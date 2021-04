Franco Armani tendrá su propio vino: qué otros deportistas también incursionaron en el negocio

El arquero de River está por lanzar su propio Malbec. ¿Qué otros deportistas incursionaron en el mundo vitivinícola? Cuatro proyectos que tenés que conocer

El mundo del vino es un imán y genera fascinación. Por eso es frecuente que, en el mundo y también en la Argentina, muchos referentes de otras actividades se sumen a este universo, ya sea teniendo una etiqueta propia, una marca de vinos o, directamente, una bodega.

En el mundo de la música, el listado es por demás amplio: Pedro Aznar, quien también es sommelier, desarrolló un proyecto serio y sustentable (Abremundos) de la mano del prestigiosísimo enólogo Marcelo Pelleriti quien, en paralelo, acompaña al líder de Catupecu Machu, Fernando Ruiz Díaz, en la creación de la línea de vinos Vanthra.

También la banda de rock Las Pelotas desarrolló su propia familia de vinos, junto a la bodega Viña Las Perdices. Y quien, desde hace años, viene apostando con mucha conciencia por esta industria es el multipremiado músico y productor Gustavo Santaolalla, con su bodega Cielo y Tierra.

En el mundo del espectáculo también hubo varios crossovers: hace más de una década, lo intentó Jorge Rial, que llegó a tener una marca propia; luego, el nieto de Mirtha Legrand, Ignacio Viale. En ambos casos, los proyectos no se terminaron de consolidar. En cambio, Marcelo Tinelli apostó por un plan de negocios a más largo plazo, de la mano de su bodega Lorenzo de Agrelo.

En este contexto, el deporte no es una excepción: en las últimas horas, el arquero de River, Franco Armani, reveló que se viene una etiqueta con su nombre, cuando compartió en Instragram una historia publicada por uno de sus representantes, Nikos Petropulos.

Según se pudo ver en la publicación del empresario, se trata de un vino Malbec elaborado por la bodega Finca Cuadro Benegas, ubicada en la zona de San Rafael, en Mendoza.

"Próximamente en Colombia y Argentina podremos disfrutar de este excelente Malbec argentino, de la mano de @fincacuadrobenegas, exclusivo para @francoarmani34", posteó el empresario en la red social.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nikos Petropulos (@nikospetropulos)

La razón por la cual también se comercializará este vino (y posiblemente una etiqueta del segmento Gran Reserva) en Colombia, es porque Armani desarrolló buena parte de su carrera futbolística en ese país.

Claro que no se trata del único deportista argentino con su propia marca de vinos. A continuación, cuatro reconocidas figuras que también incursionaron en el negocio:

Leo Messi, a través de su fundación

Los vinos de la Fundación Leo Messi

En 2012, la Fundación Leo Messi lanzó una marca de vinos: "Leo". La misma está conformada por dos Malbec, un Torrontés y un espumante Extra Brut y son elaborados por Bodegas Bianchi.

Son vinos que ofrecen una muy buena relación calidad-precio y que, además, ofrecen un plus: desde la bodega detallaron que el proyecto tiene fines solidarios, ya que un porcentaje de lo recaudado por sus ventas se destina a las obras de bien público que la fundación lleva adelante en el país y en el exterior.

"La Fundación Leo Messi nace del entendimiento de Lionel -con apoyo total de su familia- sobre la idea de que todos los niños tengan las mismas oportunidades de poder realizar sus sueños a través del deporte", explicaban desde la bodega en pleno lanzamiento.

Nicolás Burdisso

Nicolás Burdisso y Belén Soler Valle

Su nombre está íntimamente asociado al mundo del fútbol. Jugó en Boca Juniors, vistió la camiseta de la Selección nacional y, tras pasar por varios clubes europeos, recaló en el Torino de Italia. Se trata de Nicolás Burdisso, quien desarrolló su propio proyecto vitivinícola, junto a su esposa Belén Soler Valle, actual manager de la bodega.

Se trata de Vinos de Potrero que, a diferencia de algunas otras iniciativas de personalidades que no son del mundo del vino, se construyó sobre bases realmente sólidas y con un perfil bajo. Y, muy importante, cuenta con el principal capital que se requiere para hacer grandes vinos: un muy buen terroir, emplazado en Gualtallary, Valle de Uco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nicolás Burdisso (@nicolasburdisso)

"Comencé a acercarme con más intensidad al mundo del vino cuando llegué a Italia. Siempre me llamaron la atención los vinos, las diferentes uvas y cuando llegue a Italia vi la diversidad que hay y me empecé a empapar cada vez más. Esto fue en el año 2004. Aunque creo que también puede ser un tema cultural, ya que mi familia es de Cúneo, en la región de Piamonte", explicaba Burdisso, en una reciente entrevista con iProfesional.

"Elegimos Gualtallary porque sabía que es un lugar único y diferente en Mendoza, junto con Altamira. Me pareció que era una oportunidad única poder comprar una finca en Gualtallary. Cuando la adquirimos, no pensábamos el tema como un negocio sino como placer. Hoy se volvió como una idea de empresa, pero con Belén no dejamos de lado el placer que nos da hacer algo bien nuestro", completó.

Fabricio Oberto

Fabricio Oberto, referente de la llamada "generación dorada" del básquet

Fabricio Oberto es uno de los referentes de la "generación dorada". El exbasquetbolista forjó una amistad con la reconocida dupla de hermanos Héctor y Pablo Durigutti. Y, como resultado de esa amistad, terminaron presentando tres vinos elaborados a partir de viñedos emplazados en Las Compuertas, Luján de Cuyo.

Old Friends, Old Routes y Old Memories son los nombres elegidos para los tres vinos, que son blends de Malbec, Cabernet Sauvignon y Cabernet Fran, en diferentes proporciones. Lo importante es que, para Oberto, el proyecto no tiene tanto un objetivo comercial sino que su trasfondo es más emotivo.

"No se trata solo de una idea disparatada. En este proyecto hay un nivel de pasión muy grande, que en este caso puntual está reflejada en nuestra bebida nacional. No quedan dudas que los mejores momentos de mi vida, ya sea a nivel personal o deportivo, han sido compartidos. Por eso, con Old lo que buscamos es multiplicar esos momentos, hoy más que nunca para valorar lo que tenemos, y expresarlo a través de algo tan noble como el vino", explicó Oberto durante el lanzamiento.

Mario Alberto Kempes

Mario Kempes, posando con su propia etiqueta, en Mendoza

El emblemático goleador de la Selección Argentina, Mario Alberto Kempes, también incursionó en el mundo del vino. Lo hizo hace un año, cuando presentó en sociedad "El Matador", un ejemplar del que se produjeron unas 4.000 botellas y que consiste de un corte de Malbec y Petit Verdot, elaborado a partir de viñedos ubicados en Valle de Uco, si bien se trabajó y se embotelló en una bodega de la zona de Maipú.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mario Kempes (@mario.kempes78)

"La emoción de estar visitando Mendoza para ver nacer este nuevo proyecto es indescriptible. Ha sido un trabajo en equipo que se viene realizando desde hace año y medio y aquí está el resultado, mejor imposible. Gracias a todos los que participaron de esta creación", escribió Kempes sobre este blend, al que definió como un vino potente.

Este ejemplar puede encontrase en Mercado Libre a un precio de $1.579.