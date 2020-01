Trump: "Irán nunca ha ganado una guerra, pero jamás ha perdido una negociación"

"¡Irán nunca ganó una guerra, pero nunca perdió una negociación!", afirmó tajante el presidente de lso Estados Unidos, Donald Trump luego de atacar con bombas en Irak y matar a un líder militar iraní, Qassem Soleimani.

El primer tuit de Trump fue simplemente una foto de la bandera de Estados Unidos. Lo hizo antes de que se confirmara el bombardeo y asesinato del dirigente iraní.

Recién once horas después volvió a aparecer en las redes con su estilo aguerrido.

Iran never won a war, but never lost a negotiation!