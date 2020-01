Irán bombardeó bases militares de Estados Unidos y hay expectativa por la conferencia de Trump

En otra violenta escalada en Medio Oriente, Irán atacó anoche (la madrugada local) dos bases militares en Irak con tropas de Estados Unidos con doce misiles balísticos en represalia por el asesinato del influyente general Qassem Soleimani, y amenaza con bombardear Israel y Dubai.

"La feroz venganza de los Guardias Revolucionarios comenzó", dijo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en un comunicado difundido por Telegram.

Según la prensa iraní, hay 80 muertos.

Sin embargo, desde la Casa Blanca niegan víctimas fatales.

El ataque, bautizado por Irán "Operación Mártir Soleimani", ocurrió apenas horas después del funeral del jerarca militar más importante del país y una figura venerada por millones de iraníes, que tomaron las calles para despedirlo.

Un vocero del Pentágono confirmó que los blancos fueron dos bases en Irak, en Al-Assad y Erbil, donde viven fuerzas militares de Estados Unidos y la coalición internacional que combate a Estado Islámico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue informado y anoche estaba "monitoreando la situación de cerca", informó su vocera, Stephanie Grisham.

Trump aseguró horas después de la acción militar iraní que "todo está bien", y anticipó que esta mañana hará una declaración al respecto.

"Tenemos el ejército más poderoso y bien equipado en cualquier parte del mundo, por lejos", escribió el gobernante en su cuenta de Twitter.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.