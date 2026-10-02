El Malbec fue premiado en el International Wine Challenge (IWC) de Londres. Se puede comprar online y en cuotas, con envío gratis a CABA

Huentala Wines lo vende online y es posible recibirlo sin costo en CABA y Mendoza

Esto es un hito nacional que realza el terroir de Gualtallary y la calidad vitivinícola del país.

Un Malbec mendocino alcanzó la cima de la industria vitivinícola internacional. El Huentala Calizo Albar Block 06 Malbec 2023, producido en Gualtallary, Valle de Uco, fue elegido Mejor Vino Tinto del Mundo en el International Wine Challenge (IWC) de Londres, uno de los certámenes más reconocidos del sector.

La distinción representa un hito para la vitivinicultura argentina: es la primera vez en cinco años que un vino de un país distinto de Francia obtiene el máximo galardón de la competencia británica.

La etiqueta de Huentala Wines consiguió 97 puntos sobre 100, Medalla de Oro y un Triple Trophy, que reúne los premios a Mejor Malbec de Mendoza, Mejor Malbec de Argentina y Mejor Tinto Argentino. Posteriormente, se consagró como IWC Champion Red Wine 2026, tras competir con etiquetas de distintas regiones vitivinícolas del mundo.

Para quienes quieran degustarlo, pueden comprarlo en la propia página de la bodega: ofrece envío gratuito a la Ciudad de Buenos Aires y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés.

Cuánto sale el vino argentino que fue elegido el mejor tinto del mundo

Lo cierto es que el mejor tinto del mundo se puede comprar a un par de clics. En la página de la bodega, en su tienda online, se ofrece el Huentala Calizo Albar, en una caja de cuatro botellas. Incluso se puede pagar en cuotas.

En la página de la bodega es posible comprar el vino multipremiado

La caja de cuatro botellas cuesta $1.979.600

Es decir que cada botella cuesta $494.900

Se puede pagar en tres cuotas sin interés de $789.794,41

Envío gratis en Mendoza y Capital Federal (para compras realizadas antes del 31 de diciembre inclusive)

El vino premiado proviene de La Isabel Estate, una finca de Huentala Wines ubicada a más de 1.400 metros sobre el nivel del mar, en Gualtallary, dentro del Valle de Uco.

Según explican desde la propia bodega, la combinación de altura, amplitud térmica, agua de deshielo y suelos de composición calcárea configura un entorno particular para el cultivo de la vid. En esa región, distintas bodegas desarrollan proyectos orientados a identificar las características específicas de cada parcela y trasladarlas al producto final.

En el caso de Huentala, el trabajo se basa en la microvinificación por sectores del viñedo, una técnica que permite elaborar pequeñas partidas para expresar las particularidades de cada terreno. El Block 06, origen del Malbec premiado, forma parte de esa búsqueda.

Durante la evaluación, el jurado internacional del IWC destacó la "asombrosa concentración" del vino y sus aromas de grosella negra, tomillo y notas terrosas. También resaltó sus sabores de ciruela y especias, junto con una frescura marcada en boca.

La bodega atribuye esas características al trabajo de precisión enológica y a la interpretación de los suelos calcáreos de Gualtallary.

Qué dijeron los responsables de la bodega tras el premio en Londres

El reconocimiento fue celebrado por las autoridades de Huentala Wines, que destacaron la importancia de la distinción para el posicionamiento internacional de los vinos mendocinos.

"Este reconocimiento histórico en Londres confirma nuestra visión de posicionar a Gualtallary y a Mendoza en lo más alto de la vitivinicultura mundial. Haber logrado el premio al Campeón Global con Huentala Calizo Albar demuestra que la fuerza de un terroir único como La Isabel Estate no tiene límites", señaló Julio Camsen, fundador del Grupo Huentala.

Por su parte, el enólogo José Pepe Morales puso el foco en el proceso de elaboración y en el trabajo realizado sobre las características del terreno.

"Ser coronados como Campeón Global en el IWC es la recompensa a un trabajo de microvinificación extremadamente minucioso y respetuoso del suelo de Gualtallary. Nuestro objetivo en la bodega fue interpretar la energía mineral de la montaña para lograr un vino con frescura, tensión y elegancia. Ver que este jurado internacional tan prestigioso nos eligió como el mejor entre los mejores confirma que el camino de la precisión enológica es el correcto".

Huentala Wines y un negocio que integra vino, hoteles y gastronomía

La línea Calizo, que incluye las etiquetas Albar y Carmín, forma parte de los proyectos de Huentala Wines orientados a expresar las particularidades del terroir de Gualtallary.

La bodega integra el Grupo Huentala, una empresa familiar de capitales mendocinos que desarrolló un negocio diversificado en torno a la hotelería, la gastronomía, el vino, la cultura y el arte.

Su estructura hotelera incluye el Huentala Hotel, el Sheraton Mendoza Hotel y el Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton. A esa propuesta se suman restaurantes, espacios para eventos y la propia bodega.

El grupo también cuenta con una colección de más de 200 obras de arte distribuidas en sus establecimientos y un parque de esculturas monumentales entre los viñedos.

La consagración del Huentala Calizo Albar Block 06 Malbec 2023 en Londres representa así un reconocimiento a una etiqueta y, al mismo tiempo, una oportunidad para proyectar internacionalmente el trabajo vitivinícola de Mendoza y de Argentina.