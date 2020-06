Rapipago online: cómo pagar los servicios si perdiste la factura

Rapipago online ofrece una gran cantidad de alternativas para que los usuarios puedan pagar las facturas de los servicios que usan en sus hogares

El pago de facturas y servicios es uno de los gastos más importantes que las personas tienen en sus hogares y todos saben que es algo que no se puede descuidar. A pesar de la pandemia, hay quienes todavía prefieren abonar las facturas de manera presencial. Rapipago online es una de las alternativas que se puede usar para cumplir con este objetivo cuando se tuvo algún problema con la factura -se perdió, no llegó, se rompió, entre otras situaciones frecuentes-.

Es común tener problemas con las facturas de los servicios que llegan a los hogares en papel. Se pueden perder, romper, mojar. La mascota las puede morder o arañar. Se pueden traspapelar entre otros papeles que se guardan en los hogares, sobre todo cuando hay más de una persona que se encarga de abonarlas.

Esto demuestra que los problemas que pueden aparecer en relación a las facturas de servicios en formato papel son muchos. Pero la solución es una sola. Rapipago online permite pagar en forma presencial aún cuando la factura física no está. ¿Cómo? De manera muy sencilla.

A continuación se explican todos los detalles acerca de Rapipago online: cómo se usa, para qué sirve, a quiénes apunta y cómo puede sacar a alguien de un apuro cuando perdió la factura o su perro la masticó hasta dejarla en pedacitos.

Rapipago vs Rapipago online

Rapipago es una marca que la mayoría de las personas asocia a un local de cobro de servicios. La fila, el vidrio entre el cliente y el cajero o cajera, las cintas gruesas que ordenan la forma en que las personas esperan. Todos esos elementos se asocian a ir a un Rapipago a abonar una o más facturas.

Rapipago es una de las cadenas de cobro de servicios del país

Pero no es la única alternativa que existe dentro de esa empresa. Hace tiempo se lanzó Rapipago online, una opción diferente, que tiene como objetivo central hacer la experiencia de los usuarios más simple, rápida y positiva.

Rapipago online es una plataforma que ofrece una serie de servicios para que el usuario pueda acceder a sus facturas de manera más rápida y no deba preocuparse por cualquier problema que pueda tener con el pago de sus servicios.

Qué se puede hacer a través de Rapipago online

Uno de los aspectos más importantes: Rapipago online se puede usar a través de cualquier dispositivo electrónico, desde computadoras hasta celulares y táblets. Además, para poder operar con Rapipago online se puede descargar la aplicación -disponible para sistemas operativos Android e iOS- y hacerlo desde el celular. Esta alternativa es quizá más amigable para aquellos que se encuentren habituados a hacer todo tipo de operaciones desde su teléfono.

Tal como se mencionó, Rapipago online no es una plataforma donde se pueden abonar los servicios, es decir, no funciona como Pago Mis Cuentas, por ejemplo. Rapipago online es un lugar donde se reúne toda la información que el usuario quiera tener en relación a sus pagos, de modo que no estén todas las facturas desperdigadas por las mesas y escritorios de la casa, sino que todos los datos de facturas y servicios están en un mismo sitio. En Rapipago online.

Podés imprimir el comprobante electrónico en Rapipago online y abonarlo en una sucursal

Rapipago online permite imprimir el comprobante electrónico incluso antes de que la factura llegue al domicilio, ya sea porque se perdió o porque la persona necesita abonarla con anterioridad.

Otro de los supuestos en los que esta funcionalidad de Rapipago online es de suma utilidad es cuando el usuario no se encuentra en su domicilio -está en otra parte del país, por ejemplo-. En esos casos ya no es necesario perdirle a un familiar o un amigo que vaya a la casa a recoger las facturas de servicios y las abone. Rapipago online permite ver e imprimir el comprobante desde cualquier parte del país y del mundo. Así, las personas pueden seguir al tanto de la información acerca de sus servicios.

El comprobante electrónico que se emite a través de Rapipago online apunta a que el usuario pueda pagar sin necesidad de tener la factura consigo. Perderla, olvidarla, que se moje o se la haya comido el perro cuando la tiraron por debajo de la puerta ya no es un problema. En Rapipago online se cargan los datos del usuario o del hogar y se emite ese comprobante con los datos de pago de la última factura.

Eso sí, una vez impreso el comprobante hay que ir a una sucursal de Rapipago y abonar de manera presencial. Es importante tener en cuenta que el pago con el comprobante electrónico hecho a través de Rapipago online se puede efectivizar de dos maneras. Una de ellas es el pago presencial en las sucursales de Rapipago distribuidas a lo largo y ancho de todo el país. La otra alternativa es dirigirse a una de las terminales de autoservicio que tiene la compañía. Esta opción todavía no está habilitada, pero de acuerdo a lo que se explica en la web de Rapipago próximamente se podrán encontrar "terminales de autoservicio en Rapipago para que tu pago sea más rápido todavía".

Cómo imprimir el comprobante electrónico en Rapipago online

Tal como se mencionó, Rapipago online permite emitir un comprobante por cada factura de cualquier servicio, ya sea porque no llegó, porque se necesita antes o porque la persona no está en su domicilio.

Pero, ¿cómo se emite el comprobante electrónico a través de Rapipago online?

Los pasos son simples. Solo es necesario contar con una conexión a internet que permita navegar adecuadamente y una impresora para poder imprimir el comprobante después de haber finalizado con el proceso a través de Rapipago online.

El primer paso es identificar todos los datos importantes de la empresa cuya factura se quiere pagar. Rapipago online solicitará los datos que resulten fundamentales para emitir el comprobante electrónico, como número de cliente, DNI, entre otra información.

Una vez completados todos los datos Rapipago online arrojará un comprobante electrónico, que el usuario debe proceder a imprimir. A partir de ese momento podrá concurrir a cualquiera de las sucursales que se encuentren cerca de su hogar para abonar la factura y que el saldo quede en cero.

Comprobante de Rapipago online en mano: ¿y ahora dónde pago?

Por diversos motivos la mayoría de las personas ha tenido que buscar sucursales cercanas a su hogar para hacer ciertas actividades. Un envío por correo, un pago, una extracción de dinero.

Esas búsquedas se suelen hacer a través de aplicaciones como Google maps, u otra similar, donde se puedan encontrar las sucursales más cercanas a la localización donde la persona se encuentra. En tiempos de pandemia y de aislamiento social, preventivo y obligatorio, esta información es fundamental, dado que las personas no tienen permitido moverse a más de unas pocas cuadras de su hogar -en AMBA, CABA y algunas localidades de las provincias de Río Negro, Chubut y Chaco-. Encontrar la sucursal más cercana al domicilio hará que la persona pueda cumplir con los dos objetivos centrales: pagar la factura y cumplir con el aislamiento establecido el 20 de marzo y extendido recientemente.

Desde la web de Rapipago se pueden encontrar las sucursales más cercanas al domicilio

Sin embargo, Rapipago ofrece una opción más precisa y certera. A través de la web de la compañía se pueden encontrar los locales más próximos al domicilio o a la oficina. Para hacerlo solo se debe elegir en qué provincia y localidad se está buscando la sucursal. Con esa información el sistema arrojará una lista de opciones; cada una de ellas tiene los datos de los locales del espacio geográfico que la persona seleccionó. Horarios, medios de pago que aceptan y dirección exacta son algunos de esos datos que se podrán encontrar allí. Además, es posible consultar qué servicios se pueden pagar en ese local de Rapipago. Así, el usuario sabrá si puede pagar el servicio cuyo comprobante electrónico acaba de imprimir desde Rapipago online.

De este modo, una vez obtenido el comprobante electrónico hecho a través de Rapipago online, la persona se puede dirigir al local de Rapipago más cercano y abonar allí su factura.

Pagar servicios en tiempos de pandemia

Tal como se mencionó, todas las personas saben que los servicios básicos no se pueden dejar de pagar. Hacerlo implicaría que, transcurrido un lapso determinado y varios avisos, la empresa decida cortar el servicio y la persona o la familia tendría un problema mayor.

El pago de las facturas se puede hacer a través de diversos medios, más allá de empresas como Rapipago o Pago Fácil. Las opciones son muchas, precisamente porque los usuarios son muchos y sus necesidades son distintas. El objetivo es que cada uno pueda encontrar la opción que mejor se adapta a sus cualidades. Hay quienes prefieren los cajeros automáticos como medio pago, otros eligen abonar en efectivo y están aquellos que prefieren hacer todo desde el sillón de su casa. Cada uno tiene una opción que se adapta a esas necesidades.

Estas son todas las alternativas que los usuarios de los servicios básicos y de otros servicios tienen para abonar las facturas:

Cajeros automáticos o banca electrónica: todos aquellos usuarios que tengan una cuenta bancaria, tanto caja de ahorro, cuenta corriente, o de aquellas que se utilizan para jubilaciones y planes sociales, podrán hacer uso de esta funcionalidad. Para poder operar a través del cajero automático se debe contar con una tarjeta de débito activada, que se encuentre en funcionamiento. Previamente el usuario debe haber hecho su clave para operar por cajeros automáticos. La otra opción es hacer efectivo el pago a través de la banca electrónica. Luego de ingresar la clave personal, se deberá seleccionar el menú de pago, cargar los datos de la boleta a pagar y el número de cliente.

Sucursales electrónicas de los bancos: cada entidad la tiene y basta con descargarse la aplicación al celular. También se puede operar desde una PC. Quien nunca haya accedido a estos sistemas de "home banking" o "banca móvil" tendrá que ir por única vez a un cajero automático, introducir su tarjeta de débito y su clave PIN, y, en la sección de "Claves", generar el código que le permitirá registrarse en la Web o la app del banco con un nombre de usuario y una contraseña secretos.

Tarjetas de crédito y débito: todas las empresas de servicios tienen en sus páginas web la opción de abonar de manera electrónica. Esta forma de autogestión permite consultar deudas y formas de pago con tarjeta de crédito o débito.

Las tarjetas de crédito y débito son una de las opciones para pagar los servicios

Débito automático vía telefónica: cada factura tiene un teléfono al que el ususario se puede comunicar para hacer efectivo el pago de la factura. A través de ese número y con los datos de usuario y el número de factura, es posible abonar la factura en cuestión. Es posible que la persona deba seguir las indicaciones de la operadora, que le indicará qué datos necesita, cuándo los necesita y le indicará si existe algún problema. Es importante tener en cuenta que muchas empresas tienen contestadoras automáticas que hacen la recepción de los pagos telefónicos, de modo que el cliente no debe comunicarse con una persona, sino que simplemente hace todo a través de la contestadora automática.

Billeteras virtuales: existen una cantidad de aplicaciones que se denominan billeteras virtuales y permiten efectivizar pagos, transferir dinero, entre otras funciones centrales. Con solo escanear el código de barras de la factura con la cámara del celular ya se podrá ver en la pantalla cuáles son las opciones para abonar -alguna de las tarjetas que el usuario tenga cargadas o el dinero que tiene en la aplicación-. La misma aplicación guiará al usuario en los pasos principales y lo llevará hasta el final, donde solo tendrá que aceptar el monto y ¡listo! El pago está realizado. Vale Pei, de Red Link; Todo Pago PEI, de Prisma; Mercado Pago, de Mercado Libre; son algunas de las opciones más conocidas en Argentina.