Lanata pierde frente a Bake Off: ¿a quién culpa el periodista por los resultados negativos?

El periodista Jorge Lanata, que empezó su nueva temporada de Periodismo para todos el 31 de mayo liderando el rating, este fin de semana vio como su programa caía frente a Bake Off Argentina y culpó al kirchnerismo de esto: "Ahora los trolls K apoyan a un programa que hace tortas", advirtió el conductor.

Esto sucedió porque el domingo pasado, el ciclo de de cocina que conduce Paula Chaves marcó 13,3 puntos en la semifinal frente a los 10,0 que promedió el espacio de Lanata.

El conductor, quien hoy se refirió al coronavirus en su programa radial, hizo una comparación de lo que está sucediendo ahora con la competencia televisiva y lo que ocurría años atrás, cuando estaba Cristina Fernández de Kirchner en la Presidencia: "Ya una vez nos hicieron un 678. Me ponían un partido de River y Boca todos los domingos para ver si me ganaban. Ahora los trolls K apoyan a un programa que hace tortas -en referencia al programa Bake Off Argentina emitido por Telefe- para que no me vean a mí".

"Volvieron peores. Volvió la sensación del es ahora o nunca", dijo el conductor de PPT en el programa Palabra de Leuco, transmitido por TN.

El domingo pasado PPT debió entrentar en primer lugar a Por el mundo, conducido por Marley, y posteriormente al programa de repostería, ambos por Telefé, que volvió a liderar con sus contenidos.

Asimismo, Lanata se refirió a la situación judicial de la expresidenta. Al respecto, dijo que "la Justicia se logra por la decisión de los jueces y no por los votos. Desgraciadamente la oposición no se formó con el suficiente poder como para parar esto".

"Cristina no quiere un indulto porque no quiere quedar como culpable, pero la realidad es que un indulto es la única manera de zafar completamente de todas las causas", sentenció.

A pesar de todo, el conductor de PPT siente que colaboró porque desenmascaró a muchos: "Cuando hablamos de La Rosadita, todavía se había allanado. Se allanó cuando ya habían tenido tiempo para robar las pruebas; mostré con las cámaras de seguridad cómo se robaban las pruebas", indicó.

El ranking del primer programa

En el arranque de la novena temporada de Periodismo Para Todos (PPT), domingos a las 22 por El Trece, Jorge Lanata logró picos de 12,5 puntos de rating.

El conductor comenzó el programa con su clásico editorial, en donde tocó distintos temas de coyuntura que abordó desde el análisis político y el humor.

El programa, que no tuvo sketches cómicos ni público como en las anteriores temporadas, arrancó con 10 puntos de rating y en los primeros 15 minutos subió a un pico de más de 12,5.

Así, le ganó al final de Por el Mundo en Casa (de Marley, por Telefé) que hizo poco más de 10. En el arranque del hasta el último domingo el ganador de la franja, Bake Off, PPT mantuvo el liderazgo por un punto (picos de 11 contra 10 del programa de Telefé).

Cerca de las 23 pasó al frente Bake Off con 11,4 puntos de rating, mientras que el programa de Lanata pasó a 11,2. Más tarde, PPT volvió a pasar al frente 11,6 a 11,1.