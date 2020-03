Lacalle Pou asumió en Uruguay y aseguró: "Acá no tenemos complejo de tierra arrasada"

En un clima de camaradería, Tabaré Vázquez le pasó la banda presidencial a su sucesor. El Frente Amplio en el poder deja el poder tras 15 años

Luis Lacalle Pou asumió el domingo la Presidencia de Uruguay y puso fin a 15 años de gobiernos del Frente Amplio y dejó un par de frases que podrían ser tomadas como un guiño para su par argentino, Alberto Fernández.

La jornada de ceremonias comenzó en el Palacio Legislativo con la jura a cargo del presidente del Senado, el ex presidente y líder del Frente Amplio (FA), José Mujica, y luego se dio paso al primer discurso presidencial del flamante mandatario.

"Yo, Luis Lacalle Pou, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo y a guardar y defender la Constitución de la República", dijo emocionado el nuevo presidente Uruguayo. Acto seguido, dio algunas definiciones, pero de tono sensiblemente más moderado que en la campaña electoral.

Luego, en un párrafo que puede ser leído como un guiño a Alberto Fernández, el protagonista aclaró: "No debe importar el signo político de cada uno de los miembros del Mercosur".

Sin embargo, también hubo un fragmento en el cual se distanció de una frase que solía usar el mandatario argentino mientras se postulaba para gobernar.

"No tenemos complejos refundacionales, no se trata de tierra arrasada, hicimos campaña de una manera y vamos a hacer lo mismo en el gobierno, no es cambiar una mitad por otra mitad, la unión es lo que piden los uruguayos".