El descargo de la mujer de Brancatelli: "Son pobres de alma"

El periodista ultrakirchnerista, Diego Brancatelli, sufrió un momento violento en el Unicenter, tras ser increpado por un hombre y una mujer a los gritos, que lo tratatron de "basura" y le dijeron que no eran bienvenidos en el Shopping Mall ubicado en Martínez.

Su pareja, la periodista de Canal Trece Cecilia Insinga, estuvo presente en el momento tenso, publicó un extenso descargo en su cuenta de Instagram, de dos publicaciones, luego de la agresión que recibió su marido.

"Nos tocó por primera vez pasar un momento horrible. Dos personas que sin mirar más allá de sus narices insultaron y agredieron. No me detengo en las personas sino en que seguramente hay mucha gente que piense así".

"Para entender que son pobres de alma y que de esa pobreza no se sale nunca… De la otra con un estado presente esfuerzo y laburo se sale pero de la de estas 2 personas… te la debo. Pienso en qué le dirán a sus familias… En fin…", reflexionó.

Y continuó: "Pienso más en qué país le dejamos a nuestros hijos porque sepan que esta división se da hace años, se siguió acrecentando con este gobierno y aún no sé si algún día se va a detener. Podemos discutir pensar cosas diferentes porque puede que alguien piense que este gobierno hace bien las cosas y que el anterior las hacía mal y viceversa. ¿Pero de ahí a la agresión? ¿Al insulto?", se preguntó.

"Demás esta decirles que mi hijo de 2 años estaba ahí y preguntó todo el día con miedo por qué esa sra gritaba… Gritaba por odio, por rencor, por ¿pensar? Prefiero creer que no pensó… Que se fue arrepentida y que en algún momento del día se angustió".

Por último, la cronista de Todo Noticias sentenció: "Yo quiero vivir en un país donde pueda comprar en el mismo lugar que cualquier ciudadano. Donde pueda ir a la universidad pública y sentarme al lado del hijo de un millonario y de un pibe que cuenta las monedas para subirse al bondi".

Uno de los que salió a criticar a Brancatelli fue el actor cómico, Alfredo Casero.

En un video grabado en un auto que subió a las redes sociales le dijo durísimo: "Brancatelli, bancate la pelusa si te gusta el durazno. No salgas a llorar para hacer quilombo, porque en realidad no tiene nada que ver".

"Es diferente cuando te atacan cinco o seis personas, como me ha pasado a mí. O como le pasó anoche a Wiñazki, o como le pasó a mucha gente que está en contra de los chorros, de los cagadores que vos defendés, que vos sacás la cara por ellos, esa es la verdad", sentenció.

El violento episodio ocurrió en Unicenter cuando Brancatelli cuestionó a una mujer que criticaba el reclamo de un grupo de trabajadores contra la empresa chilena Cencosud, propietaria del shopping.

Así lo contó el propio periodista y difundió un video en su cuenta de Twitter.

Momento muy desagradable me tocó vivir hace instantes en @UnicenterArg Mientras estos trabajadores pedían x favor que cesen con los despidos, una señora "bien" empezó a los gritos a increparlos xq según ella "no tenían derecho a hacer tanto ruido mientras ella paseaba" TEXTUAL. https://t.co/KbrdFpTPuX

Cuando intercedo y le digo "señora, por favor, están defendiendo sus puestos laborales" me reconoce y empezó a insultar. Me dijo de todo. Yo con mi bebé de 2 años en brazos. Obviamente q le contesté Y se enojó más. La siguió hasta la puerta del estacionamiento. La seguridad? Nada

Y agregó lo que ocurrió en el estacionamiento, con una señora y otro señor.

Ya en la puerta se sumó ooótro señor mayor. Otro señor "bien" que me decía: "vos no podés estar acá. Este lugar es nuestro. Son todos unos negros de mierda. vayanse a comprar a la villa. vagos de mierda. chorros" A él también le contesté pero a este lo grabé (me di cuenta tarde) pic.twitter.com/ZFlJCIpH4W

A mi no me van a callar.

Menos cuando hay compañeros luchando por llevar un plato de comida a su casa.

Esta sociedad está enferma

Existe gente de mierda como ésta, q le molesta la protesta xq interrumpen su paseo o quien cree q no podemos compartir un shopping c ellos x negros(?)