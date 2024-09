La Argentina está atravesando un verdadero boom en materia de producción de vinos libres de agroquímicos. Según datos provistos por Vinodinámicos (una asociación que nuclea a bodegas que producen uvas orgánicas), en 2018 había menos de 4.000 hectáreas certificadas, mientras que en 2022 ya se estaba a un paso de romper el techo de las 10.000 hectáreas.

Para ponerlo en perspectiva, la Argentina ocupa el puesto número 8 en el ranking mundial que mide la superficie de viñedos orgánicos, explicando el 4,7% del total, por encima de países como Chile, Portugal o Sudáfrica.

La cantidad de fincas también experimentó un importante salto: se pasó de 152 unidades productivas en 2019 a más de 300 en 2022, un salto del 100%.

Y este boom lógicamente se explicó por una mayor demanda de los consumidores, tanto en el plano local como internacional. De acuerdo a datos provistos por VIOS | Vinos más Sustentables -que organiza la primera y única Feria de Vinos Orgánicos del país-, el consumo interno experimentó un salto exponencial en los últimos años: en 2014, se habían comercializado apenas 4.428 litros de vino orgánico certificado; diez años después, el volumen superó los 1,5 millones de litros.

Pancho Barreiro, periodista especializado en vinos y cofundador de VIOS | Vinos más Sustentables, destacó que "los vinos orgánicos no son una moda, sino una tendencia que crece de forma sostenida a lo largo de los años. En estos 10 años que llevamos realizando Feria de Vinos Orgánicos notamos un marcado crecimiento en la cantidad de bodegas que apuestan a este tipo de elaboración. Y si bien la mayoría de las bodegas continúan con producción convencional, son cada vez más las que apuestan a tener una línea o un vino certificado como orgánico dentro de su porfolio".

"Si bien aún es bajo en comparación con los vinos convencionales, uno de los motivos más significativos que evaluamos en estos años en la Feria de Vinos Orgánicos, fue cómo se pasó de la elección ‘por curiosidad’ a un consumo por elección, ya sea por el compromiso con el medio ambiente como por la calidad demostrada en los vinos orgánicos argentinos. Y hoy ese público es cada vez más exigente", agrega Barreiro.

Pancho Barreiro, cofundador de VIOS | Vinos más Sustentables

Los desafíos de ser orgánicos

Tener un viñedo libre de agroquímicos no es fácil, por las múltiples amenazas que se presentan vendimia tras vendimia, comenzando con las hormigas cortadoras. De hecho, en el mundo del vino son conocidos los casos de productores que debieron dar marcha atrás con los planes de certificación por la imposibilidad de controlar los ataques de hormigas.

Un caso para destacar es el de Grupo Avinea, que nuclea a bodegas como Argento y Otronia y que hace dos años presentó "MatrizViva", un proyecto con el que buscan pasar, para el año 2025, de las 322 hectáreas de viñedos orgánicos que actualmente poseen en Mendoza, a cerca de 650. Si a esta superficie se suman las 50 hectáreas que manejan en Otronia, esto implicaría que en pocos meses llegarán a las 700 hectáreas libres de pesticidas y químicos.

Los ingenieros agrónomos de Grupo Avinea se convirtieron en verdaderos expertos en hormigas. Ante la imposibilidad de combatirlas con agroquímicos, estudiaron de manera obsesiva su comportamiento y sus hábitos, llegando al punto de que, en momentos críticos del año, los operarios arman un "bufet" de pasto cortado (que es el que llevan al nido para alimentar a un hongo que, posteriormente, se convierte en su fuente de comida) para que no ataquen las hojas del viñedo. Y lo hacen lo más lejos posible de las plantas, para acostumbrarlas a que su sustento no está donde crecen las uvas.

Otro "peso pesado" en el mercado de vinos orgánicos es Domaine Bousquet, que viene de cumplir su 25 aniversario y cuyo trabajo fue clave para pavimentar el camino hacia una vitivinicultura cada vez más sustentable. Además de contar con 260 hectáreas propias con certificación orgánica, la bodega ayudó a pequeños productores del Valle de Uco a lograr la certificación de 1.000 hectáreas mediante el intercambio de conocimientos, el apoyo con los costos, la administración y el soporte técnico.

"Mientras menos intervención tenga el vino, mejor, por una cuestión de identidad", señala el enólogo de Domaine Bousquet, Rodrigo Serrano Alou, quien agrega que "cada vez se suman más productores orgánicos y eso es muy bueno. La tendencia la fue marcando el mercado y, a medida que hubo más oportunidades para el vino orgánico, más productores se transformaron y certificaron".

En el mercado también hay espacio para proyectos más pequeños, como Krontiras, que produce unas 100.000 botellas al año. Sin embargo, con 20 cosechas recién cumplidas, son de los productores más proactivos en materia de investigación.

Maricruz Antolin, ingeniera agrónoma de Krontiras -que además practica la agricultura biodinámica- destaca que, ante la imposibilidad de utilizar agroquímicos, una finca certificada produce entre un 20% y un 30% menos de kilos en relación con una que es trabajada de manera convencional.

Antolin confirma que las hormigas están en el podio de los principales problemas que enfrentan: "El enfoque es diverso. Estamos intentando aumentar la diversidad de especies, para incrementar la presencia de flores y especies nativas, que son las que usan para alimentar a los hongos. También, cavamos hormigueros para romper los nidos y que pierdan tiempo reorganizándose; en paralelo, incorporamos una jaula móvil con gallinas que ubicamos sobre el hormiguero, pero esto está en fase experimental", detalla.

Maricruz Antolin, ingeniera agrónoma de Bodega Krontiras

Leonardo Devia, enólogo de bodega Chakana, destaca que elaborar un vino orgánico puede costar entre 15% a 25% más que uno producido de modo convencional, dependiendo la zona.

"Las hormigas son el principal problema en los viñedos que conviven con parte del paisaje original de Mendoza, como sucede en Altamira o Gualtallary, por ejemplo. Allí, las hormigas son parte de la fauna nativa. No hay suficiente investigación sobre ellas y nuestra principal arma, es aumentar la presencia de biodiversidad en el viñedo, es decir, el número de plantas nativas, para diluir el daño y darle a esta plaga más opciones de alimentos", apunta el enólogo de esta bodega que cumplió 22 cosechas y que también es referencia en el mercado de vinos orgánicos y biodinámicos.

Y aquí entramos en terreno de debate: misma variedad y misma zona, ¿se puede distinguir, en una cata a ciegas, un vino orgánico de uno elaborado de manera convencional?

"A ciegas es muy difícil, pero sí es verdad que, al ser más respetuosos del lugar de origen y a estar menos estandarizados, son más complejos y muestran de manera más precisa el terruño", apunta Devia, de Chakana.

En cambio, Serrano Alou plantea que "sensorialmente podés darte cuenta cuando un vino está elaborado sin usar productos sintéticos de los vinos que están maquillados".

Antolin, de Krontiras, afirma que es muy relativo: "Puede haber vinos orgánicos defectuosos, como también convencionales con defectos. Todo depende del productor. La certificación orgánica es justamente eso: una certificación, no una marca o un manual de cómo hacer vino".

Y agrega que los vinos que sí pueden marcar diferencia son los biodinámicos, "porque representan mejor las caracteriza del lugar de donde proviene la uva y las condiciones del año. Esto pasa porque la cantidad de insumos que podrían cambiar las características del vino son menores incluso que en un vino orgánico y ni hablar de un vino convencional. Con esto no quiero decir que no haya vinos convencionales hechos a conciencia y que sean una buena representación del lugar de donde nacen".

Leonardo Devia, enólogo de bodega Chakana

Parándose desde el punto de vista de quienes pagan por una botella de vino, Barreiro destaca que "muchos consumidores disfrutan de vinos orgánicos sin saber que son orgánicos, lo que demuestra la alta calidad de muchos de estos vinos".

Sin embargo, aclara que es clave "hablar de ‘vinos orgánicos’ como un todo: no puede ser sólo vino, o sólo orgánico. El mayor desafío es lograr que no se generalice como una categoría. Entre los vinos orgánicos –al igual que con los convencionales– los hay de todos los estilos: algunos gustarán más y otros menos, pero no se puede generalizar porque no son todos iguales. Lo único que tienen en común es que cumplen con ciertos protocolos de elaboración".

Qué vinos probar

Si te preguntás qué vinos con certificación orgánica o provenientes de viñedos libres de agroquímicos probar, entonces te dejamos una guía con 15 opciones que valen la pena:

Gaia Pinot Noir Rosé 2024 | Domaine Bousquet

Gaia Pinot Noir Rosé

Esta etiqueta de una de las bodegas referentes del mercado de vinos orgánicos, tiene todo para posicionarse como uno de los 5 mejores rosados cosecha 2024. Lindo color, delicado y tenue, con una ligera tonalidad dorada. Limpio en nariz, con buena fruta roja y una atmósfera floral. En boca es largo, fluido, delicado, fresco y bien balanceado. Tiene volumen y peso, pero fluye con mucha soltura. ¿La acidez? Con el filo necesario pero bien, muy bien integrada. Cierra con un recuerdo a fruta blanca y cítricos. Un rosado que es puro equilibrio.

Krontiras Malbec Natural 2022 | Bodega Krontiras

Krontiras Malbec Natural

La bodega se embarcó en un intenso viaje por la investigación de la agricultura orgánica y biodinámica. Este Malbec libre de sulfitos, proviene de su finca de Maipú y es una gran puerta de entrada al mundo Krontiras. La fruta se siente sanamente madura, bien nítida y sin interferencias. En una segunda y tercera capa aparecen toques florales y especiados. Al paladar entra envolvente, de paso sabroso, con taninos que dejan una rica textura granulosa y con buen grip. Centro de boca cargado de más fruta y una acidez que acompaña muy bien.

Argento Single Vineyard Finca Agrelo Malbec 2020 | Bodega Argento

Argento Single Vineyard Finca Agrelo Malbec

La cosecha 2020 fue todo un desafío en Mendoza en general y en Agrelo en particular, con uvas que se cosecharon, en promedio, 20 días antes que el ciclo anterior por las mayores temperaturas. Sin embargo, el enólogo Juan Pablo Murgia, logra un vino donde si bien hay fruta roja madura, también conserva notas de hierbas frescas. No sabemos cómo hizo el equipo de ingenieros agrónomos, pero hay indicios de una frescura que otros no lograron. En boca fluye en un recorrido bien largo y envolvente, con la docilidad de Agrelo, pero sin remolonear ni volverse cansino.

Chakana Estate Malbec 2020 | Chakana

Chakana Estate Malbec

Proviene de una finca en Altamira (nunca ocultamos nuestro fanatismo por este terruño). Hay que recordar que la vendimia 2020 fue todo un desafío, no solo por la pandemia, sino porque fue una de las más cálidas y secas de los últimos años. Eso se percibe en una fruta intensa, casi negra, madura, con una buena carga especiada, pero se las arregla para conservar un trazo herbal. En boca, es un vino con buen músculo y taninos firmes, pero siempre con la textura elegante que los taninos logran en esa zona. Final largo y con una fruta que perdura y perdura. Un vino que viene evolucionando muy bien en botella.

Karma Maceración Carbónica Malbec 2023 | Bodega Finca Sophenia

Karma Maceración Carbónica Malbec

La bodega comenzó en 2019 el proceso para la conversión a una agricultura íntegramente ecológica y a partir de 2023 cuentan con la certificación orgánica, tanto de sus viñedos como de sus vinos. Así que esta añada, que además fue excelente en términos climáticos en Gualtallary, marcó un punto de inflexión. Este vino tiene una aromática que de alto impacto, propia de su método de elaboración, con abundante fruta roja madura y un mix de notas florales. En boca, el terruño manda y no hay espacio para la golosidad: este Malbec entra y fluye con pulso seco, en un avance largo y con una linda textura que se percibe al fondo del paladar. En su medio de boca, la fruta roja es la indiscutible protagonista. Rica acidez. Final sabroso y vibrante.

Pyros Block 4 Malbec 2021 | Pyros Wines

Pyros Block 4 Malbec

Si bien la bodega no está certificada, las uvas sí provienen de un viñedo orgánico ubicado en el Valle de Pedernal, San Juan. Lo interesante es cómo cambió el perfil del vino: mientras que antes cosechaban al mismo momento y se elaboraba todo de una sola vez, esta añada marcó el cambio, porque empezaron a cosechar por separado y a realizar microvinificaciones en diferentes recipientes, como huevos de concreto, cubas de madera y tanques de acero. Esto se traduce en un Malbec con fruta roja apenas madura, junto a una buena carga especiada y toques herbales, redondeando una paleta profunda y elegante. Entra al paladar con buena concentración pero sin ser musculoso ni goloso. Los taninos reactivos le imprimen una textura marcada y mucho carácter, junto a una acidez presente pero muy bien ensamblada. Largo, con esa textura que permanece.

Crios Sustentia Malbec 2022 | Bodega Susana Balbo

Crios Sustentia Malbec

Te lo contamos en esta reciente nota de Vinos & Bodegas: a fines del 2022, Susana Balbo lanzó, dentro de la línea Crios, una sublínea de vinos llamada Sustentia, conformada por dos blancos de bajo alcohol y dos tintos orgánicos: un Cabernet Sauvignon y este Malbec. Cabe destacar que la 2022 fue una gran cosecha en las principales zonas de Mendoza, arrojando buena concentración, estructura y madurez, sobre todo para las tintas. Y esto se traduce en este Malbec de Agrelo, donde la fruta roja se percibe sanamente madura y sabrosa. En boca es hiperjugoso, con taninos maduros bien pulidos y una fruta que no empalaga. En ese sentido, este tinto se luce por su lindo equilibrio y balance, porque no cansa.

Otronia 45° Rugientes Pinot Noir 2021 | Bodega Otronia

Otronia 45 Rugientes Pinot Noir

Hay que ubicarse en Sarmiento, provincia de Chubut, a unos pocos kilómetros de la frontera con Santa Cruz. Se trata del viñedo (comercial) más austral del mundo. Hay otros en fase experimental (en Chile y en Caleta Olivia), pero el de Otronia, es el único del que sale una botella de vino que podés comprar y descorchar. El terroir es extremo: es el más frío de la Argentina, con temperaturas que pueden llegar a tocar los 20 grados bajo cero; mientras que los vientos alcanzan los 100 kilómetros por hora (por eso las mallas antigranizo se utilizan en forma vertical, para proteger cada planta). Lo interesante es la consistencia que han ganado los vinos. Este Pinot Noir en particular mantiene su perfil marcado por la fruta roja, con un toque a especias exóticas. Pero no "malbequea"; por el contrario, es sutil, así que es ideal darle unos minutos en la copa. Al paladar se muestra bien fluido, con taninos que le imprimen algo de estructura y una rica acidez, constante pero elegante. Todo está balanceado. Su relación precio-calidad-escasez-singularidad es óptima.

Fin del Mundo Organic Vineyards Red Blend 2021 | Bodega del Fin del Mundo

Fin del Mundo Organic Vineyards Red Blend

Esta línea de vinos orgánicos (que suma un Malbec y un Pinot Noir) fue una de las revelaciones del 2023. La bodega de San Patricio del Chañar, Neuquén, viene de obtener certificación orgánica para un viñedo de 40 hectáreas y marca el cambio de estilo que viene experimentando, con un foco puesto en alumbrar vinos cada vez más frescos. Está elaborado con más de un 50% de Malbec y el resto se reparte entre Cabernet Sauvignon y Malbec. En nariz es pura fruta roja, sanamente madura, mientras que en una segunda capa aparece una nota a fruta un poco más negra, además de un toque sutil a hierbas secas. En boca es ligeramente envolvente, largo, bien fluido, con taninos redondos y maduros. Se apoya en una linda acidez, que le aseguró un buen presente luego de 3 años en botella (la bodega alega hasta 2 años de potencial de guarda).

Trivento Organic Malbec 2023 | Bodega Trivento

Trivento Organic Malbec

Un rico Malbec que va por el lado de la fruta roja en primerísimo plano y habla mucho del Valle de Uco esa pátina de hierbas frescas que se cuela en la copa ni bien lo oxigenás. En boca la palabra fluidez le cuadra perfecto. Sin ser mordiente ni ultra filoso, tiene una acidez presente, que compensa muy bien esa fruta roja arrolladora. Un vino 100% bebible, que no cansa

El Salvaje Rosado de Malbec 2023 | Casa de Uco

El Salvaje Rosado de Malbec

Desde Los Chacayes, con enología de Gustavo Bauzá y la consultoría del gran Alberto Antonini, llega este Malbec orgánico de color rosado bien intenso, desafiando un poco el status quo (siempre suma la diversidad). En nariz se perciben notas de fruta roja apenas madura, con trazos florales y algo herbáceo que lo vuelve bien expresivo. En boca, esa fruta que se anticipa dulce está muy bien balanceada por una acidez filosa, que lo vuelve súper refrescante. Vino vibrante, ideal para tener uno en la heladera a la espera de un mediodía cálido.

Malbecino Acovachado Malbec | Familia Salas

Malbecino Acovachado Malbec

El caso de la familia Salas es interesante y lo contamos en esta reciente nota de iProfesional. La familia tiene una distribuidora de medicamentos, pero siempre persiguieron un sueño: elaborar vinos orgánicos. Y ese sueño lo pudieron cumplir en 2018 cuando, tras haber invertido en una finca propia en Maipú, se lanzaron a construir su propia bodega, en la que actualmente producen 35.000 botellas de vino orgánico por vendimia. Te recomendamos probar su blanco de Malbec casi tan claro como el agua. En el caso de este tinto, hace mucho que no usamos el término "bomba de frutas" pero aplica muy bien para este vino, que entrega fruta madura en primer plano, sumando notas especiadas en una segunda capa. En boca entra con una sensación dulce, con paso envolvente, taninos redondísimos y acidez controlada. De punta a punta domina esa fruta casi confitada. Si buscás este concepto, este Malbec va a ser tu zona de confort.

Inframundo Natural Rosé Cabernet Franc 2023 | Durigutti Family Winemakers

Inframundo Natural Rosé Cabernet Franc

Los hermanos Durigutti son los grandes embajadores de Las Compuertas, en Luján de Cuyo. Su misión ha sido en estos años interpretar ese terroir y darle visibilidad con vinos versátiles, bebibles y cada vez más transparentes y despojados. Este rosado, por ejemplo, además de ser orgánico, no fue estabilizado; tampoco fue filtrado ni clarificado. El resultado es uno de los rosados más sorprendentes a partir de esta variedad. Es exuberante en nariz, con mucha fruta roja, flores y un trazo herbal fresco. Largo, con muy buen volumen y jugosidad y un medio de boca de alto impacto. Es fresco, pero la acidez no se siente forzada. Bien gastronómico.

El Cabrito Cabernet Sauvignon 2024 | Bodega Santa Julia

El Cabrito Cabernet Sauvignon

Es el más reciente lanzamiento de la bodega y llama la atención que estemos ante un cosecha 2024. Dato: este vino se elabora sin sulfitos, con levaduras naturales y sin filtrar. En nariz manda la fruta entre roja y negra, que se apoyan sobre un buen colchón especiado y al que no se le puede colgar la chapa de tinto pirazínico. En boca se siente la juventud, en un recorrido corto pero con una aromática bien marcada y unos taninos apenitas secantes. Estos dos factores aseguran un largo recuerdo.

Antigal Uno Orgánico Malbec | Antigal Winery & Estates

Antigal 1 Malbec orgánico

A partir de viñedos del Valle de Uco, la bodega que ahora sumó como head winemaker a Paula González, propone un Malbec orgánico donde la fruta entre roja y negra, manda de punta a punta. La capa floral es evidente. Cuando se dice que en los vinos orgánicos la fruta puede adquirir otra dimensión, este Malbec es un buen ejemplo de ello. Hay jugosidad pero también algo de textura, cuerpo y una acidez ensamblada que está muy bien ensamblada pero se nota cómo le da un perfil un poco más vibrante.