Los secretos del Sauvignon Blanc y 18 vinos que tenés que probar

Al entrar en el mundo del Sauvignon Blanc, hay varios puntos a destacar: es el tercer varietal blanco más consumido en Argentina, con un 11% del mercado, integrando el podio por detrás del Torrontés, que se lleva el 38% y el Chardonnay, que representa el 26% del consumo de vinos blancos.

Si bien se la asocia con climas más fríos, se cultiva en 15 de las 18 provincias vitivinícolas del país, pudiendo encontrarse de norte a sur y de este a oeste, incluyendo Jujuy, Salta, Chubut, provincia de Buenos Aires y la parte más extrema de Mendoza que, vale aclarar, concentra más del 75% de la superficie total, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Más allá de los números, la realidad es que el Sauvignon Blanc tiene su público adepto que en general, sabe lo que está buscando en una botella. El mundo del Sauvignon Blanc es muy amplio, es cierto, pudiendo ir desde un perfil más "maracuyoso" a uno mucho más herbáceo; del mismo modo, puede haber ejemplares más filosos y vibrantes a otros con una acidez más controlada. Sin embargo, son vinos para paladares que buscan un estilo fresco, casi mordiente, en las antípodas de los estilos más vieja escuela que pueden ofrecer, por ejemplo, los Chardonnay maduros, cremosos, con maloláctica y paso por barricas nuevas.

"El Sauvignon Blanc me parece atrapante por sus aromas. Lo interesante es cómo se comporta en cada terruño. En lo personal, me gustan los Sauvignon Blanc que tienen la combinación de la fruta, como el pomelo rosado, e maracuyá y los cítricos, con las notas herbáceas, como espárragos, alcaucil, hoja de tomate y hierbas frescas. Pero siempre busco el equilibrio, que ningún grupo de aromas sea invasivo. Esto le da elegancia al vino", plantea Santiago Mayorga, enólogo de Nieto Senetiner.

Santiago Mayorga, enólogo de bodega Nieto Senetiner

Tomás Stahringer, que le da vida al proyecto Conscientemente Viticultores, resume la diferencia de estilos en el mundo del Sauvignon Blanc, explicando que "las zonas más cálidas y de menor altura tienden a dar un perfil de vinos más asociados con el maracuyá y las frutas tropicales; en cambio, en climas más frescos y de altura, prevalecen las notas más herbáceas. Pero hay múltiples factores que influyen, como la genética de la planta, la composición del suelo y la expresión vegetativa, entendida como el manejo de canopia".

"Yo prefiero algo intermedio, sin irme a los extremos, porque considero importante mantener la identidad", subraya.

En cuanto a los desafíos que plantea esta variedad, desde que se cultiva y se embotella, Santiago asegura que "es una variedad a la que le hace bien los climas fríos. Por eso, desde Nieto Senetiner buscamos las zonas más altas del Valle de Uco, donde hay conservación de los aromas primarios de la uva. Esto implica tener buen follaje, cubrir los racimos del sol y cosecharen el punto justo, para tener cierta madurez y no verdor. En la bodega es importante trabajar de manera reductiva para mantener el perfil aromático, es decir, evitar la oxidación. Es una variedad con la que hay que trabajar de manera muy meticulosa, no permite errores".

Tomás Stahringer, creador de Conscientemente Viticultores

En paralelo, Tomás también hace foco en los cuidados en el viñedo: "La uva tiene que estar sana porque tiene tendencia a sufrir botrytis, entre otras enfermedades. Lo contradictorio es que es muy importante tener una buena canopia, con una cantidad importante de hojas que cubran los racimos porque el sol influye de manera no muy positiva. Así que hay un doble desafío: buscar uvas sanas pero, a la vez, con muchas hojas -que pueden favorecer la aparición de enfermedades- para tapar la fruta".

Sobre la bodega, Tomás hace hincapié en la importancia de "elaborar de forma más reductiva que oxidativa, porque es una variedad muy sensible frente al oxígeno. Esto ayuda a proteger y cuidar la identidad del Sauvignon Blanc".

Como referente de los vinos orgánicos, Rodrigo Serrano Alou, enólogo de bodega Domaine Bousquet, que entre viñedos propios y de pequeños productores ya logró certificar más de 1.250 hectáreas libres de agroquímicos, afirma que "actualmente, el mayor desafío para nosotros es encontrar uva porque tenemos mucha demanda y poca oferta. En lo que hace al aspecto productivo, es clave trabajar evitando la oxidación, un desafío cuando no se puede utilizar mucho anhídrido sulfuroso".

Rodrigo Serrano Alou, enólogo de bodega Domaine Bousquet

Cuando se le pregunta qué características diferenciales adquiere un Sauvignon Blanc cultivado de manera orgánica, Rodrigo afirma que "logra una expresión de la pureza varietal. Encontramos, desde el momento en que cosechamos hasta el momento que embotellamos, un hilo conductor que es la pureza varietal y eso a nosotros nos encanta".

¿Qué vinos probar? En el marco del mes del Sauvignon Blanc y tras degustar diferentes etiquetas desde el norte hasta el sur de la Argentina, te recomendamos 18 etiquetas de diferentes estilos, con distintos niveles de acidez y con perfiles más herbáceos o más frutados. Tomá nota:

Salentein Single Vineyard Finca Los Nogales Sauvignon Blanc 2019 | Bodegas Salentein

Antes que nada, hablemos del viñedo del que nace este vino. Vale la pena conocerlo: partiendo de la bodega, a medida que se va ascendiendo hacia lo más alto de San Pablo, cerca de los 1.600 metros sobre el nivel del mar, el microclima cambia: se vuelve más húmedo; la flora adquiere colores verdes más vivos. Y en invierno, este microterroir es sinónimo de noches frías y extremas. San Pablo es un lugar singular y sus vinos, claro, son singulares. Si a esto le sumamos el factor tiempo, entonces obtenemos un Sauvignon Blanc como el que propone Salentein. Si hiciésemos una cata a ciegas de todos estos Sauvignon Blanc, no hay dudas: esta etiqueta se destacaría. Es 2019 y eso se refleja en la copa. El vino pasó tiempo en botella y, a cambio, exige tiempo en la copa para que se exprese. Las capas son más finas, percibiendo notas de frutas blancas, especias, trazos sutiles a frutos secos y un perfil asociado a los suelos minerales. Si le das el suficiente tiempo, puede sorprenderte una ráfaga bien cítrica, como a caramelo de limón. Es fugaz, pero aparece. En boca se luce con una linda textura y una acidez que acompaña de punta a punta y que el paso del tiempo no doblegó. Su final es bien cítrico. Podríamos decir que es gastronómico, pero merece ser disfrutado sin interferencias.

Costa & Pampa Sauvignon Blanc 2022 | Trapiche Costa & Pampa

Un muy interesante Sauvignon Blanc. Principalmente porque proviene de una de las primeras bodegas de influencia océanica de la Argentina (está en Chapadmalal, muy cerca del mar). También, porque su enólogo, Ezequiel Ortego, tiene mucha sensibilidad para los vinos blancos. Así que siempre es interesante poder degustar una etiqueta de Costa & Pampa. En nariz, al inicio, se perciben notas de hierbas frescas, como tomillo, que le dan un perfil fresco y suman algo más a la clásica ruda. Cuando el vino gana un poco de temperatura puede aparecer un poco de pirazina junto a un fondo cargado de frutas de pepita y algo de especias. En boca exhibe buen volumen, con una acidez rica, mordiente, bien cítrica, pero balanceada por un final ligeramente salino. Un vino indispensable si te gusta el Sauvignon Blanc.

Don Nicanor Sauvignon Blanc 2023 | Nieto Senetiner

El enólogo Santiago Mayorga, una persona con una gran sensibilidad, viene trabajando desde hace años en afinar más y más la elegancia y la frescura en todo el portfolio de la bodega, siempre manteniendo la identidad del lugar. Y este blanco es un buen exponente de ese camino que ha venido transitando: en nariz se muestra bien expresivo, desplegando un abanico donde se perciben notas de hierbas; toques cítricos, como pomelo, y algo de fruta. En el paladar muestra buen volumen pero con una acidez filosa que le imprime un perfil vibrante y una aromática que balancea muy bien ese juego entre fruta y el carácter herbáceo. Como decíamos, tiene filo y algo de tensión, pero no es un blanco chispeante: ese volumen y textura lo vuelve elegante. Gran exponente del Valle de Uco.

Colomé Altura Máxima Sauvignon Blanc 2022 | Colomé

Este Sauvignon Blanc marcó un hito en la vitivinicultura argentina. Proviene de uno de los viñedos a mayor altura a nivel mundial, sobrepasando los 3.1000 metros sobre el nivel del mar (para tener una referencia, los terroirs más altos de Mendoza alcanzan los 2.000 msnm). El nivel de precisión (y perseverancia) que hay que manejar para alumbrar vinos en ese terroir extremo no es para cualquiera. De la manos del enólogo Thibaut Delmotte, nace este vino imposible, que premia con notas muy nítidas a espárragos, hierbas frescas y frutas blancas. Largo, tenso, con una acidez crocante pero balanceada por el volumen que desarrolla el vino en el paladar. Uno de los Sauvignon Blanc que definitivamente tenés que probar.

Luigi Bosca Sauvignon Blanc 2023 | Luigi Bosca

Antes que nada, vale destacar que este Sauvignon Blanc proviene de viñedos situados en dos regiones de Mendoza muy diferentes: Maipú y Valle de Uco. Hacé la prueba de servirlo apenitas refrescado. En este blanco súper elegante que lleva la firma del enólogo Pablo Cúneo, vas a notar en un primerísimo plano, aromas que recuerdan a las frutas de pepita, como manzana y pera, más un trazo sutil a maracuyá y una sensación floral. En boca, fluye con buen volumen, dejando un recuerdo bien palpable de esa fruta, junto a toques herbáceos y una acidez bien cítrica. El final es largo y, no nos cansamos de decirlo, esa rica fruta que queda como recuerdo lo lleva a otro nivel.

Terrazas de los Andes Sauvignon Blanc 2023 | Terrazas de los Andes

En los últimos años, la bodega ha dado dos pasos fundamentales: por un lado, avanzó en un ambicioso plan para que todos su viñedos cuenten con certificación orgánica y, en paralelo, trabajó con una sintonía fina para alumbrar vinos cada vez más frescos y bebibles, pero que reflejen la esencia de cada terroir. Es un lindo Sauvignon Blanc porque por un precio competitivo podés acceder a un vino del Valle de Uco (proviene de El Peral y Gualtallary) que te ofrece una aromática bien definida, que conjuga fruta blanca y notas cítricas sobre un colchón herbáceo. En boca corre fluido, con buena acidez, logrando un carácter fresco pero que no va a incomodar a los paladares sensibles.

El Salvaje Sauvignon Blanc 2023 | Casa de Uco

Vino con carácter y al que le queda bien el nombre, al menos desde lo aromático: se destaca por una nota pirazínica profunda,, que se sobrepone a las capas frutadas y herbáceas. Con los minutos en la copa, se percibe más sus notas cítricas. En boca tiene peso con un recorrido que muestra esa tensión que imprime la zona, junto a una acidez mordiente y una linda textura. Gran exponente de Los Chacayes.

Don David Reserva Sauvignon Blanc 2022 | El Esteco

Apenas acerques la nariz, con el vino a buena temperatura y recién servido, va a mostrar un perfil pirazínico, que te va a recordar a los espárragos. De fondo, seguramente vas a percibir notas más sutiles a cítricos y hierbas, pero esa nota a espárragos te acompañará de punta a punta, en nariz y en boca, donde se muestra bien expresivo, fluido, con algo de peso y una acidez marcada. Final fresco, con una aromática exuberante que garantiza un larguísimo recuerdo.

Sobrenatural Blanco | Chakana

Anotá: este blanco de Agrelo es biodinámico, orgánico, no contiene sulfitos, no está clarificado y no se filtró. Desde el inicio, capta la atención el contenido de borras y su color dorado intenso, que lo inclina hacia el espectro de los naranjos. Hay un mundo de aromas, no es fácil de encasillar, se entremezclan las notas de cítricos y frutas de pepita; también, podés encontrar una ráfaga especiada y desde ya, encontrar hierbas frescas. En boca tiene mucho volumen, peso y textura. Su método de elaboración seguramente le imprimió un estilo oxidativo que lo ubica en la vereda de enfrente de cualquier Sauvignon Blanc tradicional. Muy diferente, para descubrirlo.

Turbio Sauvignon Blanc | Ravera Wines

Un Sauvignon Blanc definitivamente exuberante: llevalo a la nariz y vas a sentir una ráfaga súper intensa a menta, yerba dulce y pomelo. Fresco, salvaje… En boca un vino con peso y sustancia y muchísima textura, con una acidez cítrica filosísima, casi de otro planeta, que lo empuja y lo estira. Esa energía de La Carrera, en Tupungato, de las zonas más extremas a nivel climático, se siente realmente en la botella. En un mercado en el que están proliferando los vinos turbios, este sin dudas es un gran hallazgo.

Andeluna 1300 Sauvignon Blanc 2023 | Andeluna

Lo lindo de este Sauvignon Blanc es su paleta perfectamente balanceada. Apenas lo sirvas es probable que percibas una ráfaga de pirazinas, pero a medida que lo vayas oxigenando van a surgir aromas que recuerdan al pasto y al maracuyá; se percibe fresco y eso queda totalmente confirmado por su desarrollo en el paladar: delgado, de pulso bien seco y con una acidez con un un filo que lo vuelve vibrante. Lo interesante de este vino es que confirma (si quedaban dudas) que la textura de los suelos calcáreos no es patrimonio solo de los tintos; basta que pruebes este Sauvignon Blanc para encontrar pura textura. Si buscás un blanco fresco y de, llamémoslo, "estilo mineral", este vino creado por Manuel González debería estar entre tus principales opciones.

Domaine Bousquet Orgánico Sauvignon Blanc 2024 | Domaine Bousquet

Si buscás un Sauvignon Blanc marcado por la fruta, encontraste el vino ideal. Ni bien lo acercás a la copa vas a sentir notas nítidas de frutas de pepita, junto a notas claras de maracuyá y flores blancas. En boca ofrece buen volumen, con una acidez que acompaña muy bien y un recuerdo a maracuyá delicado que perdura un largo rato. Como decíamos: el vino que nació para los paladares que buscan el protagonismo de la fruta.

3Sapas Sauvignon Blanc 2023 | 3Sapas

Si no conocés este proyecto, te lo resumimos: se trata del acrónimo que proviene de la frase "tres suizos al pie de los Andes", que básicamente resume la historia de este proyecto: tres amigos del exterior que se enamoraron de Mendoza y decidieron elaborar vinos con base en Tupungato, Valle de Uco. Te recomendamos su Malbec Gran Reserva que podés chequearlo en este link, pero también este Sauvignon Blanc, un blanco que se inclina hacia el lado de las frutas de pepita; en su paleta conviven notas florales, toques bien cítricos y trazos herbáceos. Amplio, sabroso, con un centro en el que se palpan notas refrescantes a hierbas y una ligera sensación a fruta dulce, con un final en el que el pulso lo marca una acidez que va in crescendo, hasta volverse mordiente. Una de las muy lindas novedades de este 2024.

Conscientemente Viticultores Sauvignon Blanc | Conscientemente Viticultores

Tomás Stahringer entrega un Sauvignon Blanc nacido en Pampa El Cepillo, con mucha personalidad: este blanco sin filtrar ofrece una paleta marcada por las hierbas y su perfil cítrico. En boca tiene buen volumen, con un centro de boca en el que explota esa sensación a pomelo rosado y una acidez mordiente, fiel al estilo del enólogo, que lo hace fluir de manera vibrante.

RD Sauvignon Blanc 2022 | Bodega Tacuil

Acceder a la bodega es toda una experiencia. Incluso el camino más corto desde Cafayate insume al menos tres horas, teniendo que seguir de a ratos una huella cruzada por ríos y piedras. Al llegar a ese rincón de Molinos, se entiende verdaderamente lo que es un viñedo extremo. Este blanco, elaborado con levaduras indígenas, se percibe bien herbal, con toques de fruta blanca y un sútil trazo cítrico. Para elaborarlo, Raúl Dávalos apeló a diferentes puntos de cosecha, cuidando conservar la acidez crocante y su perfil herbal, que se percibe muy bien en boca. "En un contexto en el que se busca mucha precisión, ahora nos gusta un poquito de caos", cuenta a Raúl a Vinos & Bodegas.

Saurus Select Sauvignon Blanc 2022 | Familia Schroeder

Desde San Patricio del Chañar, Neuquén, la bodega ofrece un Sauvignon Blanc definitivamente floral; en la segunda capa surgen aromas a frutas de pepita y notas sutiles a hierbas. Se mueve con amplitud en el paladar frente a la delgadez y linealidad que pueden mostrar los Sauvignon Blanc de otras regiones, como el Valle de Uco. Su acidez está bien ensamblada, resultado ideal para quienes busquen un blanco equilibrado y no tan filoso.

Palo Santo Sauvignon Blanc 2023 | Bodega Urqo

Este blanco, el primero de la bodega, está elaborado por el enólogo Leonardo Pisano y cuenta con el "coaching" de Daniel Pi (como prefiere decirle él). Proviene de Tupungato y se caracteriza por su equilibrio: se percibe su perfil herbal, acompañado por notas de flores y frutas blancas. Al paladar se presenta fresco y fluido, con una acidez que va ganando presencia y algo de filo, pero sin llegar a ser extremadamente mordiente.

Tomero Sauvignon Blanc 2023 | Bodega Vistalba

Nacido en un viñedo ubicado en Los Árboles, Tunuyán, este blanco corre por el andarivel del medio, ofreciendo un gran balance entre sus notas de perfil herbáceo y sus aromas a frutas y flores blancas. La paleta es delicada y anticipa una buena frescura, que se confirma en el paladar: corre por el centro, en un fluir largo. Las notas de pomelo se adueñan del centro de boca, para cerrar con una acidez filosa. Preciso, fresco y muy bebible.