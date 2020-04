Alerta jubilados: el miércoles habrá "cuello de botella" en bancos, advierten desde el gremio

El titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, advirtió que el 8 de abril "va a haber una cantidad de gente importante" agolpándose en las entidades

El titular del gremio La Bancaria, Sergio Palazzo, salió a hablar después del caos de jubilados y beneficiarios de AUH que se agolparon frente a los bancos para cobrar. Deslindó de responsabilidad a los trabajadores, cuestionó la organización de las fechas de pago y advirtió que el próximo miércoles puede haber problemas nuevamente.



"Los bancarios fueron los que atendieron ayer y los que están atendiendo hoy. Salvo algunas filas que hay acá en el conurbano bonaerense, que no son muchas y están más ordenadas -porque han puesto sillas y cuestiones que no le corresponden a un trabajador bancario- en el interior prácticamente no hay nadie en ninguna sucursal", señaló Sergio Palazzo en declaraciones al programa "Toma y Daca" de AM750.



"En el interior van a estar las siete horas abiertos sin atender prácticamente a nadie y seguramente mañana va a ser igual. Con lo cual está clara una cosa: la gente se agolpa el día de pago. Y es inevitable porque hay una cultura de ir al banco, que no se modifica ni en una crisis tan grave como esta. Y cuando pase, no nos vuelvan a echar la culpa a los bancarios como ayer", remarcó el dirigente sindical.

Y advirtió: "Va a haber una cantidad de gente importante el miércoles 8, cuando se habilite el pago a jubilaciones nuevamente, porque empieza el cronograma el 8. Ese día cobran los que ganan menos de $17.500, que son prácticamente el 60% de jubilados de la Argentina".



"El día 8 va a ser un cuello de botella porque la gente va a ir al banco, no va a sacar la plata por el cajero automático. Ahí se van a dar cuenta de que los responsables no son los bancarios, ni los medios. Miremos esta situación porque va a pasar", advirtió el sindicalista.

Nuevo cronograma

El Banco Central de la República Argentina dispuso en la noche de este viernes que las sucursales bancarias atiendan a partir de este sábado ampliando su horario.



Las sucursales bancarias atenderán a partir del sábado 4 de abril, ampliando sus horarios. Para unificar en todas las provincias se resolvió que los bancos abrirán en su horario habitual y se agregarán dos horas de atención al cierre (en CABA y GBA será de 10 a 17 hs).



Se atenderá exclusivamente a jubilados y pensionados por ventanilla con DNI terminados según el siguiente cronograma:



Los pendientes de cobro del mes de marzo y jubilaciones no contributivas:

Sábado 4 de abril - 0 y 1

Domingo 5 de abril - 2 y 3

Lunes 6 de abril - 4 y 5

Martes 7 de abril - 6, 7, 8 y 9

Beneficios correspondientes al mes de abril:

Lunes 6 de abril - 4 y 5 Pensiones no contributivas

Martes 7 de abril - 6, 7, 8 y 9 Pensiones no contributivas

Miércoles 8 de abril - 0 Jubilaciones y Pensiones contributivas menores a 17.859 pesos

Y a partir del lunes 13 de abril, se continúa con el cronograma anunciado por ANSES.

Por otra parte, a partir de ahora el Ingreso Federal de Emergencia (IFE) solo se cobrará en cajeros automáticos.



La novedad se concretó luego de una reunión de urgencia del presidente Alberto Fernández con el titular del Banco Central, Miguel Pesce, y el de la ANSES, Alejandro Vanoli, para tratar de reorganizar el pago del Ingreso Familiar de Emergencia a jubilados que cobran la mínima y beneficiarios de la AUH.

Tensión en el Gobierno

Cabe destacar que el presidente Alberto Fernández convocó el viernes de urgencia a la Quinta de Olivos al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y al titular de la ANSES, Alejandro Vanoli, para definir el nuevo mecanismo de cobro de jubilaciones más organizado, luego de las críticas que recibió el Gobierno por las aglomeraciones registradas en las puertas de los bancos en medio del aislamiento por la cuarentena.



Con un fuerte malestar, el mandatario responsabilizó a ambos funcionarios por el caos sucedido este viernes, y que podría derivar en un aumento de contagios del coronavirus debido a la situación de desprotección en la que quedaron miles de adultos mayores que buscaban cobrar sus haberes, trascendió.



El jefe de Estado mantuvo un extenso encuentro con Pesce y Vanoli para revertir la situación, y de allí luego surgió el comunicado en el que se informó el nuevo mecanismo de cobro a partir de este sábado, ordenado por los números de terminación de los DNI.



Tras los retos a ambos funcionarios, el objetivo de la audiencia que encabezó Fernández fue evitar que en los próximos días se reiteren esas aglomeraciones frente a los bancos de las personas que son consideradas de mayor riesgo frente a la pandemia.



Según tascendió, el enojo del Presidente se extendió también al titular del sindicato La Bancaria, Sergio Palazzo, quien buscó despegarse de la situación y consideró que la ANSES fue responsable del desorden y además aludió en los últimos días que los bancos no estuvieron abiertos por decisión de sus dueños y no del gremio.



El propio Pesce confirmó que el Presidente estuvo muy molesto por la forma en que se organizaron los operativos de pago, lo cual puede poner en jaque el aislamiento que con sacrificio vienen cumpliendo desde hace dos semanas millones de argentinos en sus domicilios.



"El Presidente me llamó muy temprano preocupado por la situación. Sí, estaba enojado, qué le parece", comentó el titular del BCRA en una entrevista radial.