Cuáles son las medidas que podría tomar México para la reapertura de los gimnasios

La Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes dio a conocer las medidas que utilizarán para cuidar a clientes y empleados de los centros de ejercicio

México se dispone a reabrir gimnasios y clubes en medio de la pandemia del coronavirus. Para ello, se elaboró un estricto protocolo para cuidar la salud de los clientes y empleados de los centros de ejercicio.

Días atrás, el subsecretario de Salud y responsable de la estrategia nacional Hugo López-Gatell contra la propagación del coronavirus SARSCov2 indicó que los gimnasios serían de los últimos establecimientos en volver a operaciones normales debido a las consideraciones adicionales que estos lugares deben tener para evitar los contagios de Covid-19.

Según argumentó, en los centros deportivos se generan concentraciones de personas en espacios cerrados, se comparten aparatos de ejercicio, y más puntualmente, se respira de una manera acelerada y por la boca, lo que puede suponer un peligro adicional para los usuarios.

¿Cuáles serán las medidas que se adoptarán en México para reabrir los gimnasios?

Sin embargo, la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes decidió publicar las medidas sanitarias que sus marcas vinculadas aplicarán para proteger a sus clientes y empleados así arrancar operaciones en cuanto se les autorice.

De acuerdo con una declaración de Nelson Vargas, vocero del organismo, recogida por El Universal, este protocolo fue desarrollado con las medidas propuestas por diferentes asociaciones deportivas a nivel mundial y las recomendaciones de la Secretaría de Salud.

La Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes cuenta con miembros como 9Round, Anytime Fitness, All Sports, ATTIC, Be Wellness Guadalajara, Be Dynamic, C+, Club Tarango, Clubes Sportway, Easy Fit, Family Fitness, Fitspin, Fit Spot, Gym Tijuana, Load, Nelson Vargas, Orangetheory Fitness, SmartFit, Snap Fitness, Sport City, Sportium, Sports World, Title Boxing Club y Vivo 47.

Las medidas de prevención

Estas son algunas medidas que la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes propone y a las que se sumarían las que en su momento dictamine formalmente la autoridad sanitaria en México:

- La entrada a los gimnasios contará con barreras físicas o de distancia de manera temporal.

- A los clientes se les dará gel antibacterial en dispensadores en las entradas a las instalaciones, así como en todas las áreas de uso común.

- Clientes y trabajadores podrán tener con una solución de alcohol en gel al 70% en cada área del gimnasio.

- Otorgarán toallas sanitizantes para que los clientes puedan limpiar las superficies de contacto común como pesas, manubrios de bicicletas, controles electrónicos de caminadoras y demás antes y después de haber realizado la actividad física.

- Se colocará desinfectante en las áreas húmedas como regaderas o baños.

- Se pegará material visual (impreso o en pantallas) con mensajes sobre la sana distancia, el lavado de mano, la limpieza de objetos de uso común y la higiene respiratoria.

- Se capacitará a los trabajadores para que estén alerta para evitar el contagio propio y de sus clientes.

- Se les dará equipo de seguridad como cubrebocas, goggles y/o máscaras faciales entre áreas de mostrador.

- Se pondrán en marcha programas de vigilancia de salud física y mental para el personal y se habilitará un protocolo para el manejo de trabajadores sospechosos y confirmados con Covid-19.

Los centros deportivos permanecen cerrados por el coronavirus

- Si se tiene una alberca, el gimnasio deberá colocar soportes para que cada usuario pueda colgar su toalla individualmente con sana distancia.

- Se deberá limpiar bordes y escaleras a final de cada entrenamiento.

- Se impondrá un cupo limitado temporal para poder mantener las normas de sana distancia.