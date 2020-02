Dyhzy, el drag queen: ¿Quién es Estanislao, el hijo de Alberto Fernández?

El hijo del Presidente, de tan solo 24 años, es uno de los extraños personajes que forma parte del entorno político más íntimo del país

Con 24 años Estanislao, el hijo del presidente Alberto Fernández, se convirtió en uno de los personajes más mediáticos del mundo político, aún sin tener ningún cargo público y tras revelar él mismo que no se siente idóneo para hacerlo.

Aunque su padre es uno de los hombres más conocidos y con larga trayectoria en el ambiente público, el joven, que tiene miles de seguidores en las redes sociales, donde se denomina Dyhzy, había mantenido hasta ahora el bajo perfil.

La llegada de Alberto al poder y su triunfo como Presidente lo llevaron a cambiar parte de su rutina y participó del acto de asunción y algunos eventos públicos, pero nunca dejó su estilo de vida.

Estanislao estudia diseño gráfico e ilustración, además de trabajar en una compañía de seguros. Sin embargo, es conocido en las redes sociales por su trabajo como cosplayer y drag queen, ámbito en el que se lo conoce por su sobrenombre.

La revista Pink News destacó como icónica la imagen de Estanislao.

Cuenta con 214.000 seguidores en Instagram, donde suele compartir las personificaciones que realiza. También era muy activo en Twitter, pero horas antes de la asunción presidencial cerró su cuenta.

Desde hace cuatro años está de novio con Natalia Edith Leone, fotógrafa y maquilladora, con quien vive en un departamento en Belgrano, del cual paga el alquiler. Sin embargo, es conocido por su defensa y activismo a favor del orgullo gay, de hecho, a la asunción de su padre llegó vestido de traje y corbata, pero con una bandera del orgullo LGBTQ en el bolsillo del saco.

El arte del cosplayer y el drag queen

Estanislao tiene sus propios principios e ideales, y más de una vez declaró que no tiene una postura política definida. Lo que si admite, por otro lado, es que se crió con el kirchnerismo, y que tanto Cristina como Néstor iban a su casa como cualquier persona, son como tíos.

Su arte, su interés y su pasión están centradas en el drag queen y el cosplay. El primero, es un término que describe a una persona que se disfraza y actúa a la usanza del estereotipo de una mujer de rasgos exagerados, con una intención histriónica que se burla de las nociones tradicionales de la identidad de género y los roles de género.

El cosplay, por su parte, es una contracción de costume play (interpretar disfrazado), es una especie de moda representativa, donde los participantes, también llamados cosplayers, usan disfraces, accesorios y trajes que representan un personaje específico o una idea.

Estanislao es un gran representante de "ambas movidas" y lo sigue haciendo en la actualidad.

"Mi primera vez en drag fue para una sesión de fotos de mi amiga Victoria. Necesitaba fotos de hombres y mujeres y yo le dije te hago de los dos. Un poco me escondía al principio, tenía miedo al rechazo de mis viejos. Por lo que nos inculcan desde que somos chiquitos. Como que la homosexualidad era todo un proceso de degradación, eso me lo explicaban en catequesis, ese miedo te lo generan", subrayó en aquella entrevista.

Sin embargo ya no le tiene miedo y aún con su padre en el sillón de Rivadavia sigue sorprendiendo por las producciones.

Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández , con una deslumbrante bikini metalizada.

Una de las últimas, posteada hace pocos días, fue una foto que recorrió los portales y las redes, en donde se lo puede ver con peluca rosa, cigarrillo en la mano, un conjunto de bikini violeta metalizado, una pose matadora y mirada fija a la cámara.

"Tu la jodiste con todas nosotras", fue la frase que acompañó al pie de la foto.

Anteriormente, para despedir el año, eligió la siguiente frase: "Me visto de gala para pegarle una patada en el ojete al 2019", indicó Estanislao en su cuenta de Instagram. Y luego aseguró: "El 2020 lo tengo planeado como el año en el que voy a hacer cosas increíbles y esforzarme el triple en todos mis proyectos. El 2019 fue un año que empezó fatal, mejoró, y terminó fatal".

La cuenta de Dyhzy también realizó una advertencia: "Disfruten fin de año con quienes aman y sin compromisos, denlo todo SI VAN A ESCAVIAR NO MANEJEN y por favor díganle no a la pirotecnia. Que empiecen el año 10/10".

Así, el desafío es constante y las revelaciones que realiza por medio de las redes suman, día a día, más seguidores. Y no tiene pudo en dar explicaciones del tema que sea. Entre ellos, dio detalles con frescura de las peripecias que atraviesa con sus testículos a la hora de presentarse como Dyhzy.

Estanislao, el hijo de Alberto Fernández , relata cómo "esconde" sus testículos cuando se disfraza.

En el canal del youtuber Pablo Agustín, el hijo de Alberto Fernández compatió detalles junto a Lady Nada y Fabrii Watson. Las artistas hablaron de las distintas técnicas a la hora de "trucarse" para neutralizar la imagen de sus genitales.

"Se meten los huevos para adentro del cuerpo, los tienen un rato ahí y después se los sacan", comentó Pablo. Mientras que Estanislao agregó: "Y nada, te metés los huevos para adentro. Pero igual nosotras, dentro de todo, somos tranqui, porque hay algunas que se mandan cinta, pegamento, cosas, todo por ahí".

A su vez Lady Nada señaló que realiza sus performances sin mayor esfuerzo porque "no tiene mucho escroto". Ahí fue cuando Dyhzy lanzó una desopilante frase: "Ay, quién pudiese. A mí se me viven escapando". Y finalmente, Pablo Agustín ratificó la confesión del hijo del presidente; Yo hoy le vi un testículo a Dyhzy".

A lo que Estanislao respondió con complicidad que no logra que sus genitales "se queden en su lugar".

En su siguiente posteo, la idea se viralizó a través de su cuenta de youtube. Presentó "INTENTO SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE LA GENTE *sale mal* - CONSULTORIO DE LA VIDA #1" . ¿Vale aquí el no hay comedido que salga bien?







Entre las sugerencias que hizo se refirió al cuidado en la intimidad "no hay motivo para garchar sin forro", "solo se vive una vez, disfrutá tu vida", "si querés cortar con tu pareja, yo creo que cuando uno se separa tiene que priorizarse a si mismo, preocupate por vos mismo " entre otros tópicos que respondió de sus seguidores.



Por otra parte Tani hace unos días posteó un video donde le pega a los trolls y a los haters, siempre activo en sus redes.



La producción que realiza cada vez que hace fotos o vídeos es genial, pero esta vez superó todo lo realizado hasta el momento.

La relación con su padre

Más allá del protagonismo que tiene en las redes sociales, Estanislao admite que, la llegada de su padre al poder, cambió en algo su vida. No participará de la política, salvo que le paguen, pero se comporta cordialmente cuando debe hacerlo, como el día de la asunción presidencial.

"Estoy muy feliz, eso es lo importante, daremos todo. Es un 10 de 10", dijo el pasado 10 de diciembre en el acto que coronó a Alberto Fernández como el sucesor de Mauricio Macri.

También rescata que la relación con su padre es buena, y que siempre estuvo presente en su vida.



"Alberto siempre estuvo en mi vida. En los años en los que mi viejo laburaba en la Jefatura de Gabinete, y separado de mi mamá, siempre me fue a buscar al colegio, sin custodia, sin nada. Mi vieja nunca me puso ninguna limitación para verlo", relató.

Eso ha sido muy importante en esta relación que se mantiene viva y que el mismo Presidente presenta en todo momento que debe hacerlo.

Pero lo suyo no es la política, y sus intereses pasan por defender sus ideales. "Hay negreo con el trabajo de las drag Queens en los boliches, se les paga pésimo. Yo he recibido 300, 400, 500 pesos y te dicen ‘esto te sirve para exposición’, es explotación laboral en negro", explicó Estanislao.



Me encantaría que la gente deje de flashear tanto de cómo es mi vida, porque sigo laburando. A veces no me alcanza la plata y yo me sigo negando a que me presten plata mis viejos", contó en un live de Instagram

Entre otros temas, contó que le gustaría conocer las Islas Malvinas. "Me encantaría ir a las Malvinas, pero no entiendo mucho de cómo es el viaje", contó sobre uno de los temas de la semana pasada, cuando se confirmó que los pasajes a las islas del Atlántico sur están exentas del impuesto solidario de 30%.