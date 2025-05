Un vino Malbec argentino, más precisamente de Mendoza, se acaba de destacar a nivel mundial y recibió la mejor recomendación de una reconocida crítica estadounidense.

Se trata de Terrazas de los Andes Extremo Malbec 2021, el que fue calificado con 100 puntos por la reconocida crítica de vinos estadounidense Virginie Boone, en su artículo "Opening the Door to Argentina: 2020 to 2024", publicado en el influyente medio especializado JebDunnuck.com.

Cuánto cuesta el vino Malbec argentino con puntaje perfecto

Este reconocimiento consagra a Terrazas de los Andes Extremo Malbec como un ícono de la viticultura de altura en Argentina. El vino nace del viñedo El Espinillo, ubicado en Gualtallary, Valle de Uco, a 1.650 metros sobre el nivel del mar y tiene un precio sugerido de $187.600.

En los últimos años, la bodega volvió a mirar hacia sus orígenes: la montaña. Lo plasmó en el diseño de cada una de sus etiquetas, pero va más allá de la imagen; forma parte de su nueva estrategia a la que denominaron "The Ascension Journey Experience" y que apunta a exaltar el carácter de los viñedos de altura.

Para ello, el equipo enológico estuvo trabajando puertas adentro, pero también en sus fincas, donde encararon un ambicioso programa en los viñedos al que denominaron "Guardianes de la vida de la montaña": un plan de sustentabilidad que involucra a más de 500 hectáreas y que contempla desde el menor uso de fertilizantes y agroquímicos, hasta el cuidado del agua.

Lucas Löwi, quien asumió en diciembre pasado como director general de Terrazas de los Andes, aseguró a iProfesional que el objetivo es "elevar la percepción de Terrazas de los Andes en todo el mundo, hacia un concepto de ‘fine mountain wines’". Y como parte de esa meta, la bodega viene de lanzar su nuevo vino ícono: Terrazas de los Andes Extremo Malbec 2021, el cual proviene del viñedo El Espinillo, plantado en 2008 en la zona alta de Gualtallary, a 1.650 metros sobre el nivel del mar.

Terrazas Extremo Malbec, con puntaje perfecto, cuesta $187.600

Cómo es el vino Malbec que logró una puntuación perfecta

iProfesional degustó este vino, del cual se elaboraron 4.000 botellas, que muestra un perfil menos domesticado del Malbec: predominan las notas herbáceas bien frescas, que hablan de una zona extrema; por detrás, asoman las flores y la fruta roja. De avance preciso y con un largo desarrollo, deja una sensación de tensión y urgencia, acompañada por una agradable textura granulosa. Un vino que tiene mucho por contar en nariz y mucho por mostrar en boca; que habla de cielo, pero también de suelo.

En tanto que en su reseña, Boone lo define como "un logro enorme y acertadamente nombrado, cultivado en un sitio extremadamente frío, al límite de donde puede crecer la vid." Destaca su "estructura delicada con notas de maracuyá, verbena de limón y sotobosque, textura suave y elegante al estilo Pinot, con tomillo silvestre, hoja de tabaco y un final con un giro de canela". El vino, según Boone, posee una longevidad extraordinaria, con un potencial de guarda de más de 20 años.

Este reconocimiento consagra a Terrazas de los Andes Extremo Malbec como un verdadero ícono de la viticultura de altura en Argentina

También reflexiona sobre el presente del vino argentino y su evolución: "Muchos hablan de capturar frescura en sus vinos. Argentina lo está logrando, sin perder la potencia ni la concentración que han definido históricamente a sus tintos." Subraya, además, el papel clave de la altitud: "Están yendo a alturas aún mayores dentro de los pliegues de los Andes, donde las condiciones son extremas, pero la combinación de temperaturas más frías, intensa luz UV y suelos salvajes está dando lugar a vinos emocionantes e inesperados."

Por su parte, Lucas Löwi, Estate Director de Terrazas de los Andes, menciona: "Estamos profundamente orgullosos y agradecidos por este reconocimiento histórico para Terrazas de los Andes. Alcanzar los 100 puntos representa una emoción inmensa para todo el equipo y reafirma nuestra visión de explorar los límites de la viticultura de altura extrema para crear vinos de montaña únicos, intensos y elegantes".

El vino Malbec en la Argentina

Si bien el origen del Malbec está en Francia, más precisamente en la zona de Cahors, donde se conoce a esta variedad como Côt, desde que llegaron las primeras plantas a la Argentina, precisamente en el año 1853, encontró su lugar en el mundo: por su plasticidad, se adaptó a gran parte del territorio argentino, y adquirió cualidades muy diferentes a las de su lugar de origen.

De hecho, es una realidad que tras el boom del Malbec, otros países productores también se decidieron a comenzar a cultivarla e incluso Cahors volvió a poner sus ojos en esta cepa.

Hoy, hablar de Malbec es hablar de una apuesta casi segura a la hora de elegir una botella en la góndola de un supermercado, en la estantería de una vinoteca o a través de una página de ecommerce. Podrá adaptarse en mayor o menor medida a nuestro paladar y al estilo que buscamos, pero es un hecho que es muy difícil encontrar un Malbec "feo".

La variedad de terroirs, estilos y gamas de precios genera que, a veces, sea muy difícil decidirse por alguna etiqueta cuando uno quiere salir de la zona de confort y probar algo diferente.

En ese sentido, hay un dato contundente: si nos planteáramos el desafío de tomar 1 vino Malbec diferente por día, necesitaríamos nada menos que 5,4 años para poder conocer cada una de las más de 2.000 etiquetas que se comercializan en el mercado interno, según datos del Observatorio Vitivinícola Argentino.

Con 46.941 hectáreas plantadas en Argentina, el Malbec representa cerca del 25% del total destinado para elaboración en el país y el 41% de la superficie de uvas tintas, siendo un año más la variedad más extensamente cultivada. De este modo, el Malbec Argentino refuerza su liderazgo, habiendo incrementado su superficie en un 195% desde el año 2010. En términos de distribución por provincia, nuevamente, Mendoza encabeza el ranking con mayor superficie del varietal, seguida de San Juan y Salta, según datos del Wines of Argentina (WofA) del 2024.