del clásico proyecto en el que un "famoso" pone la plata y le hacen un vino. En este proyecto hay una historia de amistad. "No se trata solo de una idea disparatada. En este proyecto hay un nivel de pasión muy grande, que en este caso puntual está reflejada en nuestra bebida nacional", explica Oberto, que formó equipo con los enólogos Juan Longo y los hermanos Héctor y Pablo Durigutti. Destacamos especialmente esta etiqueta, una de las tres que están presentando y que es un corte de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Malbec de Las Compuertas, en Luján de Cuyo. Tal vez sea la estética o el nombre que condicionen en la percepción, pero al degustarlo uno se encuentra con una agradable rusticidad. En boca se nota que no quisieron hacer un vino pulido, refinado y sofisticado. Aquí hay carácter y presencia, sumado a un paso sustancioso y graso (no sucroso), y un medio de boca que se luce por su profunidad, revelando notas de frutas negras y especias. Esa misma fruta y esas mismas especias que, junto a un toque más balsámico, aparece también en nariz.