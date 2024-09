Claudio Maza es de esos enólogos que conoce cada rincón de los Valles Calchaquíes. Puede hablar con precisión de los diferentes terruños que, como si fueran mosaicos, conforman esta gran región del Norte Argentino.

Tras una larga trayectoria y a la par de su trabajo en bodegas de primera línea, en 2021, justo después de la pandemia, Claudio lanzó su propio proyecto: Inimaginable Wines. Arrancó con solo 2.000 botellas de un Malbec cosecha 2019 y sigue siendo un emprendimiento de partidas ultra limitadas, dado que la última añada, la 2022, rondó las 4.500 botellas. Y su objetivo es no ir más allá de las 10.000.

Cuando se le pregunta qué representa Inimaginable en su vida, Claudio reflexiona: "Es una linda aventura donde podemos juntar a la familia alrededor de una botella de vino, poder soñar en familia animarnos a proyectar nuestros gustos, ilusiones y compartir con todos cuando lo ponemos en la botella".

Para la cosecha 2022 de Inimaginable Malbec 2022, Claudio eligió un viñedo de Cachi, Salta, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, en una zona con un perfil dominado por la piedra.

Claudio Maza, recorriendo los viñedos de Cachi, en Salta

"Si bien la zona se presenta estable en cuanto a las añadas en los últimos años, la 2022 me gustó porque tuvimos una primavera fresca y un verano con lluvias dentro de los parámetros normales para el Valle Calchaquí. Así que logramos buena madurez de las uvas y una gran concentración", apunta.

En cuanto al trabajo en el viñedo, Claudio destaca que siempre pone foco en los puntos de cosecha "para mantener, además del carácter fruta y floral, esos trazos herbales que particularmente me gustan y le dan cierta distinción a los Malbec de altura".

Ya en bodega, el enólogo afirma que siempre trata de fermentar buscando la elegancia en los vinos. Para ello, realiza pocos movimientos diarios a temperaturas de 25°C, con un aporte de alrededor del 5% de racimos enteros y descubes tempranos.

"En líneas generales, son elaboraciones muy parecidas a las anteriores, con la particularidad del año y de la zona", agrega.

Inimaginable Malbec 2022 es un vino con carácter pero elegante

Qué propone la nueva cosecha de este Malbec vallisto

Inimaginable Malbec 2022 es un tinto con carácter y cuando hablamos de carácter nos referimos a esa personalidad elegante, sin volverse un vino excesivamente musculoso. En nariz la fruta se siente madura, apenas confitada, profunda, con aromas que tiran más a lo negro que a lo rojo. Compite en esa primera capa una nota especiada, nítida, junto a un dejo herbal. En boca es sabroso, muestra jugosidad y un paso largo. En su centro de boca puede que percibas un trazo a regaliz, un sello de la variedad, con una fruta negra bien expresiva. La firmeza de los taninos, como decíamos, no es sinónimo de híper concentración. Por el contrario, es muy bebible, y ofrece buena textura. Su sabor está a otro nivel y va a permanecer un gran rato, como buen tinto vallisto.

"Mi objetivo es dar a conocer lugares y diferentes productores dentro del Valle Calchaquí, siempre en línea con el estilo de vinos que me gusta elaborar", recalca Claudio quien, como enólogo, se define como alguien a quien le gustan los vinos que expresen el lugar, que sean frescos y elegantes, pero que nunca pierdan ese ADN de los valles.

"Soy muy consciente de la responsabilidad que da que un consumidor te elija año tras año y siento que no puedo defraudar esa confianza, porque antes que enólogo soy consumidor de vinos y para mí, es una bebida que lo tiene todo. Entonces, cuando compro un vino, me gusta conocer la historia el lugar y qué es lo que se quiere transmitir. Sé que puede parecer idílico, pero me gusta pensar que lo puedo hacer con mi proyecto", reflexiona.

La nueva cosecha ya está a la venta en vinotecas de Buenos Aires a un precio sugerido de $20.0000. Y la novedad es que a mediados de octubre, el Malbec dejará de estar solo, ya que Inimaginable se convertirá en una familia de vinos con el lanzamiento de su primer blanco: un Sauvignon Blanc. A estar atentos.