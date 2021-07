5 de los mejores vinos argentinos, según el prestigioso concurso internacional Decanter

La competencia este año registró un récord: se cataron más de 18.000 etiquetas, de 45 países. En esta nota, cinco de los mejores exponentes nacionales

Finalmente, se conocieron los resultados de la 18a edición del Decanter World Wine Awards, uno de los certámenes más influyentes del mundo del vino.

Un dato a destacar es que, en un contexto de pandemia mundial, el concurso anotó un importante récord: en total, se cataron 18.094 vinos, provenientes de 56 países.

Desde la organización destacaron que los paneles de cata trabajaron durante 15 días consecutivos durante el mes de junio, en las oficinas que la publicación Decanter posee en la ciudad de Londres, en Inglaterra. Dichos paneles estuvieron conformados por casi 170 jueces expertos en vinos, incluidos 44 Masters of Wine y 11 Master Sommeliers.

En total, 50 vinos fueron reconocidos como "Best in Show", mientras que se entregaron 179 medallas de platino, 635 de oro, 5.607 de plata y 8.332 de bronce.

En el caso puntual de la Argentina, un vino obtuvo el galardón Best in Show, mientras que seis etiquetas se alzaron con la medalla de platino. Además, hubo 7 ejemplares con medalla de oro; 135 recibieron la de plata y 352, la de bronce.

A continuación, cinco grandes vinos tintos de Argentina que obtuvieron medalla de platino:

Terrazas De Los Andes Parcel Los Castaños Malbec 2018 | Terrazas de los Andes

Sobre esta etiqueta proveniente del Valle de Uco, el jurado destacó el "excelente frescor", además de las notas de fruta y flores. En tanto que destacaron que en boca se muestra joven, "con alcohol muy bien integrado y mucha concentración frutal". Lo definieron como un vino de "estilo elegante", con un final largo y "encantador".

Colomé 1831 Malbec 2017 | Colomé

Este 100% Malbec de los Valles Calchaquíes se destacó, según el jurado, por sus "aromas maduros en nariz, que muestran notas de frutas confitadas", sumando además matices florales y a especias dulces. "En boca tiene una textura agradable y llena el paladar con taninos suaves y una refrescante acidez", completaron.

Laborum de Parcela Finca Río Seco Tannat 2019 | El Porvenir De Cafayate

Respecto de este exponente de Cafayate, resaltaron su "excelente pureza de fruta". En tanto que en el paladar, según los expertos de Decanter, ofrece una "hermosa textura sedosa", con taninos suaves y redondos, además de "una notable energía y empuje".

Magma 2017 | Corazón del Sol

Se trata de un blend de Los Chacayes confomado por Malbec, Merlot y Cabernet Franc. El jurado resaltó sus notas suaves de roble, bien integradas, junto a notas de grosellas maduras, toques de lavanda y aceitunas verdes. "Taninos elegantes de grano fino, maravillosamente frescos y maduros, con una encantadora y moderada acidez", completaron.

Synthesis The Blend 2018 | Sophenia

Este corte de Malbec, Cabernet Sauvignon y Merlot se destacó por su "nariz sumamente elegante", con notas de grafito y frutos maduros, mientras que la madera aporta notas de vainilla y ahumadas. "Perfectamente equilibrado, con taninos bien integrados y un final largo y frutal, bien exuberante", agregaron.

Respecto de las características de la edición 2021, la copresidenta Sarah Jane Evans, señaló que todos los vinos "han pasado por un proceso de evaluación realmente riguroso. No jugamos a juzgar aquí. Esta es una cata a ciegas. No tenemos la menor idea de cuáles son los vinos. Los degustamos no solo en paneles, donde tenemos que discutirlos y pensar en ellos profundamente, sino que luego son catados por los presidentes regionales, que son expertos en los vinos de esos países".

En paralelo, Andrew Jefford, también copresidente de DWWA, agregó que es "la competencia de vinos líder en el mundo".

"Estoy absolutamente emocionado de participar en él todos los años porque, después de haber estado en otros concursos, sé lo bien que está organizado y lo cuidadosamente que se hace todo. Entonces, si se obtiene una medalla de DWWA, realmente vale la pena tenerla y es respetada internacionalmente. Recibimos muestras de todos los rincones del mundo del vino, por lo que es, de alguna manera, lo más cercano a un punto de referencia universal", completó.