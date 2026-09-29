Un vino argentino rompió con la hegemonía francesa y fue elegido el mejor tinto del mundo

El certamen internacional celebrado en Londres consagró a un tinto nacional por sobre históricos favoritos y grandes productores europeos

Un Malbec argentino destronó a Francia en el escenario más competitivo de la industria global del vino. El Huentala Calizo Albar Block 06 Malbec 2023, elaborado en Gualtallary (Valle de Uco, Mendoza), ganó el título de Mejor Vino Tinto del Mundo en el International Wine Challenge (IWC) de Londres. Es la primera vez en cinco años que una etiqueta no francesa conquista esa corona.

El certamen británico es considerado las "Olimpíadas del Vino" por la rigurosidad de sus catas a ciegas. Los jurados más influyentes del sector evalúan miles de etiquetas de todos los continentes. Este año, el vino mendocino obtuvo 97 puntos sobre 100, Medalla de Oro y un "Triple Trophy" que incluye los premios a Mejor Malbec de Mendoza, Mejor Malbec de Argentina y Mejor Tinto Argentino.

Después venció a los mejores tintos de Burdeos, Borgoña y el resto del mundo. La consagración global llegó cuando se alzó con el IWC Champion Red Wine 2026.

Gualtallary está ubicado en Tupungato, a 1.400 metros sobre el nivel del mar. Es una zona premium del Valle de Uco conocida por sus suelos calcáreos y su clima de montaña. La altitud extrema y la composición mineral del suelo generan uvas con características únicas.

El jurado internacional del IWC describió al vino como una pieza de "asombrosa concentración". Destacaron aromas intensos de grosella negra, tomillo y notas terrosas. En boca encontraron sabores concentrados de ciruela, especias y una frescura excepcional.

La bodega Huentala Wines apostó por una microvinificación extremadamente minuciosa y respetuosa del suelo calcáreo, buscando interpretar la energía mineral de la montaña para lograr tensión, elegancia y frescura en el vino final.

Las voces detrás del triunfo histórico que rompió la racha francesa

La bodega argentina rompió con la hegemonía francesa y es el mejor tinto del mundo

Julio Camsen, fundador del Grupo Huentala, celebró el reconocimiento como un punto de inflexión. "Este reconocimiento histórico en Londres confirma nuestra visión de posicionar a Gualtallary y a Mendoza en lo más alto de la vitivinicultura mundial", afirmó.

Para Camsen, ver que Argentina rompe con el monopolio histórico de potencias como Francia demuestra tres cosas: el nivel técnico alcanzado, la pasión de los equipos locales y la riqueza inigualable de los suelos mendocinos.

José "Pepe" Morales, enólogo de la bodega, también destacó la magnitud del logro. "Ser coronados como Campeón Global en el IWC es la recompensa a un trabajo de microvinificación extremadamente minucioso", explicó.

Morales reveló que el objetivo del equipo fue interpretar la energía mineral de la montaña. Buscaban tensión, elegancia y frescura. "Que este jurado tan exigente nos ubique en el primer puesto global reafirma que estamos en el camino correcto", añadió el enólogo.

Qué significa este hito para la industria vitivinícola argentina

Este reconocimiento no solo pone a Mendoza en el centro de la escena enológica mundial. También reafirma el potencial del terroir argentino frente a los grandes clásicos europeos que dominaron la industria durante décadas.

El triunfo en Londres valida años de inversión en tecnología, investigación de suelos y perfeccionamiento de técnicas de vinificación. Demuestra que Argentina no solo produce vinos de volumen, sino etiquetas de altísima gama capaces de competir con Burdeos y Borgoña.

El IWC es uno de los tres concursos más prestigiosos del mundo junto con Decanter World Wine Awards y Concours Mondial de Bruxelles. Ganar allí tiene impacto directo en la reputación y las exportaciones.

Este hito internacional refleja un compromiso con la calidad que trasciende las fronteras de la bodega. La rigurosidad, la precisión y la búsqueda constante de la perfección con la que se concibe cada vino en Huentala Wines constituyen la misma filosofía que rige en todas las unidades de negocio de Grupo Huentala.

Desde sus reconocidas propuestas de hospitalidad de lujo en pleno centro mendocino —como Sheraton Mendoza Hotel, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton— hasta su sofisticada oferta gastronómica y de arte, cada espacio del grupo opera bajo estándares de máxima exigencia.

El objetivo es brindar a huéspedes y clientes experiencias de excelencia únicas e memorables. El triunfo en Londres confirma que esa filosofía da resultados concretos y reconocimiento internacional.

Ficha técnica del vino que conquistó el mundo

El Huentala Calizo Albar Block 06 Malbec 2023 fue elaborado por Huentala Wines, parte del Grupo Huentala. Proviene de Gualtallary, Valle de Uco, Mendoza, Argentina, a 1.400 metros sobre el nivel del mar.

En la página de la bodega, la caja con cuatro unidades de este vino cuesta $1.176.000.

Es un varietal 100% Malbec. En el IWC 2026 obtuvo el título de IWC Champion Red Wine (Mejor Vino Tinto del Mundo), 97 puntos, Medalla de Oro y un Triple Trophy que incluye los premios Mendoza Malbec Trophy, Argentine Malbec Trophy y Argentine Red Wine Trophy.