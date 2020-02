Se partió el frente docente bonaerense: la FEB rechazó la oferta de Kicillof y el Suteba la aceptó

Un sector del Frente de Unidad Docente no aceptó la mejora y de esta manera, los dos gremios mayoritarios del Frente de Unidad Docente se diferencian

Los dos gremios mayoritarios del Frente de Unidad Docente (FUD) votaron en forma distinta sobre la propuesta del gobierno de Axel Kicillof de elevar un 16.6% los docentes y renegociar en julio.

Mientras el Síndicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), que conduce Roberto Baradel, aceptó por contundente mayoría la propuesta de Kicillof, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que lidera Mirta Petrocini y tiene más predicamento en el interior de la provincia, la rechazó.

Este sector descartó tomar medidas de fuerza en el inicio del ciclo lectivo. Pese a que lo evalúo como alternativa en su plenario, finalmente desistió. Y optó por seguir negociando sin la suspensión de clases.



La oferta del gobierno también fue rechazada por la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba), en tanto la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) se inclinaba esta mañana, por mayoría, a aceptar la mejora, que lleva a $29.000 el salario inicial en marzo y a $31.059 en junio.



Tras la fractura en el FUD y el rechazo de, al menos dos gremios, se estima que la mayoría de las escuelas estarán abiertas el lunes, ya que tres gremios aceptaron el ofrecimiento y dos: FEB y Udocba apuestan a seguir negociando con los chicos en las aulas.



El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), y la Asociación de Magisterio Técnico (Amet) que también integra el Frente de Unidad Docente, aceptaron la propuesta de Kicillof al igual que Suteba.



Este es el gremio con más peso territorial en la provincia: tiene unos 100.000 afiliados y su conducción se identifica con el kirchnerismo.

En el cierre del plenario, Baradel arengó a su tropa con un discurso claramente a favor del gobierno del Frente de Todos: "Toda la resistencia y la lucha que llevamos adelante se plasma en poder empezar a construir de otra manera. Durante cuatro años tuvimos que defender la escuela pública, las organizaciones sindicales y a los trabajadores. Orgullosamente podemos decir que el Suteba, en conjunto con el Frente de Unidad Docente Bonaerense, pudo resistir por la escuela pública, defendiendo los derechos de los docentes y de nuestros pibes".



No obstante, la entidad gremial aprobó por unanimidad la moción de adherir al paro internacional de mujeres activo, en el marco de la CTA de los Trabajadores y la Ctera, que se realizará el 9 de marzo y la movilización en la misma jornada.



En cambio, con un tono mucho más combativo, la FEB, que reúne a unas 80. 000 afiliados, rechazó de manera contundente por mandato de los representantes del interior de la provincia. Y pasó a un cuarto intermedio. Es decir: no irá a paro el 2 de marzo pero podía convocar a una medida de fuerza para expresar el malestar en otro momento.



En tanto, el gobernador Kicillof recorrió una escuela en el municipio de San Vicente, a la espera de que la mayoría de los establecimientos educativos comiencen con normalidad las clases, según La Nación.



"La provincia logró acuerdo paritario con los docentes y el lunes comienzan las clases- dijo la directora de Educación Agustina Vila-. En el marco de la paritaria docente, el diálogo entre la Provincia de Buenos Aires y los trabajadores permitió arribar a un primer acuerdo que contempla un incremento salarial del 16.6 para los docentes", dijo la funcionaria.



Vila agregó: "El acuerdo se logra con el voto de la mayoría de los gremios y el ciclo lectivo comenzará como estaba previsto el lunes dos de marzo", dijo la funcionaria sin mencionar cómo seguirán las negociaciones con los gremios que votaron en contra al acuerdo.



"Estamos muy contentos de que las clases comiencen en tiempo y forma", agregó.



Desde 2016 no se registra un año sin paros en el comienzo del año escolar de la provincia de Buenos Aires. El lunes la mayoría de las escuelas comenzarán sin paro, pese a la negativa de al menos dos de los cinco gremios de aceptar la propuesta salarial de kicillof.



En la Casa de Gobierno se celebra como un éxito la decisión de seguir negociando sin ir a un paro que afecte a más de cuatro millones de alumnos en este territorio. Kicillof abrirá el ciclo lectivo por la mañana antes de la Asamblea Legislativa prevista para la tarde del lunes próximo.

Los docentes y las clases

A pesar del respaldo a la oferta de Kicillof, la aceptación de Baradel encontró resistencias internas. Las seccionales del Suteba en La Matanza, Escobar, Ensenada y General Madariaga rechazaron la propuesta salarial en sus asambleas y llamaron a movilizarse el lunes y a un cese de actividades.



Se trata de seccionales conducidas por la lista Multicolor -opositora a Baradel-, y el aumento salarial también fue objetado en las seccionales de Bahía Blanca, Tigre y Marcos Paz, que llamaron a realizar asambleas por escuelas para definir la modalidad del rechazo.



La seccional de La Matanza, el territorio de la vicegobernadora Verónica Magario, es liderada por la diputada nacional Romina del Pla, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.