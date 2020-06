7 ejemplos de mensajes subliminales en marcas reconocidas

La publicidad y el marketing son dos de los campos donde más se utilizan los mensajes subliminales; qué son y cómo operan en el cerebro

Los mensajes subliminales son uno de los elementos que más llaman la atención dentro de la publicidad, el cine, el arte o la televisión. Un mensaje subliminal es un mensaje o señal diseñada para pasar por debajo (sub) de los límites (liminal) normales de percepción.

Las canciones, los diálogos de las películas, las fotos, las pinturas, los libros, entre otros grandes canales de comunicación, pueden contener mensajes subliminales. El mensaje en cuestión no es único, sino que cada empresa, persona, artista, gobierno, puede usar esta metodología para comunicar algo que le es útil o necesario, pero que no se quiere decir de manera abierta.

La detección de mensajes subliminales en la publicidad, la literatura, el cine o la televisión es toda una hazaña que, en ocasiones, da con el resultado de encontrar alguna palabra dibujada por elementos como nubes o sillas, o simplemente un elemento que se encuentra en la escena y cambia todo su el sentido.

La serie estadounidense Los Simpson, que se emite desde 1989 en el canal FOX, es un espacio habitual donde se parodia y critica todo tipo de elementos, políticos, situaciones económicas y sociales. El tema de los mensajes subliminales fue tratado con especial hincapié en el capítulo número 14 de la doceava temporada de la serie, titulado "New Kids on the Bleecch" (Los nuevos chicos del ¡puaf!).

En este capítulo de la serie, el personaje de Bart Simpson, uno de los protagonistas, integra una boy band formada por otros 3 compañeros de colegio. Esta banda está promocionada por el extraño personaje llamado L.T. Smash, que posteriormente se descubrirá que es miembro de la Marina Estadounidense. En una de las canciones de la banda se escucha el misterioso mensaje que dice "Yvan eht nioj", que si se le da la vuelta significa "Join The Navy" (Únete a la marina).

Este es el capítulo de Los Simpson que refiere a los mensajes subliminales

¿Cómo se procesan los mensajes subliminales?

Aunque pueda resultar una parodia de los mensajes subliminales, el episodio de Los Simpsons resume con bastante acierto el objetivo de estos mensajes y su forma de transmitirlos. Además del mensaje audible, el vídeo contiene algunos fotogramas clave, como es el caso de la imagen del Tío Sam invitando a alistarse en la Marina de los Estados Unidos. Dos formas, el juego con el audio y los fotogramas ocultos, que son muy habituales en el lanzamiento de mensajes subliminales.

Han sido muchos los especialistas que decidieron estudiar esta área de la comunicación y cómo se perciben los mensajes subliminales en el cerebro. Uno de ellos fue llevado adelante por el profesor Kimihiro Nakamura y otros científicos publicaron en la revista especializada Neuron los resultados de una investigación con voluntarios que demuestran que existe un componente consciente en el procesamiento de la información subliminal.

Sus descubrimientos también han mostrado de manera un poco más clara los mecanismos neuronales que se activan cuando se lee una palabra impresa que evoca la representación fonética de dicha palabra, esto es, su sonido. Esta relación fonético-léxica es esencial en el aprendizaje de la lectura.

Estimulación magnética transcraneal de los mensajes subliminales

Se sabe que la percepción visual de las palabras activa la representación auditiva de éstas de forma automática. Los investigadores examinaron el mecanismo neuronal subyacente a este proceso usando la estimulación magnética transcraneal (TMS, un método no invasivo que excita las neuronas del cerebro por medio de ligeras corrientes eléctricas inducidas en el tejido cerebral con modificaciones rápidas de los campos magnéticos).

A partir del uso de esta técnica, la actividad del cerebro puede dirigirse o modularse sin necesidad de cirugía ni de electrodos externos. La TMS es una poderosa herramienta de investigación y diagnóstico que permite describir las funciones cerebrales.

En el experimento, los investigadores mostraron a los voluntarios tanto palabras como no-palabras pronunciables y les pidieron que realizaran tanto tareas léxicas (determinar si dichas palabras eran o no palabras reales) como de pronunciación.

Te puede interesar Cómo cubrirse en dólares con pesos con un fondo que invierte en el campo

Pero la prueba tenía "trampa". De manera inconsciente para los voluntarios, los investigadores les habían presentado en primer lugar una palabra subliminal que podía corresponderse o no con la palabra o no-palabra que éstos analizaban.

Dicha palabra subliminal venía camuflada por caracteres sin sentido con los que se presentaba. Experimentos iniciales demostraron que mostrar subliminalmente palabras idénticas a los voluntarios antes de presentarles las que debían analizar de manera consciente, palabras que producían un efecto que quedaba impreso en sus cerebros, hacía que los participantes respondieran más rápidamente a las tareas léxicas o de pronunciación posteriores.

Dos regiones clave para procesar los mensajes subliminales

Los investigadores aplicaron después la estimulación magnética transcraneal en dos regiones del cerebro de los voluntarios relacionadas con este tipo de percepciones, antes de mostrarles la palabra subliminal. De esta forma, pretendían medir los mecanismos que se activaban en el cerebro al realizar las labores conscientes léxicas y de pronunciación posteriores.

Estas áreas fueron el girus temporal superior izquierdo y el lóbulo parietal inferior, áreas que se sabe que están relacionadas con la conversión de las palabras percibidas visualmente en representaciones fonéticas o sonoras y con la integración de palabras percibidas de manera auditiva o visual. La técnica de la TMS afecta temporalmente las funciones neuronales del área cerebral en la que inciden sus pulsaciones magnéticas.

Los autores del estudio que investigó el procesamiento de los mensajes subliminales descubrieron que con la TMS aplicada a una u otra de estas áreas del cerebro se podía condicionar selectivamente el efecto impreso en el cerebro de la palabra subliminal. De esta manera, se podría afectar el resultado de las tareas posteriores léxicas o de pronunciación.

Es decir, que las instrucciones conscientes que seguía el cerebro para hacer cada una de las tareas, afectaba a la forma en que los voluntarios procesaban la palabra subliminal. Asimismo, cada una de las acciones originaba que se involucrara una red neuronal diferente para la generación de la respuesta de comportamiento adecuada.

¿Existe el mensaje subliminal en la publicidad ?

La respuesta es positiva. La publicidad tampoco escapa al fenómeno del mensaje subliminal. De hecho, el objetivo principal de muchos mensajes subliminales en plataformas diferentes a la publicidad pura y dura, es la de publicitar y promocionar un producto en concreto, y que por cuestiones legales o trabas burocráticas no se puede hacer de otra manera.

Ante la avalancha de muchos ciudadanos por buscar mensajes subliminales en todo tipo de medios, algunos anunciantes han comenzado a incluir elementos que sacien el interés en los mensajes subliminales y termine dando publicidad gratuita a la marca. Es el caso de muchos supuestos errores en series o películas, que en verdad tienen por objetivo que las personas los encuentren y hablen de la marca. Esto se dijo del vaso de Staburcks que apareció en medio de una escena de la serie Game of Thrones, o de la etiqueta de Adidas que se vio en el pañuelo que cubría la cabeza de Jack Sparrow, uno de los personajes de la película de Disney Piratas del Caribe.

Para descubrir mejor qué tipo de mensajes subliminales existen en la publicidad y el marketing, aquí se citan 7 ejemplos en los que se puede ver cómo los anunciantes emplean los mensajes subliminales para vender sus productos.

Amazon

Amazon no realiza publicidad subliminal al venderte productos, pero su logotipo oculta un mensaje subliminal del que quizá la mayoría de las personas no se haya dado cuenta.

Amazon es una de las compañías más grandes del mundo

Te puede interesar Lo comprobó un experto en Italia: el coronavirus envejece y se vuelve cien veces menos agresivo

El logo de Amazon incluye una especie de flecha en la parte inferior de las primeras 4 letras del nombre de la compañía. Esta flecha une los extremos de dos letras, la letra A y la letra Z. Algunas teorías sobre los mensajes subliminales afirman que se trata de una forma de decir al cliente que en esta tienda podrá encontrar todo tipo de productos, desde la A a la Z.

El caso de Amazon es uno de los más sutiles a la hora de emplear un mensaje subliminal. La limpieza del propio logo hace que el propio usuario no se detenga a pensar que algo raro oculta, pero algunos dicen que cuando se lo analiza en profundidad se puede ver este detalle.

FedEx

Otra de las empresas cuyos logotipos que ocultan mensajes. La empresa de paquetería y mensajería FedEx (abreviación de Federal Express) oculta un sutil mensaje formado por dos de sus letras.

Este es el logo de Fedex, que se dice tendría un mensaje subliminal

Las letras E y X del logotipo, al unirse, forman la forma de la flecha entre ellas. Puede ser una forma de expresar la rapidez con la que trabajan, lo directo de su servicio y su rapidez. La flecha refuerza el mensaje de las letras Ex (Express), dotando al logotipo de la compañía de un nuevo nivel.

Marlboro

La compañía tabacalera, patrocinadora de la Scuderia Ferrari desde el año 1993, ha sido una de las más afectadas por la legislación sobre publicidad de la Fórmula 1.

La mayor competición automovilística del mundo no tiene una normativa específica sobre la publicidad que las escuderías tienen, sino que se vale de la legislación de cada país, en función de la cual debe regirse la publicidad mostrada en los autos.

Marlboro auspició Ferrari desde sus inicios

Debido a las trabas legales para anunciar marcas de tabaco y alcohol en Europa, Marlboro se las ha ingeniado para seguir estando presente en uno de los automóviles más representativos de la competición: los de la marca Ferrari. En los años 90 y principios de los 2000, Marlboro optó por incluir un fragmento en blanco en los monoplazas; a partir de mediados de los 2000 fue sustituido por un código de barras, que dejaba intuir el propio logotipo de la marca, pero desde el año 2010, el código de barras fue considerado como mensaje subliminal, por lo que Ferrari incluyó su logotipo en lugar del código de barras, aunque modificado para parecerse al logotipo de Marlboro.

Disney

Disney es objeto constante de sospechas por el uso de mensajes subliminales. Son célebres las escenas de "El Rey León" en las que se perciben palabras escritas en el cielo, pero algunos creen que la sutileza de Disney llegó a su máximo apogeo con el logotipo de una de sus películas más exitosas, "Piratas del Caribe".

Disney es una de las compañías que se dice usa más mensajes subliminales

Te puede interesar Feriados durante el mes de junio: te contamos cuántos hay y cuándo son

La imagen de la calavera del capitán Jack Sparrow, interpretado por el reconocido actor Johnny Depp, con las dos antorchas detrás es interpretado por muchos como una reminiscencia al logotipo de la compañía, la cabeza de Mickey Mouse. Las antorchas representarían las orejas del famoso ratón, mientras que la cabeza seguiría cumpliendo su función.

¿Tiene un mensaje subliminal el logo de Piratas del Caribe?

Hope For African Children Initiative

El logo de esta campaña tiene un mensaje subliminal, que parece claro cuando se lo menciona pero no lo es para todas las personas. A simple vista se ve el continente africano en medio de la imagen, pero a los laterales se puede ver dos figuras de color naranja. Lejos de ser solamente el borde de la imagen, son dos caras.

Este es el logo de Hope for African Children Initiative

La imagen es una forma de transmitir esa familiaridad y cercanía de la iniciativa, de decir que se ayuda a los niños y que es un proyecto puesto en marcha por personas y para personas.

NBC

Para los que conozcan la televisión estadounidense este logotipo no ocultará ningún mensaje, pero si es la primera vez que estás prestándole atención de verdad te lo contamos. El logo de la NBC, cadena de televisión estadounidense, es un pavo real, y se ve la silueta del animal en blanco y la cola en colores.

Así se ve el logo de la cadena NBC

El logotipo de la compañía incluía un pavo real entre los años 1962 y 1975, desapareciendo después hasta 1979, donde se volvió a introducir este animal durante 7 años. Desde mediados de los 80, el animal no es tan visible y apreciable a simple vista, dado que queda relegado a una simple silueta en blanco entre las 6 franjas de colores.

SFX Magazine

El logotipo de la revista SFX, dedicado al mundo de la ciencia ficción, es un elemento cambiante y que sugiere con solo ocultar parte de ella. Es habitual que en algunas portadas se oculte la parte inferior de la letra F con la cabeza del protagonista de la portada lo que hace intuir que el verdadero título es "Sex".

Así se ve el logo de la reviste SFX, que tendría un mensaje subliminal

¿Los mensajes subliminales son malos?

Los mensajes subliminales se suelen pensar como algo malo, porque la realidad indica que en diversas ocasiones se han utilizado para objetivos que fueron absolutamente negativos. Sin embargo, los mensajes subliminales son una manera de comunicar, no necesariamente tienen que constituirse como un elemento negativo.

Muchos de los logos mencionados demuestran que los mensajes subliminales se pueden utilizar para transmitir mensajes positivos, tanto para los consumidores como para la propia empresa. Pueden usarse, los mensajes subliminales, para acercarse al público objetivo, para hacerlo sentir más identificado con la marca.