Estos son los mejores nuevos vinos que debés probar durante 2024

La industria del vino no conoce de crisis. Haya inflación, baja del consumo per cápita o caída de la producción de uvas, el abanico de opciones se amplía cada vez más.

El 2023 fue, de hecho, un año muy prolífico en materia de lanzamientos. Lo interesante, como planteó Sebastián Zuccardi en diálogo con iProfesional, es que cada vez hay más estilos de vinos y provenientes de nuevos lugares, como resultado de la expansión de la frontera vitivinícola, con proyectos que van cada vez más al sur y también al norte, con emprendedores que conquistan mayores alturas o que van en busca de vinos con influencia oceánica.

Es parte de las cuatro revoluciones que está transitando la vitivinicultura argentina a las que hace referencia Sebastián. Una revolución que tiene como gran epicentro a los vinos blancos. Es un hecho: cada vez hay más y mejores vinos blancos en la Argentina. Hace pocos años, Alberto Arizu (h) aseguraba a este medio que en el país se estaban haciendo los mejores vinos tintos de la historia. Seguramente llegó el momento de decir también que se están produciendo los mejores blancos.

Así lo reflejaba ante iProfesional el sommelier Mariano Braga, al reconocer lo impactado que estaba al ver cómo el vino blanco está arrsando como categoría. "Las nuevas plantaciones, indagar en San Pablo como hotspot del blanco, la última alta gama que se lanza, el foco del enólogo... todo esto parece girar en torno al vino blanco, algo impensado para Argentina cinco años atrás", afirmó Braga.

A esta tendencias se suman también espumosos de terroir, más elegantes, más frescos y más precisos. Otro punto que no se puede dejar de mencionar es el boom orgánico dentro de la vitivinicultura, con bodegas como Domaine Bousquet, Salentein o Grupo Avinea liderando la tendencia; pero con muchas otras dando pasos importantes, como es el caso de Terrazas de los Andes, que está por certificar 500 hectáreas libres de agroquímicos, o Fin del Mundo.

Párrafo aparte para los proyectos de pequeños productores, innovadores, que apuestan por esta industria sin grandes espaldas financieras por detrás. Un buen ejemplo de esta tendencia es Elefante Wines, una bodega que nació en un garage hace unos años pero que se consolidó definitivamente en el 2023. Son muchos los proyectos; vale la pena profundizar un poco para encontrar un universo caótico y hermoso de marcas poco conocidas con propuestas geniales.

En este contexto donde la industria vitivinícola se expande como el big bang, en iProfesional presentamos una guía con los mejores nuevos vinos lanzados durante el 2023. Una guía que te va a ser muy útil para saber qué cosas nuevas podés probar en el 2024 que se está iniciando.

Quimera Blanco 2022 | Achaval Ferrer

Sin dudas, una de las grandes novedades del año. Se trata del primer vino blanco que lanza la bodega en su historia. Y el debut no pudo ser mejor. El enólogo Gustavo Rearte alumbró un blend conformado por más de un 60% de Chardonnay, además de Semillón, Viognier y un toque homeopático de Sauvignon Blanc: todas uvas del Valle de Uco. En términos de lo que busca el mercado actualmente, es un vino que está en línea con la tendencia: es elegante, fresco, con notas de frutas blancas de pepita y de carozo, de baja "tropicalidad", además de una buena atmósfera herbal. En boca es largo, fluido, con un lindo graso, pero no remolonea ni peca de empalagoso: hay frescura y algo de urgencia y esa es la clave para que sea muy, muy bebible.

Apuntes Naranjo Maceración Prolongada 2022 | Luigi Bosca

Una genialidad del gran enólogo Pablo Cúneo, quien elaboró un naranjo a partir de las variedades Gewürztraminer y Viognier provenientes de la zona de Maipú. Se maceró un mes en contacto con pieles y luego permaneció cuatro meses en barricas de roble francés de 500 litros. El resultado es un vino impactante en nariz, con notas terpénicas, cítricas y herbales. En boca es el mejor ejemplo de un vino blanco con alma de tinto: tiene volumen, peso y una ligera cremosidad. Se apoya en una linda acidez, que lo hace bebible y bien fresco. En un mercado donde todavía se debate la consistencia de los vinos naranjos, esta etiqueta es simplemente sublime.

Alyda Van Salentein Millésimé Nature 2022 | Bodegas Salentein

Si buscás espumosos de alta gama, entonces tenés que chequear lo que Bodegas Salentein viene haciendo bajo la línea Alyda, que este año presentó como novedad su primer Millésimé. término que se emplea en el universo de las burbujas para destacar las cosechas realmente excepcionales. El equipo enológico liderado por Carlos Bauzá, tras una gran añada 2022 en la IG San Pablo, realizó un blend de Pinot Noir (65%) y Chardonnay (35%). El resultado es un espumoso súper elegante, complejo, con notas cítricas, algo de fruta y capas que van del pan tostado a los frutos secos. En boca es puro balance, gracias a su mouse delicada y su acidez excelentemente ensamblada. De largo y sutil recorrido, es ideal para disfrutarlo solo o con una tabla de quesos para que el vino sea el protagonista. Una etiqueta que confirma la calidad que puede lograrse en esta categoría, especialmente en los terroirs frescos y de altura del Valle de Uco.

Finca Malbec 2022 | Finca La Anita

En esta nota de iProfesional contamos por qué esta línea fue una de las grandes novedades del 2023. En resumidas cuentas, la bodega -que en 2017 fue adquirida por un grupo inversor- relanzó esta mítica marca "Finca", que tuvo un peso preponderante en épocas en que Manuel Mas era propietario de la bodega, dado que identificaba a su vino tope de gama. Ahora, Finca La Anita utiliza este nombre para su nueva línea de vinos jóvenes que apuntan a la fórmula precio-calidad. La familia de vinos está conformada por un Chardonnay, un rosado, un Cabernet Sauvignon y este Malbec que destacamos por su fruta roja sanamente madura y bien definida. Acompaña un toque sutil de madera que le imprime una nota a especias dulces que le queda muy bien. Al paladar se presenta jugoso. La fruta roja mantiene esa alta definición que habla de viñedos sanos y enología precisa. Jugosísimo. Para beber y beber.

Inframundo Natural Rosé Cabernet Franc 2023 | Durigutti Family Winemakers

Los hermanos Durigutti son los grandes embajadores de Las Compuertas, en Luján de Cuyo. Su misión ha sido en estos años interpretar ese terroir y darle visibilidad con vinos verstátiles, bebibles y cada vez más transparentes y despojados. Este rosado, por ejemplo, además de ser orgánico, no fue estabilizado; tampoco fue filtrado ni clarificado. El resultado es uno de los rosados más sorprendentes a partir de esta variedad. Es exuberante en nariz, con mucha fruta roja, flores y un trazo herbal fresco. Largo, con muy buen volumen y jugosidad y un medio de boca de alto impacto. Es fresco pero la acidez no se siente forzada. Bien gastronómico.

Flora & Fauna Malbec 2018 | Casa de Uco

Hay vinos que son de paisaje, que hablan de lugar. Tengan o no tengan madera. Y este es el caso de este Malbec que cuenta con la firma de Gustavo Bauzá y que nace de un viñedo extremo, pegado a la montaña. Hacíamos esta intro porque muchas veces, cuando se habla de terroir, se lo contrapone al uso de la madera. Y la realidad es que sobran los casos de vinos con crianza, bien trabajados en la bodega, que tienen tan buena materia primera, que ésta termina imponiéndose con naturalidad. En nariz, este Malbec trabajado desde el viñeo ofrece fruta sanamente madura, entre roja y negra, toques florales y un perfil herbal bien nítido, que le da un perfil salvaje. De paladar pleno y buen músculo, su medio de boca vuelve a hablar de esa fruta y esas hierbas de montaña. Sus taninos de grano fino dejan una linda textura, dejando un final largo y fresco, gracias a una acidez ensamblada pero que está presente de punta a punta.

Baron B Héritage Edición 003 | Baron B

En el 2021, Baron B elevó el estándar en la categoría de las burbujas con su primera edición especial. Ahora, llega la terecera edición, respetando siempre la idea original: alumbrar partidas limitadas, únicas e irrepetibles. Es decir, aquí no hay recetas que vayan a replicarse de un año a otro, sino que el equipo enológico se dedica a crear un espumoso diferente, que nace del arte del assemblage de diferentes cosechas, apoyándose en el patrimonio que hay en la cava de la bodega. Esta edición es 100% Chardonnay de El Peral, Valle de Uco, y amalgama tres añadas: 2011, 2015 y 2019. En nariz hay complejidad pero también mucha sutileza. Se perciben notas de fruta blanca y ese abanico de aromas que van del pan tostado a las levaduras y todo ese universo terciario, como resultado de su larga crianza. En boca se mueve con fluidez. Interesante el juego que propone entre su perfil envolvente y ligeramente cremoso, su textura delicada y su final de marcada frescura.

Ánimal Colores Blend de Blancas 2023 | Ánimal Organic

El proyecto creado por el siempre inquieto Ernesto Catena viene de un 2023 en el que renovó completamente el portfolio de vinos y presentó varias novedades. Entre ellas, este interesante blend blanco orgánico elaborado a partir de las variedades Chenin, Chardonnay y Sauvignon Blanc. Fresco y vibrante, en nariz se luce con notas de frutas de carozo y de pepita, junto a toques florales y herbales. Al paladar impacta con una fruta sabrosa y una ligera sensación grasa que se va aplacando a medida que la acidez gana terreno, dejando un recuerdo refrescante. Vino 100% gastronómico.

Huentala Calizo Carmin Block 03 2020 | Huentala Wines

La bodega comandada enológicamente por "Pepe" Morales viene de anotar uno de los hits del año con este tinto que se consagró en un reconocido concurso internacional. Pero hay que decirlo: nada es casualidad. La bodega fue una de las primeras en comprar en la zona alta de Gualtallary, cuando había que perforar y hacer pruebas para ver si había agua disponible. Era un terreno casi virgen y la apuesta salió muy bien. Con el tiempo, sumaron el experto Guillermo Corona para estudiar a fondo los suelos y así fue como, en un pequeñísimo cuartel, detectaron una parte en la que las plantas maduraban diferente y mostraban otro perfil. Este Malbec ofrece una gran expresión frutal, más negra que roja, sumando una importante capa de aromas florales y una madera que no reclama tanto protagonismo. En boca es un vino táctil y que habla mucho del suelo: los taninos texturados de grano fino se muestran firmes, dejando esa clásica sensación a tiza. Fresco, elegante, con carácter. Gran vino.

Capítulo Dos Corte de Blancas 2022 | Ruca Malen

Este blanco forma parte de la nueva familia de vinos que llevan la firma de la enóloga Agustina Hanna. Se trata de un blend que conjuga Sauvignon Blanc de Gualtallary (vinificado en huevos de concreto) y Semillón de El Peral (vinificado en barricas usadas y tanques de acero), al que se le realiza mucho batonage y trabajo sobre lías. El resultado es un vino de perfil bien herbal y fresco. A medida que gane temperatura, aparecerá una fruta blanca, de carozo, que va a ir ganando terreno. En boca se nota que el Sauvignon Blanc manda, con algo de tensión y una frescura marcada, casi crocante. Pero qué bien le sienta el aporte del Semillón, le pone un límite al filo y suaviza esa verticalidad. Gran blend que invita a conocer todo lo nuevo que está haciendo Ruca Malen.

Hermandad Winemaker Series Petit Verdot 2019 | Falasco

Desde Los Chacayes llega este Petit Verdot que está entre los mejores lanzamientos del año. Vino de gran personalidad y carácter, con un perfil aromático intenso, que va de las frutas rojas a las frutas negras, sumando capas de especias, hierbas y notas clásicas de crianza. Sabroso, sus taninos de pulso dulce le dan andamiaje y voluptuosidad. Extenso final, cargado de textura.

Satélite Flores de Saturno Pinot Noir 2022 | Familia Millán

La bodega está apostando fuerte por esta variedad tras haber lanzado en el 2023 una colección de tres Pinot Noir. Este en particular, que proviene de las zonas más elevadas del Valle de Uco, confirma que los Pinot Noir no siempre tienen que remitir a descriptores como trufas y sotobosque. La altura, la luminosidad en esa región de Mendoza y los suelos terminan reflejándose en un vino de aromática limpia, donde manda la fruta roja brillante, junto a trazos florales y un recuerdo herbal muy sutil. En el paladar ofrece buen peso y marcada textura. Final fresco y sabroso.

Tinkunaco Malbec 2022 | La Macarena

Un proyecto que nació en el Valle de Anguinán, muy cerca de Chilecito, en La Rioja. El nombre de la bodega responde a que su propietaria es Macarena Herrera, hija y nieta de viticultores. Este Malbec, ni bien se sirve en la copa, se interpreta rápidamente: hay fruta roja madura, especias y algo de flores. En boca es rico, largo, redondo y compacto, gracias a sus taninos sin aristas y de pulso bien dulce. Un vino súper bebible y que cumple con lo que propone. Para seguirle el rastro a esta bodega impulsada por una emprendedora que apostó por un región en la que si bien hace mucho tiempo se elabora vino, no suele estar bajo los flashes de los medios y las redes sociales.

Tajungapul Malbec del Valle 2021 | Tajungapul

Un proyecto atípico que refleja el espíritu movedizo e irreverente de sus creadores. Sus etiquetas son vistosas y llamativas pero el concepto lo tienen muy claro. Y esto se refleja en los vinos. En este caso, la elaboración estuvo a cargo del gran Juan Ubaldini, quien realizó un corte a partir de dos coferementaciones: Malbec y Merlot por un lado y Malbec y Cabernet Sauvignon por otro. El resultado es un vino súper expresivo, con mucha fruta negra y roja, trazos florales nítidos y un fondo especiado. En boca, este tinto de acidez equilibrada se apoya en taninos con bastante de agarre que le aportan carácter.

Insólito Bonarda | Bodega Puerta del Abra

Como ya venimos contando, esta bodega nació en una zona definitivamente nueva para la vitivinicultura argentina pero que ya fue reconocida como Indicación Geográfica: Balcarce. Alli, a partir de suelos con contenido calcácreo y un microclima particular, donde confluye el efecto de las sierras y cierta influencia marina, la bodega se propuso elaborar vinos singulares. Una de sus etiquetas más nuevas es este Bonarda, que conjuga dos añadas: la 2020 y la 2021. El resultado es un tinto que se destaca por su fruta bien roja y sus notas herbales, sumando toques de crianza. En boca es largo, bien amplio y envolvente, con una acidez marcada, que gana intensidad, hasta llegar a un final mordiente y con taninos que dejan una sensación granulosa. "Bonarda de sed" podría ser una buena síntesis.

TT Reserva Malbec 2021 | Bizzotto Family Wines

Federico Bizzotto es un reconocido enólogo que, además de trabajar en bodegas, decidió iniciar un camino con su proyecto propio. Este 2023 presentó un Malbec proveniente del Valle de Uco que habla mucho de la altura y del clima fresco: su paleta es intensa, cargada de fruta roja y negra, con trazos baslámicos y especiados. La madera es una buena socia de esta uva con tanto carácter. De paladar pleno, este Malbec se luce con paso largo y pulso seco. Taninos firmes, con buen grip pero redondos y amables. Un Malbec perfectamente ejecutado de un enólogo al que vale la pena seguirle el rastro.

Finca Los Membrillos 2019 | Familia Zuccardi

Uno de los dos nuevos blancos que Sebastián Zuccardi presentó en 2023. Si bien Sebastián desde hace años se viene enfocando mucho en el terroir de San Pablo y en la variedad Chardonnay, por ser más transparente, se permitió jugar con un Semillón de Altamira, una cepa que, explica, neceista "lugares un poco más solares". Este blanco fue fermentado en barricas de roble francés de 500 litros sin tostar y que permaneció otros dos años en el mismo recipiente. Un vino súper expresivo, que en boca fluye con buen peso, dejando una marcada textura. Pero, a la vez, tiene frescura y vivacidad. Un vino de tensión, táctil y sumamente elegante, que muestra otra faceta creativa de Sebastián.

Terrazas de los Andes Malbec Reserva 2021 | Terrazas de los Andes

Es cierto, no es una etiqueta nueva. Pero el vino, sí lo es. Sucede que Terrazas de los Andes decidió llevar su juego a un nuevo nivel y se enfocó en producir vinos más frescos y representativos del lugar. Y la cosecha 2021 es la primera que muestra esa nueva dirección, que busca mostrar más a flor de piel la expresión del terroir, quitándole un poco de madera y anticipando el tiempo de cosecha. El Malbec de Terrazas proviene de más de 100 parcelas diferentes, provenientes de 8 viñedos de altura, ubicados en terroirs de clase mundial como Las Compuertas (en Luján de Cuyo), Gualtallary, Altamira y Los Chacayes (en Valle de Uco). El resultado es un Malbec con una paleta aromática pura y directa, con mucha fruta roja brillante, toques florales y un sutil fondo herbal. En boca sorprende por su aromática, que recuerda a las frutas blancas, como duraznos o damascos (descriptor no tan típico de la variedad pero que puede aparecer en función de los terroirs y puntos de cosecha). Es un vino de gran frescura, vibrante y de excelente fluidez. De largo recorrido y taninos bien pulidos. Uno de los grandes best value del año.

Cruzat Cuvée Brut | Cruzat

En los últimos años, bodegas y enólogos comenzaron a hablar más sobre el lugar origen de los espumantes. Eso mismo que hoy es un factor indispensable al hacer referencia a vinos tintos, blancos o rosados, hace poco no lo era tanto para la categoría de las burbujas. Por suerte, hoy espumante o espumoso también es sinónimo de terroir. En este caso, Cruzat ofrece un hermoso ejemplar de Gualtallary, conformado por un corte clásico de 50% de uvas Pinot Noir y un 50% de Chardonnay. Tras su paso a lo largo de 24 meses sobre lías, el resultado es un vino complejo, con muchas notas de frutas blancas, toques florales y aromas a levadura bien nítidos. En boca ofrece un gran volumen pero con una delicada mouse. Se apoya en una buena acidez y una aromática equilibrada. Fresco y elegante, 100% gastronómico.

Casarena Appellation Semillón Old Vines | Casarena

Según destaca Pablo Ceverino, viticultor de la bodega, el objetivo que tuvieron desde el inicio con este vino fue "buscar un Semillón patrimonial de Luján de Cuyo". Esto los llevó a encontrar un viñedo centenario (registrado en 1937). A partir de esta buena materia prima, trataron de intervenir lo menos posible en bodega: el resultado es un vino que se destaca, apenas lo servís en la copa, con una nota intensa de flores blancas, luego aparecen frutas de carozo, redondeando una paleta bien perfumada. Tiene tan buen volumen en boca que se nota un trabajo sobre lías. La fruta en el paladar sigue expresándose, junto a una acidez que crece a medida que fluye el vino. No esperes, eso sí, un blanco cremoso, tampoco uno mordiente y ultra filoso: este Semillón se siente muy cómodo en ese andarivel del medio.

Jardín de Hormigas Meteora Malbec 2021 | Altos Las Hormigas

La bodega está comandada enológicamente por un veradero dream team: los consagrados Alberto Antonini y Attilio Pagli y por uno de los enólogos de la nueva generación que más ruido viene haciendo: Federico Gambetta. Se suma también un referente del estudio de suelos como es Pedro Parra. La bodega se propuso avanzar al siguiente nivel y para ello se trazaron la misión de alumbrar un Malbec que sintetizara la complejidad de Altamira. Con ese objetivo, seleccionaron cuatro parcelas específicas de su finca emblemática de Altamira. A partir de un trabajo sutil en la bodega, obtuvieron un vino con una fruta roja crujiente y brillante, que suma capas y capas de costura bien fina que, a su vez, aportan toques florales y herbáceos. En boca es puro Altmira: jugoso, texturado, largo y tenso, con una acidez perfectamente balanceada. Uno de los puntos altos del 2023.

Partida Limitada La Turbina Garnacha 2022 | El Esteco

Es, sin dudas, uno de los vinos más interesantes que puedes encontrar en los Valles Calchaquíes. Cuando algunos podían creer que en Cafayate estaba todo explorado, la bodega vio el potencial en una finca casi oculta, a unos 2.035 metros de altura (300 metros más que la parte baja del valle). De hecho, cuando la visitaron con el equipo de ingenieros agrónomos y enólogos y decidieron limpiar una de las paredes del cerro, se encontraron con una sorpresa: había un viejo sistema de terrazas. El lugar es completamente diferente a lo que se asocia con Cafayate: es muy húmedo e incluso tiene un mayor régimen de lluvias, por lo que no necesitan reforzar con riego. Además, las terrazas sobre las que se plantó el viñedo están ubicadas en una ladera con orientación sur, por lo cual las plantas casi no reciben el sol de la tarde (el más temido porque es el que pega más fuerte sobre la planta). El lugar inicialmente había sido pensado para plantar Chardonnay y Pinot Noir para base de espumantes, pero, por las condiciones climatológicas y por la orientación que iba a tener el viñedo, se decidieron por la Garnacha, variedad originaria de España y que cuenta con poquísimas hectáreas en Argentina (cerca de 40). El resultado es un vino aromático, con mucha fruta roja y un toque de barrica que complejiza. En boca, en tanto, aparece un tanino ligeramente rugoso, junto a una acidez que se integra muy bien. De final jugoso y largo recuerdo. Se elaboran menos de 700 botellas por año. Es una rareza que vale la pena buscar. Como nota al pie, el nombre de la finca responde a que antiguamente había allí una turbina que funcionaba con el arroyo que atraviesa la propiedad y con la cual le daban luz a la antigua casa que solía visitar Michel Torino.

Arroyo Grande Viognier Naranjo 2022 | Piedra Negra

Naranjos hay cada vez más. De forma muy resumida, es un vino elaborado con uvas blancas pero a la manera de un tinto. Muchos los aman, otros los odian (aunque suene muy fuerte) y para otros consumidores es un universo de vinos inentendible. Hay variabilidad de estilos y de calidades y es, por ahora, un big bang un tanto desordenado. Pero hay una bodega que dedicó tiempo y esfuerzo no solo a elaborar un muy buen vino naranjo sino que además, invirtieron tiempo en explicarlo. Dejemos que hable el enólogo Thibault Lepoutre: "El concepto de naranjo se asocia mucho a vinos oxidativos. El que elaboramos nosotros es un vino skin contact, que no es oxidativo pero sí está en contacto con las pieles. Al estar vinificado en contacto con la piel, el vino puede absorber más oxígeno sin que su compuesto aromático siga evolucionando y, por ende, siempre resulta muy elegante e interesante. En este caso hicimos un contacto con la piel prolongado de seis meses con las pieles en pileta de hormigón cerrada, sin aire, ya que no lo queríamos oxidativo". Y ahí está una de las claves: la oxidación hace que muchas veces los consumidores no entiendan tanto el concepto del vino naranjo. Pero, en este caso, la forma en que se elaboró permite tener un naranjo ultra delicado, elegante y fresco, sin resignar expresividad: ofrece muchas notas a flores y algo de fruta blanca. En boca muestra buen peso y volumen por el trabajo con borras y cierta sensación de tanicidad, pero se siente bien seco y fresco. Deja flotando un recuerdo ligeramente cítrico y floral. Uno de los grandes naranjos del 2023.

Fin del Mundo Organic Vineyard Malbec 2021 | Bodega del Fin del Mundo

La bodega que es referencia en la Patagonia está embarcada en un gran desafío: por un lado, obtuvo la certificación orgánica para un viñedo de 40 hectáreas; en paralelo, el equipo enológico, comandado por Ricardo Galante, está trabajando para alumbrar vinos de perfil más fresco. Este ejemplar de la línea Organic Vineyard, que se completa con un Pinot Noir y un blend, se luce con una fruta roja profunda y fresca, junto a un trazo floral bien evidente. De estilo jugosísimo y muy bebible, la clave de este Malbec está en sus taninos amables y en esa rica acidez que estira el final y queda latiendo un buen rato en el paladar. Una etiqueta para entender el camino que viene tomando la bodega.

Altitud Organic Malbec 2022 | Andeluna

La bodega viene de alcanzar un interesante hito: en el 2020 logró la certificación orgánica para el 100% de sus más de 67 hectáreas de viñedos de Gualtallary. Y esta es la etiqueta que inicia un nuevo capítulo. Lo interesante de este Malbec es, antes que nada, su frescura. Se siente el terroir: el hecho de que haya sido elaborado sin paso por madera ayuda a que sea transparente y que muestre el terroir. Es un vino de lugar y eso se traduce en sus notas intensas de frutas rojas frescas, sus trazos herbales (que hablan de las plantas autóctonas del lugar), además de ese toque floral característico de Uco. En boca es fluido, largo y jugoso, apenitas tenso, al tiempo que se apoya en taninos texturados que dicen mucho del suelo.

Apuntes Petit Verdot 2021 | Luigi Bosca

La bodega apostó fuerte por su línea Apuntes en 2023 con este Petit Verdot de Valle de Canota. Si nunca habías escuchado hablar de este terroir mendocino, no te sientas culpable: es un lugar muy nuevo y con un enorme potencial (hacé clic en este link para averiguar más de este terruño, que se convirtió en Indicación Geográfica en el 2020). Hay algo realmente hay algo atrapante en este vino: en primer lugar, se perciben intensas notas de fruta negra y roja, junto a un especiado exótico, que habla mucho de la variedad y de este terruño en particular. En boca es sabroso, con taninos de buen agarre y textura. Cobra más protagonismo una fruta ácida, que se adueña del final, dejando un final vibrante, sin dejar de ser un vino elegante.

Trivento Maximum Red Blend Reserve 2021 | Trivento

Un blend de Malbec y Cabernet Sauvignon que plantea la siguiente ecuación: que se sienta mucho la fruta roja y negra, que sume un buen colchón de especias, que se sienta bien el aporte de las dos variedades y que la madera tenga un rol bastante protagónico, con notas de especias dulces, como canela y vainilla. Dejalo un rato en la copa y todo esto se sentirá de manera bien nítida. En boca fluye con cuerpo medio, pulso jugoso, taninos dulzones y una rica acidez. Final fresco, balanceado por el dulzor de la madera.

Casa Boher Fincas Agrelo 2021 | Casa Boher

Es un vino clásico pero no previsible: cuando lo sirvas en la copa, vas a notar mucha fruta roja que habla de una sana madurez, sobre un fondo especiado. En boca muestra buena estructura, con taninos firmes pero redondos, típicos de la zona. Lo interesante es que nunca remolonea ni se vuelve sucroso. El equipo enológico logró entonces un vino con cuerpo, maduro pero sin buscar el perfil del clásico Malbec gordo y dulzón que a veces entrega la zona (y que también nos gusta, claro).

A través de mis ojos - Parcela Tinca 2021 | Elefante Wines

Elefante Wines es un proyecto creado en el garage de una casa por la enóloga Juliana Rauek y el ingeniero agrónomo Felipe Azcona, quienes se conocieron mientras estudiaban en Mendoza y que, apenas recibidos, decidieron mudarse a San Juan, donde se enamoraron del Valle de Pedernal. En el viñedo encontraron un pequeño cuartel que tiene la particularidad de que brota antes que el resto, a inicios de septiembre, y por eso decidieron elaborarlo por separado. El resultado fueron apenas 300 botellas de un Malbec de paisaje: se percibe la fruta roja y también un fondo herbal. En boca ofrece una expresión diferente: largo, con linda tensión y textura marcada pero delicada a la vez. Al escuchar hablar de tanto calcáreo, uno se predispone a encontrarse con un tinto igual de extremo, con una sensación de tiza dominando el paladar, pero no, aquí hay mucha fluidez, mucha elegancia y mucha frescura. Este vino lo presentaron en 2023 pero hay un universo por descubrir. Podés saber más de ellos en esta nota de iProfesional.

El Gordo en Motoneta Pinot Noir Rosé Rosé 2022 | El Gordo en Motoneta Garage Wines

"Somos nómades del vino", dicen Gastón Sampere y Fernando Scandura, dos profesionales mendocinos que se conocieron en la facultad pero que no estudiaron agronomía, enología ni sommellerie, decidieron unir sus caminos: uno es administrador de empresas y el otro, contador. Lo interesante es que se embarcaron en un viaje continuo, en el que buscan uvas por diferentes partes de Mendoza (por ahora), con el fin de alumbrar vinos frutados, jugosos y bebibles. Una de sus 8 etiquetas que recién están presentando en el mercado es este Pinot Noir bien perfumado, que muestra algo de la tipicidad varietal, con esa fruta y floralidad tan particular. En boca es fluido y se apoya en una rica acidez, pero tiene peso y buen volumen. Más info de este proyecto en este link.

Entre Gallos y Medianoche Malbec 2022 | Cimarrón Wines

Cimarrón Wines Co., un proyecto ideado por Lucca Stradella, miembro de la cuarta generación de la familia Bianchi, marcó un hito al presentar el primer vino de la Argentina con una etiqueta creada mediante inteligencia artificial. Sin embargo, centrémonos en lo más importante, que es lo que está dentro de la botella: un rico blend de Malbec procedente de viñedos en Gualtallary, Valle de Uco, y San Rafael. Ofrece intensas notas de frutas rojas y un sutil toque floral en segundo plano, sumado a un matiz especiado. Al degustarlo, se percibe un paso jugoso, taninos redondos y una agradable jugosidad, acompañados de una textura y frescura que se siente hasta el final.

Urqo Malbec del Mirador 2021 | Urqo

Miembros de la familia Urquía, que comanda las riendas del grupo Aceitera General Deheza, una de las compañías líderes del agronegocio en Argentina, está apostando fuerte por la industria del vino. Actualmente, la bodega dirigida por Dolores Urquía cuenta con más de 250 hectáreas de viñedos propios, las cuales están ubicadas en tres terroirs clave de Mendoza: Gualtallary (donde arrancó el proyecto), Tupungato y Los Chacayes, con un 70% del área total dedicada al cultivo de Malbec. Justamente de este último terruño proviene el nuevo vino tope de gama de la bodega, que cuenta con la enología de Leonardo Pisano y el "coaching" del reconocido Daniel Pi. Se trata de un Malbec que se luce con mucha fruta negra, bien jugosa y característica de la zona, junto a un colchón de especias y una punta herbal, casi salvaje. Dada la variabilidad de suelos que hay en Chacayes, la zona puede entregar vinos con taninos de grano fino y, por ende, ser más suaves y sedosos; hasta vinos más firmes y estructurados. En este caso, el vino es jugoso y está apoyado en taninos firmes de buena textura, pero no hay exceso de músculo ni de volumen. La fruta domina el medio de boca, con una frescura que le da un toque vibrante, sin dejar de ser un vino largo y de final elegante, con una pincelada muy sutil de madera, gracias a que pasó solo el 30% del vino pasó por barricas grandes y de tostado liviano.

Karma Pet Nat | Finca Sophenia

Si no estás famliarizado con el término "Pet Nat", te lo resumimos de manera simple: es la forma en la que se conoce a los vinos "petillant naturel", un método ancestral, que surgió antes que el método tradicional (también conocido como método champenoise). La técnica del Pet Nat consiste en obtener una primera y única fermentación directamente en la botella, manteniendo las borras una vez terminado el proceso. Las botellas al inicio se cierran con una tapa corona (las mismas que las de la cerveza) y es la misma con la que llega hasta el consumidor, en lugar del clásico tapón de corcho. El resultado generalmente es un espumante natural, turbio, con una efervescencia más sutil, en general de bajo alcohol y buena acidez. Y este ejemplar de Finca Sophenia es muy interesante: es un 100% Malbec que es pura fruta roja. En boca tiene una mouse sutil y una ligera textura. Absolutamente fresco y definitivamente bebible. El próximo gran hit del verano.

3Sapas Reserva Cabernet Sauvignon 2021 | 3 Sapas

Si nunca escuchaste hablar de este proyecto es porque es muy nuevo. Se presentó en sociedad en este 2023. Y si te preguntás a qué responde ese exótico nombre, la respuesta está en que es el acrónimo de "tres suizos al pie de los Andes". Y sí, los dueños son tres suizos que decidieron hacer vino en Mendoza. Este Cabernet Sauvignon cuenta con la enología de Luis Coita Civit y se luce con una fruta negra intensa y un perfil bien especiado, sumando un toquecito pirazínico. En boca es sabroso y fluye con mucha jugosidad, cerrando con un final fresco pero no chispeante. Como dato extra te contamos que el proyecto tiene un lado sustentable: los dueños de la bodega sellaron una alianza con una ONG con el fin de plantar un árbol por cada botella comercializada, para compenzar los gases efecto invernadero generados durante la producción. Así que un rico vino y con una linda historia por detrás.

Universo Paralelo Cabernet Sauvignon 2021 | Universo Paralelo

Universo Paralelo es un gran nombre para este proyecto. ¿Por qué? Porque fue creado por un miembro de la quinta generación de la familia bodeguera López (Ignacio Pasman) y el enólogo de la bodega, Juan Pablo Díaz y si bien no es literalmente un vino de López, entraría en el "metaverso" de esta tradicional bodega. Este Cabernet Sauvignon de edición limitada proviene de Agrelo, en Lujan de Cuyo y propone un estilo de fruta madura, concentrada, con una paleta que suma notas especiadas y recuedos a pimiento. La crianza tiene un rol protagónico, aportando recuerdos a especias dulces. De buen volumen, con taninos pulidísimos, bien redondos y sedosos y un centro de boca donde se potencia esa fruta. La fruta, los taninos maduros y la madera se conjugan en un final de agradable sensación dulce, sin cansar el paladar.

Casa Yagüe Pinot Noir 2022 | Casa Yagüe

Es muy común hablar de "vinos de la Patagonia" como una unidad indivisible, como un todo. Sin embargo, sería caer en un reduccionismo que no le hace justicia a esta gran región. Lo interesante es que la frontera vitivinícola de la Patagonia se ha ido ampliando con la entrada en escena de Chubut, que hoy cuenta con cerca de 140 hectáreas de viñedos pero con vistas a duplicar esa superficie en el corto plazo. Un dato elocuente: hace 15 años en Chubut no se producía una sola botella de vino y hoy trabajan en esa provincia unas 11 bodegas. Y uno de los proyectos más emblemáticos es Casa Yagüe, ubicado en Trevelin, que en 2023 presentó este ejemplar elaborado con un 30% de racimo entero y registró un paso de 6 meses en barricas de roble pero tostadas con piedra volcánica. Es un tinto bien expresivo, con mucha fruta roja y brillante y trazos florales. Cuando lo sirvas en la copa, no lo agites ni lo oxigenes: acercá la nariz y vas a sentir la pureza del lugar. En boca, es un vino de rica jugosidad y de acidez intensa. Tiene un desarrollo largo, ligeramente tenso, con un final largo y muy fresco.

Ö61 Malbec | Ö61 Wines

Una marca que recién sale al mercado. Se trata de un desarrollo de VSTP, el grupo vitivinícola de CCU, que pensó en un vino orientado al público más joven (la estética y el concepto giran en torno al arte de los tatuajes) y el estilo de los vinos apuestan más a que sean bebibles y no tanto a la complejidad o que reflejen el espíritu del terroir. Y lo hacen muy bien con este vino que aporta fruta roja confitada y especias dulces. Malbec fácil de entender en la copa. En boca, en tanto, tiene cuerpo medio y taninos redondos. El dulzor de la fruta y de la madera se adueña del paladar. Bien ejecutado, cumple con lo que se propone. Para destacar cuando la industria se esfuerza en ampliar el mercado en un contexto en el que consumo de vino en la Argentina perforó el piso de los 20 litros per cápita.