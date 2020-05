Dengue: la epidemia local que crece a pasos agigantados

En los últimos ocho meses los casos de dengue en Argentina aumentaron en más de un 700% y ya son más de 16.822 los casos confirmados

Hace casi dos meses que de lo único que se habla en materia de salud en Argentina es de la Pandemia de Covid-19. Y tiene lógica si uno ve que desde su aparición ya son 273 los muertos en el país y cuatro millones los contagiados a nivel mundial. En este marco es interesante preguntarse si ésta es la única cuestión que hoy aqueja a la salud de nuestra sociedad. Definitivamente la respuesta es no y las autoridades sanitarias así lo entienden.

Según informa el Ministerio de Salud de la Nación, en los últimos ocho meses los casos de dengue en Argentina aumentaron en más de un 700% y ya son más de 16.822 los casos confirmados por nexo epidemiológico autóctono en lo que va de 2020, lo que genera un aumento exponencial con respecto a los dos años previos. Además, este salto considerable ha generado en las últimas 32 semanas 21 personas fallecidas.

El Aedes Aegipy, mosquito vector del dengue

El dengue es una enfermedad viral causada por la picadura de mosquitos hembra infectados, principalmente de la familia Aedes aegypti que viven en nuestras casas y alrededores. La enfermedad tiene los siguientes síntomas: fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones. Puede haber náuseas y vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos, erupción en la piel. Estas señales en nuestro organismo se presentan luego de un periodo de incubación de 4 a 10 días y suelen durar de 2 a 7 días.

Por eso, ante la aparición de cualquiera de estos síntomas, personal de salud y expertos recomiendan recurrir lo más pronto posible a un médico y no automedicarse, acción que podría agravar más el proceso.

Hoy se sabe que el mosquito trasmisor deambula por todos lados y la mejor forma de evitar el contagio es la prevención, especialmente en lo referido a eliminar los criaderos, es decir, de todos los recipientes que contengan agua estancada dentro del hogar, oficina o jardín, emplear repelentes, utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas durante las actividades al aire libre y colocar mosquiteros en puertas, ventanas y cunas y cochecitos de bebés.

También se recomienda cambiar cada tres días el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o de agua de lluvia, dentro y fuera de la casa. Lo cierto es que este virus dejó de ser protagonista solo en aquellas zonas rurales con inmensos pastizales. Hoy está más cerca que nunca y hay que cuidarse.

Hasta el momento, la provincia de Misiones registra la mayor incidencia acumulada del período con 207,5 casos por cada 100 mil habitantes, seguida por La Rioja, Jujuy y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con tasas de 166,9, 131,5 y 120,5 respectivamente.

Todas esta situación, con infectados y muertes evidencian una problemática que está tapada por el contexto actual, pero que recrudece cada día no sólo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en varias provincias, donde los enfermos de dengue hoy se cuentan de a miles. Una situación que es necesario abordar y poner sobre la mesa para evitar males peores.

En estos días en los que nos centramos en el coronavirus no hay que olvidarse del mosquito y de las medidas preventivas. Porque el dengue está entre nosotros.

Cómo identificar al mosquito del dengue

El mosquito Aedes aegypti vive cerca de las casas y en sus alrededores. Esto implica que no se cría en charcos, zanjas, lagos, lagunas o ríos. En esos lugares se crían otras especies de mosquitos que no transmiten enfermedades como el dengue, el zika y la fiebre amarilla. Si bien es importante evitar las picaduras de cualquier tipo de mosquito, en zonas de mayor presencia de estas patologías es necesario prevenir puntualmente la del mosquito que las transmite. De esta manera, se protege la propia salud y la de todos aquellos que viven cerca, dado que de contraer la enfermedades la persona se transforma automáticamente en un sujeto que puede contagiarla a otras personas. Para poder evitar que el aedes aegypti pique es clave saber reconocerlo. Las características puntuales del mosquito hacen que sea fácil de identificar y, en consecuencia, de evitar su picadura.

¿Dónde se esconde el mosquito?

El mosquito puede estar y criarse tanto en el exterior como en el interior de las viviendas. Solo necesita un ambiente propicio. En el exterior del hogar suelen elegir lugares frescos y oscuros. Los objetos que contengan agua limpia como canaletas, botellas, baldes, palanganas, baldes, bebederos, lonas o bolsas arrugadas, tambores, cubiertas de automóviles o tanques de agua, pueden ser utilizados por la hembra para depositar sus huevos. Por eso es importante mantenerlos limpios y secos.Por otro lado, en el interior de la casa también puede estar presente el mosquito. Si bien es raro que se críen adentro, sí puede estar presente el mosquito adulto. Se suele esconder en lugares oscuros, como debajo las camas, los muebles, cortinas, etc. Por eso es importante utilizar insecticidas para desinfectar la casa y no olvidarse de esos espacios, dado que muchas veces quedan libres de insecticidas y los mosquitos se esconden allí.

¿Cómo se reconoce?

Para reconocer el mosquito que transmite el dengue se lo debe mirar de muy cerca. Esta especie de insecto tiene manchas o rayas blancas en el dorso y en las patas. Además, suele ser pequeño, no de gran tamaño.

Así se ve el mosquito que transmite el dengue

¿Sólo vive en casas?

Este mosquito también se puede criar en departamentos, oficinas, escuelas y hospitales, cualquier espacio cerrado o semi cerrado donde tenga un ambiente propicio para vivir y para reproducirse. No necesariamente las casas con patio son las únicas en las que habita este mosquito. Por ejemplo, un balcón que tenga macetas, floreros y plantas, o frascos con agua también son espacios propicios para que la hembra deposite sus huevos.

¿Qué medidas preventivas se pueden tomar?

Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad -latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados-. Por eso, es necesario eliminarlos y evitar que se acumulen en tu casa.Cualquier recipiente capaz de acumular agua puede convertirse en un criadero pero algunos pueden producir gran cantidad de mosquitos. Por ejemplo, las cubiertas de automóviles son excelentes lugares para el desarrollo de estos insectos, tanto por su forma (que impide volcar el agua), su material (aislante) y su color oscuro que permite mantener la temperatura adecuada.En caso de no poder eliminar los recipientes porque se usan permanentemente lo importante es evitar que acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o cambiándoles el agua y cepillándolos frecuentemente (bebederos de mascotas).

Eliminando todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).

Dando vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores).

Cambiando el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Recordá frotar las paredes de los recipientes con una esponja a fin de desprender los huevos de mosquito que puedan estar adheridos.

Rellenando los floreros y portamacetas con arena húmeda.

Manteniendo los patios limpios y ordenados y los jardines desmalezados.

Limpiando canaletas y desagües de lluvia de los techos.

Tapando los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.

El agua estancada puede favorecer la reproducción del mosquito del dengue

Sin embargo, evitar que el mosquito se reproduzca en el hogar no es suficiente, dado que el insecto puede estar presente de todos modos. Es por eso que prevenir su picadura también es fundamental; no porque se hayan tomado los recaudos necesarios en el hogar se debe dejar de prestar atención a la prevención de la picadura.

Usando siempre repelentes siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase.

Utilizando ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre.

Colocando mosquiteros en puertas y ventanas, y cuando sea posible usar ventiladores o aire acondicionado en la habitaciones.

Protegiendo cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras.

Utilizando repelentes ambientales como tabletas y espirales.

Otro punto importante sobre el mosquito del dengue

A diferencia de lo que se suele creer, la fumigación no es una solución definitiva ni la más eficaz para eliminar a los mosquitos y prevenir las enfermedades que transmiten.Si bien en las épocas de calor, la fumigación colabora en la reducción de insectos, es preciso saber que solo mata a una parte de los mosquitos adultos y no afecta a las larvas y huevos. Por eso, se utiliza principalmente como medida de control cuando aparece un caso de zika, dengue o chikungunya, con el fin de disminuir la cantidad de mosquitos adultos infectados que podrían transmitir enfermedades a personas sanas.Asimismo, una vez que el insecticida cae al piso o se evapora, ya no ejerce efectos sobre la plaga. Además, aunque su toxicidad sea baja, los productos utilizados en las fumigaciones deben ser manipulados únicamente por profesionales.

Qué enfermedades se pueden contraer por esta picadura

El dengue es una enfermedad transmitida por mosquitos que tiene alta presencia en zonas tropicales y subtropicales del mundo, como el norte de Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil, entre otros países. El dengue leve ocasiona fiebre alta, erupción cutánea, y dolor muscular y articular. Una forma grave del dengue, también llamada fiebre hemorrágica del dengue, puede ocasionar sangrado intenso, descenso repentino de la presión arterial y la muerte.

El dengue puede provocar intensos dolores de cabeza

Millones de casos de infección por dengue ocurren anualmente en todo el mundo. El dengue es más frecuente en el sudeste asiático y las islas del Pacífico occidental, pero la enfermedad ha aumentado rápidamente en América Latina y el Caribe.Otra patología que se comporta de manera similar es el zika. Es una enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti y que también se puede contraer a través de relaciones sexuales.Tras la picadura del mosquito, los síntomas de enfermedad aparecen generalmente después de un periodo de incubación de 3 a 12 días.La fiebre amarilla y la fiebre chikungunya también pueden contagiarse a partir de la picadura del "mosquito del dengue".