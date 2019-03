Mirtha Legrand: "Estoy a favor de Macri y lo voy a votar de vuelta"

La actriz y conductora afirmó que votará la reelección del Presidente en octubre "aunque haya cosas que no" le gustan del país

Luego de haber terminado su ciclo de verano y mientras espera el regreso de su programa, Mirtha Legrand se refirió a la situación actual del país y a las futuras elecciones.

En charla con Ángel de Brito en CNN Radio AM 950, señaló que "Yo estoy a favor de Macri y lo voy a votar de vuelta, pero insisto, que la gente entienda, y ustedes también, el periodismo, que yo las cosas que están mal las digo".

Y agregó: "Entonces se niegan a venir al programa, y después de un tiempo, cuando digo algo agradable, vuelven a venir".

"Lo del tarifazo es una cosa tremenda, no hay país que soporte esas tarifas. A menos que sean unos sueldazos fabulosos, entonces está compensado. La gente está muy mal, es una lástima, que se pongan las luces y traten de remontar esto antes de octubre porque sino la cosa va a estar muy peleada", sentenció.

La diva hizo referencia a su relación con el mandatario: "No me enojé en absoluto, yo llamé para felicitarlo, después me llamaron para mi cumpleaños, mucho más simple, no tiene la obligación de invitarme tampoco".

"El otro día me dijo 'te quiero mucho, aunque me das demasiado'. La relación es muy cordial, pero él sabe que hay cosas que no me gustan y las digo, y las diré siempre; hay cosas que no me gustan del país, por más que yo lo haya votado. Lo del tarifazo es una cosa tremenda, no hay país que soporte esas tarifas. A menos que sean unos sueldazos fabulosos, entonces está compensado. La gente está muy mal, es una lástima, que se pongan las luces y traten de remontar esto antes de octubre porque sino la cosa va a estar muy peleada", sentenció.

Otro tema al que se refirió fue a Marcelo Tinelli y a su posible ingreso a la política: "Qué raro que Tinelli se meta en política, ser político acá en la Argentina es muy complicado, te destrozan, es echar la honra a los perros".

"Es un hombre que tiene un éxito enorme, que está trabajando tanto con un programa diario, pero él sabrá, a lo mejor, si es un placer para él, si a él le gusta, está bien que lo haga, que lo intente", añadió.