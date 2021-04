Vinos irreverentes y a muy buen precio: por qué tenés que conocer estas dos nuevas etiquetas

Si buscás nuevas etiquetas y a buen precio, entonces chequeá los dos blends tintos y súper exóticos del proyecto la Liga de Enólogos

La Liga de Enólogos irrumpió hace algunos años y se encargó de hacer ruido en el mercado. A partir de vinos súper bebibles y con una muy buena relación calidad-precio, en muchos casos imbatible, este colectivo de enólogos que trabajan en conocidas bodegas de Salta, San Juan y Mendoza, apuntaron directo al paladar de los millennials.

Tras un par de años sin novedades, La Liga de Enólogos ataca de nuevo. Esta vez con tres etiquetas que mantienen el espíritu que le dio vida al proyecto.

Basta recordar que uno de sus primeros vinos, de la línea El Bautismo, fue un blend de tintas bien exótico, de aire italiano y elaborado a partir de cepas muy poco comunes para nuestro mercado, tales como Raboso Verones, Freisa, Sangiovetto, Nebbiolo y Lambrusco.

Ahora, es el turno de dos nuevos blends tintos, ambos bastante exóticos: uno compuesto por Garnacha Tintorera y Syrah y otro por Cordisco y Tannat. Completa la línea un blanco elaborado con Semillón y Chenin y que busca recuperar el protagonismo de dos cepas tradicionales para la vitivinicultura argentina, tal como vienen haciendo otras bodegas.

Los nuevos vinos del proyecto La Liga de Enólogos

En Vinos & Bodegas nos centramos en los dos nuevos tintos de La Liga de Enólogos y que son laderos perfectos para acompañar un buen asado, de punta a punta:

La Gran Nacha 2019 - Precio sugerido: $363

Centrémonos en La Gran Nacha. Primero llama su atención por el nombre y por su etiqueta, deliberadamente inspirada en la imagen creada durante la Segunda Guerra Mundial y que, bajo el lema "We can do it", se terminó convirtiendo en símbolo de los movimientos feministas.

VINO | La Gran Nacha

El vino, como señalábamos, es un intrigante corte de Garnacha Tintorera (de ahí el nombre del vino) y de Syrah. La primera es una cepa que se distingue de la mayoría de las uvas por su interior más oscuro, lo que la convirtió históricamente en una buena aliada para sumar más color en los cortes. En este caso, el mix funciona y muy bien. Sus aromas son profundos, intensos, dominados por las frutas rojas y negras. En boca mantiene ese espíritu de aromática potente y avasallante, con buen volumen, textura rugosa y una buena acidez. Un vino directo, a buen precio y que se va a llevar muy bien con cualquier corte de carne a las brasas.

El que ríe último ríe mejor 2019 - Precio sugerido: $436

VINO | El que ríe último ríe mejor

Definitivamente, un corte ultra exótico de Tannat y... Cordisco: la uva utilizada para la DOC Montepulciano d’Abruzzo y que se caracteriza por entregar buena acidez y mucha fruta. El resultado es un vino profundo e intenso en nariz, con mucha fruta roja y negra ligeramente confitada y un aire especiado bien de fondo. En boca es un vino de largo desarrollo, ágil pero con algo de estructura, ligera acidez y un fondo que deja una sensación algo dulce y que habla también de un paso rápido por madera, que alcanza para impregnar el paladar. ¿Un ojo de bife o un vacío acaba de salir de la parrilla? Acá está el aliado perfecto.