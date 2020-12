VINOS: 15 espumantes innovadores y también clásicos para recibir el 2021

¿Buscando espumantes para cerrar el 2020 y recibir el nuevo año? Chequeá en esta producción 15 etiquetas de diferentes precios y estilos

Arranca el 2021. Cambia el calendario y queda atrás un complejo 2020. Todos son buenos motivos para tener listo un buen espumante. Por eso desde iProfesional te proponemos una producción de 15 etiquetas recomendadas, incluyendo ejemplares nuevos e innovadores y también clásicos de clásicos, para contarte qué ofrecen en sus últimas añadas.

Antes de arrancar, un detalle importante: si todavía no lo hacés, tratá de servir los espumantes en copas de vino blanco o tinto y despedite de las copas tipo flauta. Además de ser bastante incómodas, está comprobado que no son el mejor contenedor para apreciar un espumante.

Según Sebastián Zuccardi, uno de los creadores de la bodega Alma 4, "la copa flauta está muy relacionada con las burbujas, pero la realidad es que cambió la percepción en los últimos años. Ya no se pone tanto foco en esa variable como factor de calidad, sino que se está poniendo más atención en la nariz y en la boca".

Además, aseguró que "la generación de burbujas en un espumante no está relacionada con la calidad del producto, sino con la cantidad de puntos de formación que tiene la copa". ¿Qué implica esto? Que algo tan banal como una copa que no esté perfectamente limpia puede interferir en ese collar de burbujas que se forma al servirlo.

"Por eso recomendamos usar copas más grandes. No es una moda. Es algo que llegó para quedarse", concluyó.

En la misma línea, en una de sus visitas a la Argentina cuando era chef de cave de Dom Pérignon, Richard Geoffroy aseguraba que "no usamos más copas flautas, usamos copas Chardonnay".

Hace años que la bodega está embarcada en un proceso de evangelización para desterrar esas copas de diseño alargado a la hora de disfrutar de un champagne o de un espumante.

"La copa flauta envía el vino de manera directa donde menos papilas gustativas hay. Esto no permite disfrutar y percibir la calidad del champagne en todo su esplendor", aseguraba el experto, quien explicaba además que "la copa más amplia, como la de vino blanco, da más volumen y permite que el champagne logre una mayor expresión y relieve".

Ahora que sabés este tip, chequeá este top 15 de burbujas para recibir el nuevo año:

Espumantes innovadores

Cruzat Naranjo | Bodega Cruzat

Si querés recibir el 2021 de manera original, entonces anotá este espumante: se trata del primer naranjo con burbujas de la Argentina. El vino naranjo, como lo define muy bien su enóloga Lorena Mulet, es un vino que se elabora a partir de uvas blancas pero como si fuera un tinto, es decir, con sus pieles. Por eso, Mulet recalca que este espumante "tiene la frescura de un blanco pero con la estructura de un tinto". Para este ejemplar se utilizaron uvas Chardonnay de Luján de Cuyo. Al servirlo en la copa vas a encontrar un exótico mix de frutas blancas de carozo, algo tropical, un toque herbáceo y un dejo cítrico, junto a un recuerdo lejano a levaduras. Lo importante: es limpio y sin rastros de defectos. En boca ofrece buen peso y excelente volumen, con un petillant sutil y hasta algo etéreo. Posee un centro fresco, que revela más de ese perfil cítrico percibido al comienzo.

Precio: $950

Mumm Léger Spritz | Bodega Mumm

Se trata de un nuevo espumante elaborado con uvas 100% Mostcatel Rosado que asegura una fruta fresca en altísima definición, junto a notas de cítricos, sobre un fondo especiado, que le imprime un carácter bien fresco y exótico. En boca se percibe una mousse delicada y envolvente, con un dulzor que está excelentemente balanceado por una amable acidez y un ligero toque amargo. Es versátil: puede ser un rico espumante para brindar, pero también un interesante aliado en plan aperitivo.

Precio: $392

Alma 4 Crudo | Alma 4

La bodega lanzó una tanda de novedades y uno de los highlights, sin dudas, es este espumante 100% Semillón proveniente de La Consulta, en el Valle de Uco. La diferencia entre éste y un espumante método tradicional es que en estos últimos se realiza previamente el degüelle; es decir, se eliminan los restos de levadura que con los meses se fueron acumulando en el pico de la botella. En cambio, este espumante viene con esas levaduras, lo que le da un aspecto ligeramente turbio en la copa. Este ejemplar es muy interesante por su paleta que conjuga muchas frutas blancas, de carozo y también algo tropicales. En el paladar ofrece una burbuja fina, de gran ligereza pero suficiente para imprimirle una delicada mousse. La acidez le imprime un recorrido vibrante, con una acidez masticable. Buen volumen y final a toda orquesta, dejando un recuerdo a esos clásicos caramelos ácidos de ananá que seguro comías de chico, sumado a un lejano recuerdo a pan tostado.

Precio: $1.050

Doña Paula Sauvage Blanc | Doña Paula

Se lanzó hace unos años pero nunca pierde vigencia. Fue el primer espumante elaborado 100% con uvas Sauvignon Blanc de la Argentina y sigue marcando tendencia. Y, además de ser singular, lo importante es que es un producto definitivamente bebible y perfecto para los días de calor. Se trata un espumante método charmat en el que se puede apreciar el carácter varietal, con notas de frutas blancas, trazos cítricos y un buen perfume herbal. En el paladar se siente híper fresco, con una mousse palpable y una acidez que se extiende de punta a punta, dejando un recuerdo a frutas y más de esos cítricos percibidos al comienzo.

Precio: $770

Costa & Pampa Extra Brut | Costa y Pampa

Si estás queriendo brindar con un espumante que escape de lo común, entonces chequeá esta etiqueta y, mientras lo tengas en la copa, en Google Maps buscá la bodega, que está emplazada a metros del mar, en Chapadmalal, desde donde se marca el pulso de los vinos oceánicos. Lo interesante de este ejemplar es su perfil aromático, con notas de frutas de pepita, frutas blancas y algo de brioche de fondo. Y también su frescura: la acidez, sin desentonar, ofrece buen filo.

Precio: $1.008

Amalaya Brut Nature | Bodega Amalaya

Si bien hace un tiempo este espumante está disponible en el mercado, no por eso es menos original. Nos fascina que esté elaborado con dos variedades no tan tradicionales en el mundo de las burbujas, como Torrontés y Riesling y esto lo lleva a otro nivel. Seguramente vas a percibir aromas no tan clásicos para lo que es un espumante, con notas cítricas, florales y otras que recuerdan a frutas de pepita, como peras. En el paladar fluye, con una mousse casi etérea y una acidez bien ensamblada. Un hit para los días de calor.

Precio: $560

Espumantes clásicos

Baron B Brut Rosé 2016 | Baron B

Un espumante delicado desde el color salmón bien definido, con una burbuja fina y continua y que en nariz te ofrece un mix equilibrado de notas de levadura y fruta roja, logrando una paleta compleja. En boca, las burbujas se sienten hasta el final, generando una mousse envolvente pero a la vez delicada, junto a una acidez amable. Deja en su largo recuerdo una linda sensación a frutas y brioche. Si el inicio del 2021 tiene que ser memorable, que el espumante también lo sea.

Precio: $1.136

Nieto Senetiner Grand Cuvée Brut Nature | Nieto Senetiner

Uno de los espumantes más interesantes de esta producción, por sus aromas que escapan un poco del registro clásico. Se entremezclan toques de frutos de caroso, flores, brioche y algo de frutos secos. Al paladar es híper delicado y la acidez va en un in crescendo, sin llegar a ser mordiente, junto a una mousse suave. Un espumante con personalidad propia.

Precio: $794

Norton Cosecha Especial Brut Rosé | Norton

¿Te gustan los espumantes súper expresivos, con marcada fruta roja? Entonces esta etiqueta es ideal para vos. La frescura es un elemento vital a nivel aromático en este ejemplar, que ofrece un registro similar en el paladar: hay una linda acidez, con unas burbujas que recorren el paladar sin incomodar, dando lugar a un espumante para paladares universales.

Precio: $480

Dolores Extra Brut | Navarro Correas

Esta producción es sobre vinos espumantes para celebrar la llegada de un nuevo año. Pero esto pasa a ser anecdótico. Anotá este espumante en tu lista de vinos para el verano: es perfecto para tener un par de botellas porque se puede disfrutar en una comida pero también a la hora del aperitivo. Es de espíritu bastante joven, con notas de frutas de pepita y la nota de levadura en segundo o tercer plano. En boca premia con buen volumen y una excelente sensación cremosa, cerrando con una acidez muy equilibrada.

Precio: $579

Bianchi Estrella Extra Brut | Bodegas Bianchi

Uno de los grandes best value de la Argentina. Por un precio muy competitivo accedés a un espumante de alta gama, que entrega limpios aromas tropicales y también florales, con la clásica nota de brioche acompañando en una segunda capa. Es voluminoso, con una acidez marcada pero que no pierde la línea y un centro cargado de más de esa fruta percibida al comienzo.

Precio: $445

Salentein Cuvée Exceptionnelle Blanc de Blancs | Salentein

Cuando lo sirvas en la copa (tratá de elegir una copa para vinos blancos o a lo sumo, tintos) prestala atención a su paleta aromática: este 100% Chardonnay revela mucho de su tipicidad con suaves notas tropicales, toques de fruta de pepita y esa esperada atmósfera a levadura. De mousse cremosa y una acidez constante, este ejemplar premia con tres atributos: es fresco, elegante e híper bebible.

María Codorníu Brut Nature | Bodega Séptima

Si estás dudando qué espumante comprar por no saber si son más o menos ácidos o más jóvenes o complejos, o cualquiera de esas dudas que surjan al pensar qué descorchar, entonces esta etiqueta es la respuesta: resume lo mejor en el universo de las burbujas. Suena pretencioso que lo planteemos así, es probable. Pero las respuestas están en lo que propone: en nariz hay mucha fruta, trazos tropicales, toques florales y también acompaña esa clásica nota a pan tostado. En el paladar la mousse se traduce en una sensación envolvente, mientras que la acidez hace su papel pero sin querer llevarse el protagónico. Tiene carácter y delicadez al mismo tiempo. Y ese equilibrio conformará unos y a otros.

Precio: $799

Rosell Boher Rosé | Rosell Boher

Un Brut 100% Pinot Noir perfecto para acompañar un almuerzo o una cena y prestarle atención a la suma de detalles, porque se luce con una fruta roja crujiente, pero también aparece en el fondo algo tropical y cierra con un recuerdo a masa madre. En el paladar tiene el hándicap necesario para ser gastronómico, ofreciendo excelente volumen, con una acidez que nunca se despega y acompaña con sutileza. Rico, complejo, disfrutable.

Precio: $2.000

Chandon Brut Nature | Chandon

Clásico, premiado internacionalmente y una apuesta segura. Hace seis décadas que la bodega crea burbujas y lo demuestra botella a botella. Este Brut Nature, que conjuga Chardonnay y Pinot Noir, revela aromas a fruta blanca suavemente madura y la clásica nota de pan tostado. En boca es fluido, con una mousse envolvente; y también fresco, con una acidez constante, que nunca sale de la zona de confort. Esa fruta percibida al comienzo vuelve a hacerse presente en el paladar y queda flotando un largo rato.

Precio: $606