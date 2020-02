Estas son las mansiones más caras del mundo donde viven los famosos

Tienen miles de metros cuadrados, más de una docena de habitaciones y todos los lujos. Así son las mansiones de los famosos más conocidos del mundo

Actores, cineastas, deportistas y muchas de las personalidades más famosas del mundo no tienen reparos a la hora de invertir en grandes mansiones para pasar sus días.

Asediados por la prensa y cansados del multitudinario público que los sigue, recurren a esa estrategia como forma de tener todo lo que necesitan en un solo lugar, y así poder pasar una tarde como si estuvieran en cualquier lago de una ciudad o una noche como si fueran al cine.



Las mansiones más caras de los famosos se encuentran en diferentes lugares del mundo, y muchos de sus propietarios fueron mutando con el tiempo.



La vida de las celebridades suele ser movida y si un trabajo los obliga a cambiar de rumbo, cuelgan el cartel de venta a su casa y van en busca de otra.

En medio de esta movida, algunas imágenes de las viviendas trascendieron los muros y se conocieron detalles de la intimidad. Además, sus valores también fueron tapa de diario.

Las casas más caras

Oprah Winfrey es una de las mujeres más poderosas de la industria de la televisión, así que no es ninguna sorpresa que posea una de las casas más caras de los famosos de Hollywood.

Presentadora, productora y con una gran trayectoria, bautizó a su mansión con el nombre de Promised Land, la cual se encuentra en Montecito, California. El valor de esta propiedad llega a la suma de 100 millones de dólares.

Oprah Winfrey, dueña de una de las mansiones más caras del mundo.

Las características de la vivienda son espectaculares. Se construyó en 1919, una época en la que la emigración española masiva repercutió en la arquitectura.

La mayoría de los complejos que se alzaron en esa época en California siguen las líneas del denominado "estilo español". En esta, particularmente, se aprecia también una dominante rústica, un rasgo muy coherente dado que se alza en medio de un rancho.

Quienes también destinaron ciento de millones de dólares a una casa en Bel-Air, Los Ángeles, California, fueron Beyoncé y Jay-Z.

La famosa Beyoncé tiene una de las casas más caras de California.

La famosa pareja adquirió una mansión por u$s88 millones, una de las más caras de la zona, donde tiene todo lo que se pueda imaginar: spa completo, cuatro piscinas exteriores, una cancha de baloncesto, garaje para 15 autos y residencia para el servicio.

Mansiones en lo alto

En el mundo de la música Sting es una de las celebridades más grandes de todos los tiempos, y vive en uno de los departamentos más lujosos de Nueva York, en la zona del Central Park South.

Sting, dueño de uno de los departamentos más caros de New York.

Por esa propiedad, el reconocido Sting pagó 66 millones de dólares. Se encuentra en uno de los edificios más modernos de la Gran Manzana.

David y Victoria Beckham no se quedan atrás. Son dueños de un departamento en uno de los edificios más altos de Miami, con 215m de altura, en los que se superponen 62 plantas y hay 83 residencias.

Fieles a su estilo, David y Victoria tienen un departamento con helipuerto.

El precio de los inmuebles asciende según su altura. En el caso del dúplex de los Beckham es uno de los más caros, por un valor que supera los 40 millones de dólares.

La vivienda del matrimonio mide 1.022 m2 y sus interiores se diseñaron con la colaboración de los grandes estudios europeos. Se encargó de distribuir la luz el diseñador industrial alemán Uli Petzold.

En la terraza está el primer helipuerto privado de Miami para que los residentes entren y salgan de su vivienda con absoluta privacidad. En ese espacio también se encuentra una piscina al aire libre con un enorme solarium y camas balinesas.

Cristiano Ronaldo, el futbolista portugués, se compró el departamento más caro de la capital por 7 millones de euros. El penthouse se encuentra en un lujoso edificio de Lisboa (Castilho 203) que había sido noticia en julio por tratarse del departamento más caro de la historia del país.

Ronaldo, dueño del departamento más caro de Portugal.

El inmueble es también el más grande de la ciudad dado que el jugador se compró dos unidades que entre ambas suman 775m2 más una terraza de 260m2.



En la terraza tiene piscina, una galería que actúa como sala de estar y espacio de reunión que da acceso a una enorme superficie al aire libre con pavimento de madera que da la posibilidad de decorarse con múltiples variedades de muebles de exterior.

Otras mansiones de valor

George Clooney, otro reconocido actor que trascendió sus propias fronteras, adquirió una mansión en Villa Oleandra, Italia. Por la misma pagó 100 millones dólares.

Esa finca se ha convertido en un epicentro de estrellas, ya que celebrities como Barack Obama se han hospedado en sus habitaciones.

El joven Justin Bieber también invirtió en Hollywood Hills para estar cómodo. Con su corta edad, destinó a la vivienda el total de 19 millones de dólares.

Esta moderna mansión de cristal tiene 6 dormitorios, 7 baños, 7 puertas de garaje y una preciosa piscina infinita.

Quien también optó por realizar una gran inversión para vivir, alejada del asedio de la gente, en California, fue Tom Cruise. El actor eligió una mansión en Telluride, Colorado, por la cual pagó 59 millones de dólares.

Las características de esta propiedad son únicas. Tiene un gran espacio para disfrutar de la naturaleza, con pistas forestales y establos de caballos. 10.000 metros cuadrados, siete habitaciones y nueve baños, entre otras estancias.

John Travolta también tiene una mansión con un valor de 14 millones de dólares. Con plazas de estacionamiento, tanto para su avión como para su colección de coches, Travolta tiene una de las casas de los famosos más originales. Está en Ocala, Florida, y tiene su propia pista de aterrizaje privada para su Boeing 707.



El deportista Tiger Woods tampoco tuvo reparos a la hora de construir su mansión. El valor es de 60.000.000 de dólares. Tiene una pista de atletismo y campo de golf de 4 hoyos en su patio trasero.



Lady Gaga desembolsó 30 millones de euros para su palacio gitano de 950m2 situado en Malibú. La diva del pop, define su casa como lugar de retiro espiritual, y asegura que es perfecta para pasear a caballo por sus más de 2,5 hectáreas de terreno. La vivienda cuenta con un establo, una espectacular piscina, casa de invitados y, como colofón, una gran sala recreativa.

El palacio gitano de Lady Gaga en Malibú.

Celine Dion eligió una propiedad ideal para desconectar. Quien puso la voz a la banda sonora de Titanic, vivió durante años en una de las casas de famosos más curiosas de todas. Una espectacular mansión de 1000m2, situada en un complejo de 2,7 hectáreas, que cuenta con un inmenso parque acuático.

La mansión mejor cotizada

El productor televisivo Aaron Spelling tiene una de las viviendas más caras del mundo

En 1988, Aaron Spelling, el todopoderoso productor televisivo, mandó a construir la propiedad más grande de Los Ángeles (su tamaño supera a la Casa Blanca), y recibió el nombre de The Manor o Spelling Manor. No obstante, ya no pertenece a la familia, y fue vendida el pasado julio por 120 millones de dólares.

Sin embargo todavía quedan recuerdos del creador de series como Dinastía, y la casa tiene su sello. Hoy, queda su legado y su impresionante vivienda que fue puesta en venta por su mujer. Cuenta con 123 habitaciones y 10 baños, con una decoración totalmente de lujo.

Tiene una sala de cine que puede albergar hasta 300 personas, un establo y un museo, además de pista de tenis y como nota curiosa… una parte de esta mansión está destinada para guardar la ropa, claro que suponemos que tampoco le faltaría de esto a la familia. ¡Impresionante!