Diosdado Cabello a Alberto Fernández: "Que no crea que lo están eligiendo porque es él"

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela le lanzó una catarata de advertencias y llenó de elogios a Néstor Kirchner

Tras el triunfo en los comicios primarios del domingo 11 de agosto, el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, fue blanco de reproches y exigencias de parte de quienes ya lo consideran como un "presidente virtual".

Ese fue el caso de Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista quien le lanzó una catarata de advertencias desde Venezuela.

"Me alegro mucho por el esfuerzo del pueblo argentino y por el valor. Ojalá, dios querido no me equivoque, que a quien están eligiendo no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él", le dijo al candidato a presidente de la coalición peronista que días atrás ganó las PASO con más del 47% de los votos.

"Es un pueblo que le dice que no al neoliberalismo, no defrauden a ese pueblo", continuó el jefe de la Constituyente venezolana, quien no mencionó a Cristina Fernández, pero llenó de elogios al expresidente Néstor Kirchner.

"El único que lo entendió fue Néstor Kirchner. Después del desastre en el que tuvieron cinco presidentes en una semana. Se ganó el corazón de los argentinos y de los revolucionarios del todo el continente, por su valor, su esfuerzo, su entrega. Hay algunos que después llegan ahí y se olvidan de que solos no podrían jamás", dijo el líder chavista y continuó: "Acá nosotros podemos contra el imperio si nos mantenemos unidos. Desde la Patagonia hasta el Río Grande tenemos que estar unidos nosotros".

Cabello no es el único referente venezolano que se metió en las elecciones de Argentina. Días antes de las primarias abiertas, el líder de la oposición y autoproclamado presidente encargado del país, Juan Guaidó, expresó su apoyo a Mauricio Macri y llamó a los argentinos a votar por él.

En un video que se difundió en redes sociales, Guaidó advertió sobre la posibilidad de que Argentina vuelva a "caer en el populismo" y sostuvo: "Me siento en la responsabilidad de decirte que si consideras que Juntos por el Cambio representa una forma de detener y hacer retroceder a esa manera de hacer política que tanto nos ha hecho daño y ha arruinado a Venezuela, uno de los países más prósperos de América Latina, entonces ya no es un deber político, sino también moral pronunciarte junto a quienes siguen defendiendo la libertad y la democracia. Porque si eso sirve para salvar la democracia en la Argentina, entonces valdrá la pena. ¡Mucha suerte, Mauricio!".