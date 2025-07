No solo es el mejor vino del mundo según los Decanter World Wine Awards 2025; es también el reflejo de lo mejor que puede ofrecer nuestra vitivinicultura

El vino argentino vuelve a brillar en el escenario internacional, y esta vez lo hace con una distinción que marca un hito en la historia del malbec nacional. El Rutini Single Vineyard Malbec Gualtallary 2021 fue galardonado con el codiciado premio "Best in Show" en los Decanter World Wine Awards 2025, el certamen más prestigioso de la industria vitivinícola a nivel mundial. Este reconocimiento lo posiciona como el mejor malbec del planeta y uno de los vinos más destacados entre más de 17.000 etiquetas que participaron de la cata a ciegas.

Para los expertos del sector, el logro no sorprende. Rutini ya es un nombre consolidado en el mundo del vino premium, y su apuesta por la calidad, el terroir y la innovación continúa rindiendo frutos. "Estamos todos orgullosos y muy felices por volver a poner al malbec argentino en lo más alto", expresó Mariano Di Paola, director enológico de la bodega, quien lideró el proceso de creación de este ejemplar excepcional.

¿Por qué el malbec Rutini Single Vineyard Malbec Gualtallary 2021 fue elegido el mejor vino del mundo?

El Rutini Single Vineyard Malbec Gualtallary 2021 logró destacarse no solo por su sabor, sino también por el respeto a su identidad de origen y el trabajo minucioso detrás de cada botella. Los premios Decanter, organizados por la reconocida publicación británica, tienen un exigente sistema de evaluación que inicia con medallas de oro, continúa con platino y culmina con la exclusiva selección de los "Best in Show", un grupo reservado para menos del 1% de los vinos catados.

Este malbec proviene de Gualtallary, una de las zonas más extremas y cotizadas del Valle de Uco, en Mendoza. La finca de Rutini está situada en Tupungato, a entre 1.000 y 1.200 metros sobre el nivel del mar, lo que le otorga al vino características únicas. La altitud garantiza una gran amplitud térmica entre el día y la noche, permitiendo que los racimos desarrollen pieles más gruesas y una intensidad de color y aromas notable.

Además, los suelos aluviales poco fértiles y con gran presencia de piedras ofrecen un excelente drenaje natural, favoreciendo el equilibrio vegetativo y la sanidad de las plantas durante todo el ciclo. Esto da como resultado un malbec de gran personalidad, que refleja fielmente su terroir.

Cómo es el Rutini Single Vineyard Malbec Gualtallary 2021

A nivel sensorial, este malbec se presenta con un profundo color púrpura y reflejos granate. En nariz, despliega una atractiva paleta aromática donde predominan notas florales y frutadas, con cerezas, ciruelas y arándanos como protagonistas. En boca, combina frutas rojas, especias como pimienta y vainilla, y el aporte de la crianza en roble francés, que suma toques de cacao amargo y tabaco sin opacar la tipicidad del varietal.

La crianza de 12 meses en barricas de roble francés —mitad nuevas y mitad de segundo uso— aporta complejidad y elegancia. Según Di Paola, "en bodega hacemos un trato simple y sencillo. Dejamos que el vino madure, y luego, durante la degustación, realizamos el corte final para lograr el equilibrio perfecto".

Esta meticulosa elaboración da lugar a un vino malbec equilibrado, fresco y vivaz, con una persistencia en boca que lo convierte en una experiencia inolvidable.

¿Cuánto cuesta este vino premiado?

Con el prestigio internacional que lo respalda y su calidad reconocida por los expertos, no sorprende que el Rutini Single Vineyard Malbec Gualtallary 2021 se ubique en el segmento alto de precios. Actualmente, se lo puede conseguir en vinotecas selectas y tiendas online especializadas a un valor que ronda los $50.000 a estar por encima de los $70.000 pesos argentinos, dependiendo del canal de venta y el stock disponible.

Si bien no se trata de un vino accesible para todos los bolsillos, es importante destacar que su posicionamiento responde a su carácter premium, su elaboración limitada y su reconocimiento global. En el universo del vino, estos factores influyen decisivamente en el precio, y más aún cuando se trata de una etiqueta que fue consagrada como la mejor del mundo. Además, un detalle que lo hace todavía más caro, es el hecho de que tiene un potencial de guarda de aproximadamente 15 años.

Para los coleccionistas o amantes del malbec que buscan una botella especial para una ocasión única, sin duda este Rutini representa una joya enológica que vale la pena tener en su cava.

Un nuevo orgullo para el vino argentino

El premio otorgado por Decanter World Wine Awards no solo celebra el talento detrás de una etiqueta en particular, sino que también pone en valor el trabajo de toda la industria vitivinícola argentina. Desde hace años, el vino argentino, y en especial el malbec, viene conquistando paladares en todo el mundo. Este nuevo logro consolida esa tendencia y demuestra que la combinación de terroir, conocimiento técnico y pasión puede llevar a un producto local al podio global.

La Bodega La Rural, responsable de la elaboración de este malbec premiado, es pionera en el desarrollo de viñedos en el Valle de Uco y fue clave en posicionar a la región como una de las más importantes del mundo.

¿Qué significa este premio para Rutini y para la Argentina?

Para Rutini, recibir el "Best in Show" de Decanter es un reconocimiento al trabajo de años. Pero también es una vidriera internacional que amplía las posibilidades de exportación y consolida su presencia en los mercados más exigentes del mundo.

Para la industria argentina del vino, es un espaldarazo clave en momentos en los que se buscan nuevos mercados, se compite con etiquetas de Chile, Francia o Australia, y se apuesta por un modelo de valor agregado. Tener un malbec argentino considerado el mejor del mundo no es un logro menor, sino también es una señal de que el país puede competir al más alto nivel sin renunciar a su identidad.