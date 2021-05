Diez buenos vinos para comprar en el Hot Sale con hasta 50% de descuento

Hasta el 12 de mayo se desarrolla esta acción que, además de electro, viajes y ropa, también permite comprar vinos a precios convenientes

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico está llevando a cabo una nueva edición del Hot Sale, el evento de compras online más importante del país, que se extenderá hasta el 12 de mayo.

El objetivo es seguir fortaleciendo la industria y brindarle a los usuarios la posibilidad de comprar online desde casa, con descuentos y opciones de financiamiento en productos de 13 categorías.

Entre las mismas, se destacada "alimentos y bebidas", que este año presentó un crecimiento del 50% en la cantidad de empresas participantes. Y, dentro de este gran rubro, sin lugar a dudas los vinos ocupan un lugar estratégico.

Si estás evaluando aprovechar esta acción, te presentamos esta guía de compras para adquirir vinos a buen precio y a través de tiendas oficiales.

¡A tomar nota!

Famiglia Bianchi Orgánico Malbec | Bodegas Bianchi

No es de las etiquetas más conocidas de la bodega y por eso este Hot Sale es un buen momento para descubrirlo. La fruta roja está muy bien definida, sumando toques a especias y una madera bien integrada que no busca ocupar el rol principal. Muy prolijo en nariz, definitivamente. Al paladar se revela como un vino con buen cuerpo y caudal, con taninos firmes que le aportan textura y presencia. Es bebible y jugoso, pero sin llegar a mostrar el perfil esos clásicos Malbec gordos y sucrosos. Final con buena frescura.

¿Dónde comprar este vino en el Hot Sale? Se consigue en el ecommerce de la bodega, a un precio de $2.940 la caja de 6 botellas, con un 45% de descuento.

Luigi Bosca Gala 4 | Luigi Bosca

Lejos del estilo pirazínico que tienen algunos Cabernet Franc, este ejemplar que lleva la firma de Pablo Cúneo (y que suma un 5% de Malbec) premia con una fruta roja sanamente madura, con muy buena definición, que entrega una sensación de pureza, además de una carga especiada que lo envuelve y una madera usada con tanta sensibilidad que pasa a ser un gran complemento. En boca es largúsimo, con taninos que le imprimen una delicada textura. Al tiempo que avanza, ofrece más notas de fruta roja, además de hierbas, como tomillo, y una punta de tabaco. La amabilidad y la frescura son los puntos destacables de este vino, sin descuidar un valor fundamental de la línea: la elegancia.

¿Dónde comprar este vino en el Hot Sale? Se consigue en el ecommerce oficial de la bodega a un precio de $8.463 la caja de 6 botellas con estuche y en 6 cuotas sin interés (30% off).

Casillero del Diablo Reserva Chardonnay | Bodega Concha y Toro

La marca global recientemente comenzó a producir esta exitosa línea en la Argentina. Y este Chardonnay de Mendoza revela una tipicidad varietal indiscutible, con esas notas esperadas de frutas blancas de carozo y sus trazos tropicales. Lo bueno es que va por el carril del medio y no es ni chispeante ni empalagoso. La madera está en su punto justo y esto redunda en un blanco de desarrollo fresco, con una equilibrada energía ácida, pero con el suficiente peso y volumen como para ser bien gastronómico.

¿Dónde comprar este vino en el Hot Sale? Lo podés conseguir en la página Descorcha.com a un precio de $2.878 la caja de 6 botellas, con un 35% de descuento.

Old Routes | Durigutti Family Winemakers

Uno de los responsables detrás de esta etiqueta es el exbasquetbolista Fabricio Oberto. Pero no se trata del clásico proyecto en el que un "famoso" pone la plata y le hacen un vino. En este proyecto hay una historia de amistad. "No se trata solo de una idea disparatada. En este proyecto hay un nivel de pasión muy grande, que en este caso puntual está reflejada en nuestra bebida nacional", explica Oberto, que formó equipo con los enólogos Juan Longo y los hermanos Héctor y Pablo Durigutti. Destacamos especialmente esta etiqueta, una de las tres que están presentando y que es un corte de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Malbec de Las Compuertas, en Luján de Cuyo. En boca se nota que no quisieron hacer un vino pulido, refinado y sofisticado. Aquí hay carácter y presencia, sumado a un paso sustancioso y graso (no sucroso), y un medio de boca que se luce por su profunidad, revelando notas de frutas negras y especias. Esa misma fruta y esas mismas especias que, junto a un toque más balsámico, aparece también en nariz.

¿Dónde comprar este vino en el Hot Sale? Lo conseguís a través de la página oficial del Hot Sale, a un precio de $7.215 la caja de 6 botellas, con un 35% off.

Blend de Extremos Cabernet Sauvignon | Bodega El Esteco

Los enólogos se propusieron unir en una botella dos zonas de los Valles Calchaquíes que entregan dos perfiles muy diferentes: por un lado, incluyeron uvas de Cafayate, a 1.700 metros sobre el nivel del mar y, además, sumaron, uvas de Chañar Punco, en Catamarca, de un viñedo ubicado unos 300 metros más arriba. Su paleta es rica y compleja: hay fruta negra, especias y un característico toque a morrón asado. Es interesante en boca: tiene pulso bastante seco y ofrece muy buena estructura, pero tiene unos taninos de grano fino que le da un perfil sumamente elegante.

¿Dónde comprar este vino en el Hot Sale? Lo podés conseguir con un 45% off en la página VinosySpirits.com, a un precio de $600 por botella.

Domaine Bousquet Brut Rosé | Bodega Domaine Bousquet

Elaborado a partir de uvas orgánicas, este ejemplar conformado en su mayor parte por Pinot Noir y con un aporte de Chardonnay, ofrece en nariz una paleta estridente y súper expresiva, cargada de frutas rojas crujientes y un recuerdo floral. De entrada suave, ofrece una espuma sutil. Directo, fresco y bebible, con una acidez agradable, que nunca incomodará.

¿Dónde comprar este vino en el Hot Sale? Lo podés conseguir en la tienda oficial de la bodega, a un precio de $2.052 las 6 botellas (40% off).

Osadía de Crear Estate Blend | Susana Balbo Wines

Se trata de un corte de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon y Malbec. En nariz revela toques herbáceos, mentolados y especiados. También hay mucha fruta, que va de los tonos rojos a los negros. En boca, este blend ofrece muy buen volumen, con taninos bien perfilados y redondos que le dan fluidez. Además, no es denso ni sucroso; su perfil es más bien seco y te deja, además, una sensación bien fresca en la boca.

¿Dónde comprar este vino en el Hot Sale? Se consigue en la tienda oficial de la bodega, a un precio de $5.472,00 la caja de 6 botellas, con un 30% de descuento.

Terrunyo Malbec 2016 | Trivento

El enólogo Germán Di Césare buscó en Altamira el viñedo ideal para entregar un vino que en boca entrega un paso preciso, con taninos texturados, de buena firmeza, pero muy, muy amables, gracias también a un perfil graso sutil. Es elegante, fresco, con un equilibrio muy bien logrado. Y en nariz no se queda atrás: entrega notas de fruta roja limpia y brillante, con flores exuberantes y notas de especias dulces en un segundo plano.

¿Dónde comprar este vino en el Hot Sale? Se consigue en la página Descorcha, a un precio de $11.883 la caja de 6 botellas, con un 25% de descuento.

Los Primos Malbec 2019 | Bodegas Bianchi

Esta línea, que logró éxito en mercados internacionales, se presentó el año pasado en la Argentina. Está conformada por cinco etiquetas y el objetivo que se trazaron desde la bodega fue poder ofrecer vinos con excelente relación calidad-precio. Y este Malbec logra su cometido: no nos equivocamos al afirmar que es uno de los grandes best value del año. Súper prolijo, de aromas bien definidos, dominados por la fruta roja suvamente madura y toques especiados. En boca tiene una jugosidad agradable, taninos apenas dulces y cuerpo medio. La acidez es sutil y no incomoda, algo que valorarás mucho si preferís vinos no tan filosos. Un vino entendible al instante, que muestra sus cartas en la primera mano, y esas cartas son buenas.

¿Dónde comprar este vino en el Hot Sale? Se consigue en el ecommerce de la bodega, a un precio de $1.811 la caja de 6 botellas, con un 25% de descuento.

Demencial Blanc de Blancs 2019 | Finca Las Moras

Desde el interesantísimo Valle de Pedernal, en San Juan, que viene demostrando que es un terroir de clase mundial, llega este expresivo blend blanco que conjuga tres variedades: Viognier, Sauvignon Blanc y Chardonnay. El resultado se puede definir con una palabra: "expresivo". Es, de hecho, realmente exuberante en nariz, con una paleta de lo más variada, que mixea frutas blancas de carozo, también de pepita, cítricos dulces y hierbas. El balance entre la frescura y la suave madurez es excelente. Buen peso en el paladar y un graso ligero, con un andar largo y un pulso ácido en su punto justo.

¿Dónde comprar este vino en el Hot Sale? Se consigue en la página VinosySpirits.com a un precio de $843 por botella (35% off).