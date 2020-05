¿El coronavirus puede apagarse y desaparecer?: el esperanzador diagnóstico de un médico

Un experto italiano aseguró que los pacientes de hoy son completamente diferentes de los de hace semanas. Anticipó su fin antes de encontrar una vacuna

Giuseppe Remuzzi, director del Instituto de investigaciones farmacológicas Mario Negri de Milán (Italia), cree que el coronavirus desaparecerá antes de encontrar la vacuna.

"Los pacientes de hoy son completamente diferentes de los de hace tres o cuatro semanas. Las hospitalizaciones y los ingresos en cuidados intensivos continúan disminuyendo. Antes a la sala de emergencias llegaban 80 personas, todas con dificultades respiratorias graves; ahora llegan 10 y de esas, a 8 puedes enviarlas a casa", explicó el investigador.

Remuzzi agregó que, al parecer, el COVID-19 ya no es el mismo que causó la pandemia, pero que no sabe si se deba a una mutación del virus o a la reducción de la carga viral en cada paciente.

"Si las cosas siguen como ahora, para cuando esté la vacuna, el coronavirus ya habrá desaparecido. Aunque (la vacuna) va a servir para una próxima vez, para otro virus… Yo veo a estos enfermos que no son los mismos de antes; no es algo menor, es algo grande, algo impresionante. Es algo maravilloso para los enfermos, estamos haciendo estudios y ya no conseguimos enfermos para hacerlos", detalló Giuseppe Remuzzi.

Sin embargo, esta teoría, que no está probada científicamente, no es aceptada por otros científicos italianos, como Massimo Galli, director del departamento de enfermedades infecciosas del hospital Sacco de Milán.

Un médico asegura que el coronavirus va a ir desapareciendo

"La situación ha cambiado porque los ancianos y los sobrevivientes más frágiles después de la primera ola se encerraron en la casa en condiciones de máxima seguridad. Pero decir que el virus se ha calmado me parece estar fuera de toda lógica. No existe evidencia científica que dice que el virus ahora es menos malo que antes. No hemos visto cambios que sugieran una menor virulencia del virus", dijo Galli.

Coronavirus: aseguran que afecta más a los hombres

Te puede interesar Cómo pagar un 25% menos por el seguro del auto: esto recomiendan los especialistas

¿Por qué los hombres se contagian más que las mujeres con coronavirus? La respuesta a esta pregunta está en que la sangre de los hombres tiene concentraciones más altas de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2) que la de las mujeres.

Sucede que este receptor se encuentra en la superficie de las células sanas, y ayuda al coronavirus a infectarlas, descubrió un nuevo estudio realizado a miles de pacientes y publicado en la revista European Heart Journal.

En los pulmones hay altas concentraciones de ACE2. Por ello se cree que esta enzima juega un papel crucial en la evolución de los trastornos pulmonares relacionados con el COVID-19, explicó Adriaan Voors, profesor de cardiología del Centro Médico de la Universidad de Groningen (Países Bajos).

Los investigadores descubrieron por qué los hombres tienden a contagiarse más con coronavirus

La ACE2 puede hallarse además en el corazón, en los riñones y en los tejidos que revisten los vasos sanguíneos. Y también en los testículos encontramos concentraciones especialmente altas. Este hecho, según los científicos, podría explicar en parte por qué los hombres tienen más ACE2 que las mujeres, y por qué estas son más vulnerables frente al COVID-19.