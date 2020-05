¿Puede ser peligroso comer gorgojos?

Los gorgojos son unos pequeños insectos que se pueden encontrar en algunos productos que se obtienen de granos, como la harina, el arroz y la polenta

¿A quién no le pasó de haber abierto un paquete de harina, de arroz o de polenta y que estuviera lleno de unos pequeños bichitos negros? La situación es bastante desagradable, porque es un producto que se debería comer y está infestado.



A pesar de lo feo que pueda parecer, lo cierto es que es más frecuente de lo que parece y podría pasarle a cualquier persona. Ahora bien, ¿qué pasa con los alimentos que se han contaminado? ¿Se pueden comer o no?



Más allá de lo repulsivo que pueda resultar, la realidad es que no es agradable tirar la comida, aunque tampoco se puede consumir algo que no está en condiciones. Por eso, aquí está la respuesta.

¿Qué son y por qué aparecen los gorgojos?

Este tipo de insectos provienen del silo de almacenamiento de la empresa que elabora y despacha el producto. La solución es encontrar y destruir todos los productos infestados en los cuales han desarrollado estas plagas, una limpieza general y el uso de los envases precintados para evitar la recurrencia de los problemas.



Los gorgojos miden alrededor de 30 –60 mm., y son escarabajos de color marrón o negro. Los adultos pueden vivir por 6- 8 meses y no estarán necesariamente muy cerca de los artículos infestados. En la etapa larval, el gorgojo inmaduro es una larva sin piernas que desarrolla dentro de los granos y semillas del maíz y trigo, o en otros cereales. El desarrollo desde huevo hasta adulto dura tan poco como un mes.

Los gorgojos también pueden estar en el arroz

Los gorgojos son insectos muy pequeños y con mandíbulas, que proliferan rápidamente, sobre todo si las condiciones de temperatura y humedad son altas.



La hembra pone sus huevos generalmente en los cereales, convirtiéndose en una plaga muy dañina para los agricultores.



Los insectos adultos sólo viven unos 20 días. Este es tiempo suficiente para hacer estragos ya que varios individuos pueden estar dentro de una misma semilla.



Los gorgojos en las legumbres se detectan porque los granos presentan pequeños orificios de entrada del insecto.



En general, los insectos que atacan los granos son, además, portadores de hongos que debilitan y destruyen las semillas.



Algunos insectos forman capullos que unen los granos, como pasa con el arroz, formando conglomerados que hacen más difícil la aireación y el control fitosanitario.

También pueden estar en las legumbres

La infestación puede comenzar en el campo o después durante el almacenamiento.



Las hembras ponen los huevos en las vainas. Una vez que nacen, las larvas perforan los granos, sellan la entrada y desarrollan todo su ciclo consumiendo la semilla. Cuando alcanza la madurez, emerge, dejando un agujero de salida.

Las legumbres también pueden tener gorgojos

Son las larvas las que ocasionan todo el daño, ya que los adultos no se alimentan.

¿Se puede comer el alimento contaminado?

La realidad es que los alimentos que han tenido gorgojos no suelen ser tóxicos para el cuerpo. Sin embargo, no hay una gran cantidad de estudios realizados al respecto.



Más allá de ello, es probable que la calidad culinaria se haya modificado a partir de la contaminación con gorgojos, sobre todo cuando se trata de harinas o productos que se deben usar para elaborar comidas y luego cocinarlas y no alimentos que están listos para cocinar.

¿Se pueden evitar los gorgojos?

La cosecha, limpieza, secado, desgranado y congelado debe hacerse con rapidez ya que todos los insectos que atacan los granos almacenados se caracterizan por su alta capacidad de proliferación. Posteriormente, hay que almacenar los granos en un lugar adecuado, fresco e higiénico.



Los insectos pueden estar presentes en nuestra despensa y lo peor es que suele ser difícil deshacerse de ellos.



El arroz comprado en el supermercado puede parecer limpio y sin embargo estar infestado con huevos de gorgojos que no se aprecian a simple vista hasta que eclosionan.



Si se encuentra algún insecto, lo mejor sería revisar todos los productos almacenados cerca ya que la propagación de la plaga es muy rápida.



Otro recurso es echar los granos en agua y dejarlos reposar. Al cabo de unas horas se podrá comprobar si flota algún insecto en la superficie.

Qué otros insectos puede haber en las harinas o productos de alacena

La polilla grano Angoumois mide alrededor de 1.3 cm. y es amarillento-café. Se puede ver revoloteando en la casa. Como los gorgojos, la etapa larval desarrolla en los granos enteros o en el cereal pegajoso o secado. Las polillas pueden infestar varias semillas como la cebada, el centeno y las avenas. La espiga decorativa es una fuente común del insecto. El ciclo de vida dura alrededor de 6 semanas. A veces se confundan las adultas con la polilla de la ropa, pero se pueden reconocer la polilla grano por la proyección en forma de dedo pulgar, está en el extremo trasero de la ala.

La harina es uno de los alimentos donde suele haber gorgojos

Un número más grande de los insectos se alimentan de cereales procesados o granos rotos, o en varias especias. Las plagas comunes incluyen el escarabajo rojo de la harina y el escarabajo confundido de la harina, el escarabajo dentado grano, el escarabajo de droguería, el escarabajo del tabaco, y la polilla India de la harina.

Los escarabajos rojos y confundidos de la harina, el escarabajo del tabaco y de droguería, y el escarabajo dentado grano miden 30 mm. y son marrones. Las etapas inmaduras o larvales ocurren por lo general en los productos infestados y usualmente no se las ve.

Escarabajo de la harina

Los escarabajos de la harina y el escarabajo dentado grano no pueden atacar los granos enteros y no estropeados, pero se alimentan de una variedad de cereales procesados (la harina, la masa de maíz), y las frutas secas, la comida seca para perros, las carnes secadas, las tabletas de caramelo, las drogas, el tabaco, y otros productos. El ciclo de vida de los escarabajos de la harina dura alrededor de 7 semanas. Las hembras adultas pueden vivir por varios meses hasta más de un año. Los escarabajos confundidos de la harina pueden volar y la luz atráelos; los escarabajos rojos de la harina reptan hacia la luz pero no pueden volar. El escarabajo dentado grano ni vuela ni es atraído por la luz.

Escarabajos del tabaco

Los escarabajos de droguería y los escarabajos del tabaco atacan casi cualquier artículo de cuero, comida, o especia en la casa. Se encuentren los escarabajos de tabaco en la comida secada para perros y en el pimentón dulce. Los escarabajos de droguería muchas veces están en el pan, la maizena, la harina, las comidas para el desayuno, y las especias como la pimienta roja. Los adultos de ambos especies pueden volar y la luz atráelos.

Polilla Inda de la harina

La polilla de la harina también es una plaga común

La polilla Inda de la harina es una plaga doméstica muy común. La adulta, que mide 1.3 cm., se la pueden reconocer por las alas delanteras que son gris claro y café cobrizo. La etapa larval es una oruga blanquecina o rosada que repta desde los productos infestados para buscar un lugar para convertirse en adulta. Las orugas se alimentan de las superficies del producto infestado y producen hilo de seda, como una telaraña, en la comida. El ciclo de vida puede durar tan poco como 25 días. Pueden alimentarse de las frutas secas, la leche en polvo, el chocolate, la harina, la maizena, la comida secada para perros, la semilla para pájaros, y otros productos de comida. Se prefieren las harinas gruesas y la maizena.