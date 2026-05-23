Cuánto cuesta el Malbec elegido como el mejor vino argentino en un concurso internacional

La etiqueta insignia de una bodega mendocina conquistó el máximo galardón en Londres tras imponerse sobre más de 4.000 exponentes internacionales

En el concurso internacional más riguroso del mundo en cata a ciegas y frente a un panel de prestigiosos jurados internacionales formado por Masters of Wines, Masters Sommeliers, críticos, compradores y líderes de la industria, y frente a más de 4.000 muestras globales, Huentala Calizo Albar Block 06 2023 se consagró con dos medallas y tres trofeos.

Huentala Wines es la bodega del Nuevo Mundo -y la única de Argentina- mejor puntuada en la edición 2026 del prestigioso International Wine Challenge, en Londres. Con 97 puntos y Medalla de Oro fue el único vino argentino en recibir tres Trophies: Mejor Malbec de Mendoza, Mejor Malbec de Argentina y Mejor vino tinto de Argentina, consagrándose como la mejor interpretación del terroir de Gualtallary.

Este Malbec de altura nace de la finca La Isabel Estate, ubicada a 1.400 msnm en Gualtallary. Se caracteriza por su clima desértico continental con gran amplitud térmica, en rangos bajos de temperatura, que generan condiciones ideales para obtener uvas de gran calidad.

Las uvas provienen de una parcela específica del Block 06, con la particularidad de tener piedras con carbonato blanco en su superficie, donde la disposición, distribución y composición de estas hacen que se obtenga un vino de sensaciones de taninos frescos y dulces, también envolvente, que hacen de este un excelente exponente de Gualtallary, en el que confluyen frescura y complejidad.

Huentala Calizo Albar Block 06

Cuánto cuesta este Malbec premiado

Según la bodega, la disposición, distribución y composición de las piedras con carbonato blanco en la superficie del Block 06 hacen que se obtenga un vino de sensaciones de taninos frescos y dulces, también envolvente, que confluyen frescura y complejidad.

El jurado describió al Block 06 como un vino de una concentración importante: "rico y untuoso en nariz, con potentes frutas de grosella negra y notas de tomillo. Deliciosamente terroso en el paladar, con sabores concentrados de ciruela y especias, y una frescura increíble".

Este vino se vende en la tienda oficial Huentala a un precio de $1.080.000 la caja de 4 botellas; es decir, $270.000 por unidad.